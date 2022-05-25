Жить лучше: 8 книг, которые помогут стать продуктивнее, умнее и счастливее

Улучшить отношения с собой и окружающими, поразмышлять о великом и возвышенном, расширить кругозор и повысить качество жизни. Всему этому научат книги.
Издательства Эксмо и БОМБОРА собрали книги, которые помогут "прокачать" разные стороны жизни. Они помогут общаться с людьми, добиваться целей, быть умнее, продуктивнее и счастливее.
Главная селф-хелп книга США 2021 года и революционный пошаговый план по самоисцелению без психотерапевтов и лекарств. Николь ЛеПера научит самостоятельно исцеляться от травм прошлого и поможет приобрести новые привычки и стать эмоционально зрелым человеком.
Николь долгое время изучала связь между телом, разумом и душой, и выяснила, что никакая психотерапия не может помочь человеку так, как простые практики самоисцеления. Этими практиками она делится в книге.
Властители, жрецы, силовики, олигархи, бизнесмены, топ-менеджеры, рантье, предприниматели, профессионалы, чиновники, жандармы, рабы, иждивенцы, неприкасаемые и преступники… Такие касты, описывающие социальный и финансовый статус и место человека в иерархии, выделяет предприниматель силиконовой долины Алекс Крол.
К какой касте относитесь вы и какие действия нужно предпринять, чтобы двигать дальше? Крол поможет вам взглянуть на себя со стороны и найти новые возможности для изменения жизни.
Многомиллионный бестселлер о путешествии к исцелению и силе любви, о женском сестринстве, пропитанном любовью и добротой.
Драма 14-летней Лили, которая 10 лет назад потеряла маму и вынуждена жить с жестоким отцом. Однажды Лили со своей чернокожей няней сбегает из дома и открывает для себя новую жизнь — на маленькой пасеке. Именно там она узнает правду о своем прошлом, учится прощать, закаляет характер и впервые влюбляется.
Книга станет лекарством для тех, кто хочет спрятаться от враждебного мира, преодолеть травмы и исцелить душу.
Полезная, легкая и местами очень веселая книга от финансового консультанта. Она подойдет всем: и опытным инвесторам, и тем, кто еще не имел дело с инвестициями.
В ней Иван собрал практические кейсы, советы по инвестированию: как сформировать инвест-портфель, какие инструменты использовать для первых вложений, в какой валюте создавать капитал и даже как говорить о финансах с детьми. А еще — как уберечь себя от частых ошибок в инвестициях, наконец отбросить страхи и жить жизнью мечты.
Автор и ведущий подкаста о привычках "52 недели одержимости" Алексей Корнелюк написал эту книгу-тренинг для тех, кто хочет взять свою жизнь под контроль.
Здесь вы найдете работающие инструменты для личностного роста, которые помогут навести порядок в жизни, найти себя и уверенно смотреть в будущее. А еще — доверять себе и правильно расставлять приоритеты.
Увлекательные беседы с протоиереем Андреем Ткачевым, писателем и ведущим программы "Встреча" на канале СПАС. Здесь вы найдете ответы на самые разные вопросы: почему человеку даются болезни и как не отчаиваться, как обсуждать политику, не разрушая себя и не портя отношения с близкими, как пережить одиночество, научиться просить прощения и прощать.
Эта книга станет вашим наставником, поддержит и утешит в тяжелые моменты.
У счастливых людей есть одна замечательная привычка — поддерживать физическое здоровье в порядке. А для этого мало заниматься спортом. Нужно знать, как устроено наше тело и как мы сами можем помочь себе избежать многих болезней.
Кинезитерапевт Сергей Бубновский наглядно показывает скрытые ресурсы нашего организма и рассказывает, как органы и ткани взаимодействуют друг с другом. Его практический атлас "Функциональная анатомия здоровья" поможет избавиться от страха перед болезнями и вернет счастье жить без боли и таблеток.
Почему мы верим в теории заговора, исследования британских ученых, НЛО и подозрительно относятся к научным доказательствам? Разбираемся вместе с социальным психологом и основателем Лаборатории Исследования Чуши Джоном В. Петрочелли.
В книге он собрал множество примеров из мира политики, шоу-бизнеса, науки и повседневной ерунды, ее причин и следствий. "Искусство распознавать чушь" поможет не сойти с ума в информационном потоке. Петрочелли также дает список ошибок мышления и советы по факт-чекингу, которые помогут анализировать данные и сохранить душевное спокойствие.
Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.