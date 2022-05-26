Татьяна Рогозина: Я счастлива, что мой муж возглавляет "Роскосмос"

Татьяна Рогозина пишет душевные стихи и обладает красивым голосом. Песни на её стихи поют Алсу, Варвара, Александр Шоуа, Александр Маршал, Эмин, Согдиана, Альбина Джанабаева, Марко, Кубанский казачий хор, "Непоседы" и другие. Она — лауреат телевизионных фестивалей "Песня года" и "Шансон года". А ещё Татьяна — жена и соратник Дмитрия Рогозина, руководителя Госкорпорации "Роскосмос".

— Татьяна, когда Вы написали своё первое стихотворение? С чего началась Ваша карьера поэта-песенника?

— Жизнь иногда преподносит сюрпризы. Причём, очень хорошие. Моя приятельница однажды познакомила меня с композитором Владимиром Матецким, который, в свою очередь, познакомил меня с Риммой Казаковой. Прекрасная поэтесса показала мне свои стихи. Я долго и с наслаждением их читала. Стихи были очень хорошие, но они не выражали моих чувств на тот момент. А я очень хотела записать свою песню.

Матецкий, человек опытный и глубокий, сказал: "пиши сама".

Я была крайне удивлена, ведь до этого стихов никогда не писала. По образованию я — филолог (филфак МГУ), и, будучи человеком азартным, на следующее утро "проснувшись рано, в окно увидела Татьяна…" взяла и описала то, что увидела за окном, в стихах. Потом отправила это стихотворение Матецкому, показала всем своим близким. С тех пор я пишу стихи, а некоторые показываю Владимиру. Очень благодарна своему супругу Дмитрию и всей своей семье, которая вдохновляет и поддерживает меня.

— Кем Вы себя ощущаете больше — поэтом или певицей?

— Я себя ощущаю человеком, который пишет стихи. Поэт — это очень высокое звание… Иногда, когда я пишу стихи, чувствую — это уже песня. Слышу музыкальный ритм, какую-то внутри встроенную мелодию, которую ещё не знаю, но понимаю, что она там есть. А иногда пишу стихи, которые живут сами по себе, и не нужно пытаться из них делать песню. Что касается пения, я очень люблю петь и делаю это в свое удовольствие, хожу на уроки вокала, которые являются "физкультурой" для моего голоса. Может быть, в ближайшем будущем я выпущу авторский альбом своих песен.

— Вы закончили филфак МГУ, ваше образование вам помогает?

— Конечно же, помогает. Но не все, кто закончил филфак, пишут стихи. Для этого должны быть определенные способности и романтическое восприятие мира. Стихи рождаются из самых простых вещей — природа, любовь к жизни, любовь к людям, переживания, определенные события. Это просто рифмованное восприятие мира. Слово.

Очень люблю красивые, правильные, точные рифмы, долго ищу именно то единственное Слово, которое мне нужно в данный момент.

Иногда это чистая лирика, иногда что-то с юмором, а порой — религиозные тексты. Есть у меня стихотворение, которым я ещё не с кем не делилась, называется "Прощание с Фейсбуком". Оно написано на английском языке в стилистике Шекспира. Образование, в любом случае, помогает, я понимаю, что можно, а что нельзя писать и рифмовать.

— Совпадает ли Ваша внутренняя мелодия с тем, что потом Вам показывают композиторы?

— Если не совпадает — тогда песни нет. Любая современная песня состоит из 4-х компонентов. Первое — это красивый, понятный текст. Второе — мелодия. Третье — аранжировка. И четвёртое — сам исполнитель. Если что-то выпадает — песня становится неполноценной.

— С кем из композиторов Вы сейчас в творческом контакте?

— Я работаю со многими талантливыми людьми. Это и Андрей Ктитарев, прекрасный мелодист, у нас несколько общих песен, в т. ч. "Мы прощаться не будем", которая в исполнении Николая Расторгуева стала саундтреком к одноимённому фильму. Сейчас её на различных площадках исполняет Саша Круглова. Песня заиграла новыми красками. Я начинала работать с Валерией Лесовской, которая является автором хитов многих звезд. Это и Дарья Кузнецова — с ней мы написали несколько песен для Алсу, Альбины Джанабаевой, Эмина, Согдианы. Дарья познакомила меня с Рафаэлем Гурциевым, с которым мы тоже плодотворно работаем (саундтрек для фильма "Фронтовая любовь", несколько песен для Алсу, группы "Непоседы" и других артистов.

