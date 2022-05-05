"Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..."

В Театре Российской армии в честь юбилея актрисы Людмилы Чурсиной состоялся премьерный показ спектакля "Два билета в Милан".

Спектакль по пьесе американского драматурга Джо Ди Пьетро "Последняя любовь" поставил режиссёр Алексей Серов. В России пьеса называется "Два билета в Милан" На тему, возможна ли настоящая, искренняя любовь между прожившими большую жизнь мужчиной и женщиной, в мировой драматургии написано достаточно много, но "Два билета" — одна из лучших историй.

Действие пьесы начинается во время утренней прогулки в Бруклинском парке. Мужчине понравилась очаровательная женщина, которая выгуливает маленькую собачку. "Сколько вам лет?" — спрашивает мужчина женщину.

На этот вопрос он никогда не получит ответа.

Он пытается завязать знакомство и задает вопрос о себе: "А сколько по-вашему мне лет?"

На этот вопрос возмущённое молчание…

И тогда он решается выдать сокровенную цифру: "Мне 75!"

"Вас надо арестовать за эти слова!" — получает мужчина гневную отповедь от дамы.

Большинство людей боятся подобных признаний. Большинство страшатся числа своих лет несмотря на то, что ещё вполне привлекательны, интересны, полны сил.

Главный герой Ральф (его сыграл народный артист России Александр Дюк) пытается очаровать прекрасную незнакомку искренним рассказом о своей не вполне удавшейся жизни.

"В нашей семье было семь братьев, четыре сестры и ни копейки денег. В такой ситуации остаётся держаться только за юмор", — говорит он о своем детстве.

Ральф прогулка за прогулкой посвящает свою спутницу, которая выгуливает своего Персика (так зовут собачку), во все бесхитростные эпизоды своей жизни.

Будучи молодым человеком, он прекрасно пел. Мы слышим, как он нежно и восхитительно исполняет итальянские арии. Он ходил на прослушивания, был удостоен выступления на сцене Метрополитен-опера, даже получил предложение, но досадная подлость младшей сестры Розы отобрала у него этот шанс. Она не позвала его к телефону, когда позвонил продюсер. Потом не сложилось, а он не настаивал. Женился, устроился работать на железную дорогу. Шанс упущен…

Этому мужчине нужно обязательно выговориться, потому что он страдает. Он не показывает вида за мужской бравадой, но он сожалеет. Мужчина был лишён в жизни самого главного — заниматься тем, что нравится по-настоящему. И если Господь Бог дал тебе голос, а ты отмахнулся от этого дара, то больше не случится радости. Детей у него нет, жена умерла, он одинок. И даже такая маленькая мечта, как поездка в Италию, чтобы послушать настоящую итальянскую оперу, отложена на неопределённый срок…

Каждая прогулка — искренняя исповедь.

Кэрол Рэйнольдс (эту роль исполняет восхитительная Людмила Чурсина), с первого взгляда кажется, пытается небрежно отмахнуться от не нужных ей откровенных разговоров. Но это только на первый взгляд. На самом деле женщина внимательно слушает и видит, как мужчина раскрывает перед ней свою душу. Она нетороплива и проницательна, она пытается понять, кто перед ней, ведь она уже не раз ошибалась. Нет, Кэрол не боится ошибок, но она избирательна, потому что такие женщины — это большая редкость. Её стройная фигура, ровная осанка, тонкие пальцы, изумительные зелёные глаза говорят о редком даровании — быть настоящей женщиной! Таких женщин невозможно не любить….

Чего не скажешь о сестре Ральфа Розе Тальятелло. Той самой Розе, которая помешала брату состояться в жизни (эту роль сыграла заслуженная артистка России и Азербайджана Валентина Асланова). Роза полна энергии и нерастраченной любви, она постоянно вклинивается между Ральфом и Кэрол в парке, ей не нравится новая знакомая брата. У самой Розы супружеская жизнь не сложилась, муж ушёл к другой женщине, у которой такое доброе сердце, что она даже подбирает бездомных животных. В этих словах слышится скрытая насмешка над Кэрол и её Персиком. Роза всячески пытается мешать дружбе своего брата с незнакомой и опасной, она уверена, женщиной.

