В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся Гала-концерт #ЯГОРЖУСЬ

8 мая 2022 года на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии подвели итоги патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ для детей и юношества, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проходил с 14 марта в пяти номинациях:

театральная постановка; художественное слово; песня; художественные работы; танцевальное мастерство.

Жюри оценивало 527 заявок и в преддверии великого праздника наградило победителей, а лучшие номера стали участниками концерта.

Открыла мероприятие заместитель префекта Центрального административного округа города Москвы Лариса Тиунова. С приветственной речью она обратилась к зрителям, родителям и участникам и поблагодарила за их активное участие в патриотическом воспитании. Свою речь Лариса Тиунова закончила поздравлением:

"Я хочу пожелать каждому дому, каждой семье, каждому жителю нашей страны: мира, счастья, здоровья, процветания, благополучия вашим семьям! И если слезы, то только от радости победы, от радости удачи! С праздником!"

Гала-концерт #ЯГОРЖУСЬ. Награды

Вместе с директором школы №1241, депутатом муниципального округа Пресненский Антоном Алексеевым она наградила лауреатов в номинации "Художественное слово".

С приветственной речью выступил и директор Департамента культуры Минобороны России Артём Горный:

"Хочется поблагодарить организаторов за столь высокий уровень подготовки и проведения этого конкурса. Очень символично, что финал конкурса проходит накануне великого и важного праздника в истории нашей страны — Дня Победы. Всегда в самые тяжелые годы, в самые тяжелые испытания наша страна славилась своими солдатами, своими талантами и дух этот, и сила эта — непобедимы. Мы, конечно, всегда за правду и мы всегда победим. Очень хочется поблагодарить участников за потрясающее исполнение величайших произведений, посвященных Великой Отечественной войне. И я думаю, сколько еще будет написано великих произведений и о тех, кто сейчас защищает Родину. С наступающим праздником!"

Лауреатов в номинации "Театральная постановка" наградил Глава муниципального округа Арбат — Евгений Петрович Бабенко.

Также в награждении других номинаций приняли участие:

главный художник Театра Армии Анастасия Глебова,

заведующий музыкальной частью Театра Армии Рубен Затикян,

главный редактор первого и единственного российского журнала о моде Fashion Collection Марина Дэмченко,

заместитель директора по социальным вопросам Холдинга "Королевский" Ольга Пасько,

советник экспертно-аналитического отдела в "Аппарате Общественной палаты" Российской Федерации, Основатель проекта "Клуб талантов", Кандидат политических наук Айна Дениева.

В концерте приняли участие артисты Театра Российской Армии народная артистка России Ольга Богданова, Людмила Татарова-Джигурда и Андрей Кочинов, балет Аллы Духовой "Тодес", вокально-хоровой коллектив "Голос", Тыщук Ника, Атаров Марк, Курко Марк, Московская хоровая капелла мальчиков, детский ансамбль С. Дунаевского, Лисицин Павел, Хоменко София, Лопатина Матрёна, Михеева Диана, Колоскова Наталия, Финагина Олеся, Волкова Татьяна, Школы №518 показала спектакль "Детские башмачки из Люблина".

Гала-концерт #ЯГОРЖУСЬ

Победители в номинации "Художественные работы":

Кищенко Кира, работа называется "На поле боя";

Романович Ольга, "Рубежи Москвы".

Гран-при в номинации "Художественные работы":

Чудайкин Дима, "Уходят в поход партизаны".

Победители зрительского голосования в номинации "Художественные работы":

Чумак Иларион;

Алиева Лейла;

Вострикова Анастасия.

Лауреаты номинации "Художественные работы":

Кищенко Мария;

Косьмина София;

Шипилова Таисия;

Лисенкова Анастасия;

Корпухина Надежда;

Окудзава Саю.

Гала-концерт #ЯГОРЖУСЬ

Победители в номинации "Танцевальное мастерство":

Школа современного танца Николая Огрызкова с номером "Три цвета времени";

Михеева Диана, танец "Катюша";

Детский ансамбль имени Семена Дунаевского с номером "Солдатская пляска".

Победители зрительского голосования в номинации "Танцевальное мастерство":

танцевальный коллектив Гуманитарного клуба "Образование и культура";

танцевальный коллектив "Наследие";

школа современного танца Николая Огрызкова с номером "Три цвета времени".

Лауреаты в номинации "Танцевальное мастерство":

Ансамбль танца "Спектр";

Танцевальный коллектив "Спектр-дэнс";

Хореографический ансамбль "Фуэтэ";

Петрова Полина.

Победители в номинации "Театральная постановка":

Гуманитарный клуб "Образование и культура", постановка "Я помню…";

Школа №1239, постановка "Подранки";

Школа № 518, постановка "Детские башмачки из Люблина".

Победители зрительского голосования в номинации "Театральная постановка":

Московский музыкальный театр "На Басманной";

Гуманитарный клуб "Образование и культура", постановка "Я помню…";

Театральный коллектив "Этюд".

Спецприз "За глубокое понимание профессии и в преддверии Международного дня медицинской сестры" вручается Студентам Медицинского колледжа №5. "Записки юных медсестёр".

Лауреаты в номинации "Театральная постановка":

театральный коллектив Колледжа малого бизнеса № 4 "Виртуоз";

театральный коллектив "В главных ролях";

участники театра "Лестница" при НБЦ "Социальное развитие";

театральный кружок "Театр танца" и театральный кружок "Самолет".

Победители зрительского голосования в номинации "Художественное слово":

Плиева Николь;

Климова Александра;

Тыщук Ника.

Специальный приз жюри в номинации "Художественное слово"

Лисицын Павел.

Лауреаты в номинации "Художественное слово":

Центр "Калитники";

Гуртов Артемий;

Айнутдинова Полина;

Атаров Марк;

Курко Павел;

Краковская Софья;

Корабенков Ярослав.

Гала-концерт #ЯГОРЖУСЬ

Победители в номинации "Песня":

София Хоменко

Вокально-хоровой коллектив "Голос".

Гран-при в номинации "Песня":

Московская хоровая капелла мальчиков, песня "Мальчишки".

Победители зрительского голосования в номинации "Песня":

Школа № 1231 им. В. Д.Поленова;

группа ЭБГ-111 Российского университета транспорта;

коллектив "Виртуоз" колледжа малого бизнеса № 4.

Специальный приз жюри:

Шевченко Екатерина "Колокол".

Лауреаты в номинации "Песня":

Газизова Диана;

Гусар Никита.

Фотограф Лена Морозова