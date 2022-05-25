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Автор Сергей Каргашин

Алексей Петрухин сразу нашёл свою роль в мюзикле “Преступление и наказание”

Культура » Музыка » Современная

Певец, композитор, музыкант Алексей Петрухин рассказал Pravda.Ru, как готовит концертную программу и чем привлекает зрителей на свой YouTube-канал; почему многие песни команда певца на разных концертах исполняет по-разному, меняя мелодию и текст; как подписчики музыканта воспринимают его клипы на песни из фильмов и импровизации на стихи современных поэтов.

Алексей Петрухин сразу нашёл свою роль в мюзикле “Преступление и наказание”

Звезда мюзиклов

— Алексей, вы прошли насыщенный творческий путь от солиста хора имени Пятницкого до звезды московских мюзиклов. Как случилось, что Андрей Кончаловский сказал: "Какой ты талантище!"?

— Мне знакомый сказал, что в Театре мюзикла будет кастинг для "Преступления и наказания". Я тут же нашёл материал в интернете.

Увидел там один персонаж — мужик в красной рубахе — и понял, что это моё. Это народник, а не мюзикловый артист и не драматический актёр.

Когда я узнал, что режиссёр — Кончаловский, музыка — Артемьев, заранее выучил материал. Пришёл на первый тур — меня пропустили. Прихожу на второй тур — сидят:

  • Андрей Сергеевич Кончаловский,
  • Михаил Ефимович Швыдкой.

Говорю: "Я хочу спеть мужика в красной рубахе". Они: "Вы уверены? У нас многие пробуют, но пока не получается". Я спел все фольклорные ноты. Андрей Сергеевич говорит: "Берём сразу, на третий тур можете не приходить".

Я играл мужика в красной рубахе, умирал в этих сценах, где он уходил, потому что там нельзя было экономить, это было, "эх, в последний раз". Там был большой номер в финале — убийство лошади. Это сон Раскольникова, массовая сцена. И мужик в красной рубахе, то есть я, ошалелый, тащит лошадь и всё поёт в роковом народном звучании. И я в конце: "Да топором её!" И всё. Я уходил за кулисы и понимал, что сил нет.

После премьеры встретил в коридоре Кончаловского. Он сказал: "Талантище ты мой!" — и крепко меня обнял, у меня сразу крылья выросли, я две недели ещё летал.

Стихи и песни

— Как вы готовите концертную программу?

— Есть песни, которые мы давно исполняем, но мне нравится делать премьеры. Потому что по реакции публики ты понимаешь, что что-то не так. Тогда после концерта говорю поэту Михаилу Андрееву: "Михаил Васильевич, эти строчки надо менять!" На следующем концерте мы уже в куплете всю мелодию и слова заменили. Так песня становится лучше.

На нашем YouTube-канале мы сделали рубрику "Песни из кино". Даём своё прочтение и стараемся два раза в неделю выпускать по новому ролику. Вторая рубрика — "Стихи современных поэтов". Я для себя открыл много новых поэтов, у них другие:

  • слог,
  • мышление.

Музыка там импровизационная, фоновая. Классно, когда мы ведём концерт, и вдруг — лирическое стихотворение, музыка, импровизация. Мы постоянно снимаем сюжетные мини-клипы, где я читаю стихи. Зрителям это нравится.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы сергей каргашин
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