Но уже поздно… Смелая, решительная, дерзкая Кэрол предлагает Ральфу… побег.

Два билета на самолёт в Милан куплены, чемоданы собраны. Там, в далёкой Италии, можно насладиться свежим ветром, свободой, дивной итальянской оперой, прекрасным вином, общением друг с другом. И, быть может, догнать свою молодость, почувствовать, как молодо бьётся сердце… Но Ральф старомоден, он не может настолько сблизиться с женщиной, не сделав ей предложение руки и сердца.

Говорят, на одни и те же грабли два раза не наступают… Может быть, но это не относится к Ральфу. Потому что его сестра Роза опять отбирает у брата его счастье. Она собирает грязные сплетни о своей сопернице и с дикой радостью вываливает их на голову брата. По-другому быть не может, потому что сестра дико завидует счастью влюблённых. А это Little Italy (маленькая Италия) между Бруклином и Манхеттеном, где все друг друга знают и новости разлетаются мгновенно…

Выясняется, что у Кэрол есть муж, он не жив и не умер, он полностью парализован, прикован к постели в одном из лучших хосписов Нью-Йорка. Поездка в Италию для Кэрол — всего лишь попытка отвлечься от тягостных мыслей, самое настоящее предательство нелюбимого мужа, а с Ральфом ехать или с кем-то ещё — неважно. Так говорит Роза.

Ральф обескуражен ложью Кэрол, но получает грустное признание: "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве". Но разве это ложь? Это всего лишь слабая попытка получить свой маленький кусочек счастья и поделиться им с таким же нуждающимся…

Ведь сколько им будет отпущено лет, никому не известно…

Кэрол улетает одна. Ральф бродит по аллеям парка Бруклина. И скорее всего, так и будет бродить, никогда не решившись выехать даже на Манхеттен. С возрастом мужчины становятся такие несмелые…. Чего не скажешь о женщинах. Женщины чаще идут на разные ухищрения, например, заводят собачек и гуляют с ними в парке, разговаривая с незнакомцами. Наверное, так в конце жизни они скрашивают часы тоски…

Каждый герой этой истории вызывает сочувствие по-своему, даже одинокая Роза. Но пьеса и постановка совсем не грустны и мало эмоциональны. Напротив. В спектакле много юмора, иронии, замечательной музыки, удачных придумок режиссёра и сценографа и блистательной актёрской игры. На сцене происходит так много всего, что зритель с огромным удовольствием погружается в историю, забывая обо всём.

Нельзя не отметить интересное сценографическое решение художника Эмиля Капелюша, каждая декорация "говорящая" и добавляющая необходимую деталь в исповедь героев. В сценах-воспоминаниях мы видим юного Ральфа на прослушивании, его играет молодой, но очень интересный актёр Илья Артамонов. Сцена из далёкой молодости, когда герой попал на кастинг в Метрополитен, окутана светом и дымкой, словно во сне, а затем и вовсе тускнеет и гаснет на глазах зрителей будто воспоминание, которого не было…

А прощальный эпизод, где Кэрол пишет письма Ральфу из Италии, мы видим как некую фантазию. Может, мужчине просто в мечтах причудилась эта необыкновенная женщина…

Спектакль оставляет очень приятное, очаровательное послевкусие, в нём нет никакого надрыва или модного ныне вызова. Всё стильно, тонко, деликатно, с лёгкой иронией…

И от всего сердца хочется пожелать счастья нашим милым героям. А также сказать огромное спасибо артистам за талантливую игру.

Людмила Чурсина не так давно отметила свое 80-летие. Но это просто цифры…

Актриса выглядит превосходно, в ней столько элегантности, утончённости, грации. Можно смело сказать, что это одна из самых обаятельных и красивых актрис российского кино и театра. Хочется пожелать прекрасной Людмиле Чурсиной новых премьер, чтобы она по-прежнему радовала зрителя своими неординарными работами и божественной, не увядающей красотой!

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