Недавно с Игорем Николаевым написали песню, ждем правильного исполнителя.

С Игорем Логиновым и Натальей Павловой сделали для Варвары песню "Разольётся река", которая является одной из главных песен в ее репертуаре. Работаю с Рашидом Калимуллиным, Александром Шоуа, Владимиром Михайловым, Сергеем Войтенко, Дмитрием Пряновым — я люблю и уважаю каждого своего соавтора! И благодарю за совместное творчество. К слову, с Рашидом Калимуллиным, председателем Правления Союза композиторов России, мы написали "Яблоньку", которая исполняется в сопровождении симфонического оркестра и пользуется популярностью среди музыкантов.

— Сегодня в эфире радиостанций много откровенного музыкального мусора. В советское время такой брак отсеивали худсоветы. Не пора ли нам снова возродить их?

— Для всех творческих, думающих людей это болезненная тема. Когда включаешь наши радиостанции — порой стыдно слушать. Ни слов, ни мелодии. В наше переломное время худсоветы нужны обязательно. Общий уровень песенного творчества за последние годы очень деградировал.

Не секрет, как попадают песни в эфир радиостанций и на ТВ. Здесь много проблем и вопросов, одно ясно — в эстраде нужны новые подходы и новые люди.

Трудно отказаться от ротаций и клипов, даже если чувствуешь, что песня недостаточно хороша… Эту порочную систему надо менять. Менять именно сейчас. У нас в стране есть масса великолепных авторов, масса талантливых певцов. Просто необходимо дать им шанс быть услышанными. Давайте расширять круг хорошей музыки. Сейчас совсем другое время.

— Татьяна, что для Вас в приоритете: творчество или семья?

— Конечно, семья. Без семьи не было бы и творчества. Семья меня и вдохновляет, и поддерживает. Не секрет, что я являюсь супругой Рогозина Дмитрия Олеговича, с которым мы вместе со школы. В наше сложное время на кого опираться, как не на семью? Мы рано поженились, у нас уже есть внуки. Одному из них 8 лет. Он улыбчивый, солнечный, вдохновил меня на стихотворение "Что такое солнце, мама?", которое вскоре стало песнейи и сейчас звучит на "Детском радио" в исполнении группы "Непоседы". У нас хорошая семья. Внучка — художник. Внук — суворовец, участник Парада Победы.

— Я как-то увидел в сети песни на стихи Дмитрия Олеговича. Получается, что и Вашему мужу, человеку государственному, не чужды творческие начала?

— Он творческий человек во всём. И стихи тоже пишет. В песнях он отражает конкретные события. У меня больше лирики, женское творчество, у него — мужское. Так что, в семье здоровая творческая атмосфера.

— Поэт, как никто другой близок к небу, звёздам. А Вы близки вдвойне — довольно часто бываете вместе с мужем на реальном космодроме, видите своими глазами, как отрываются от земли ракеты…

— Да. Более 3-х лет мой супруг возглавляет Госкорпорацию "Роскосмос". Это один из самых сложных и одновременно интереснейших периодов в нашей жизни. Я вижу своими глазами, как готовятся запуски. Какая энергетика и какой интеллект аккумулируются в космосе!

За все эти годы Дмитрий Олегович не пропустил ни одного пуска. Ни на Байконуре, ни на Восточном, ни в Плесецке.

Это бессонные ночи, нервы, и огромное счастье, видеть, как ракета взмывает в небо… Эту мощь, эту энергетику ничем не передать, надо только присутствовать там. Я счастлива, что мой муж занимается таким важным, интересным, нужным делом. Особенно сейчас.

— Татьяна, что бы Вы пожелали нашим соотечественникам в это непростое время?

— Дорогие братья и сёстры! Именно братья и сёстры. Мы сейчас должны стать в нашей стране одной большой семьёй. Если мы не научимся понимать друг друга, не полюбим друг друга, не поймём, что живём в переломный момент истории — у нас ничего не получится. Жизнь никогда уже не будет такой, как раньше. Мы должны преодолеть все испытания, должны выйти из этой схватки более сильной страной, более духовной. У нас очень талантливый народ. Я желаю всем добра, терпения, давайте чаще обращаться к Богу. Молитва очищает душу и придает силы. Я желаю нашим ребятам победы на Донбассе. Счастья и процветания нашей стране!