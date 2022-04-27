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Автор Анжела Якубовская

Андрей Кончаловский: "Хотелось, чтобы это было подольше в моей жизни…"

Культура » Театр » Драматический

Режиссёр Андрей Кончаловский порадовал зрителей премьерой спектакля "Укрощение строптивой", в главной роли Юлия Высоцкая. Премьера прошла на днях в Театре Моссовета.

Андрей Кончаловский: "Хотелось, чтобы это было подольше в моей жизни…"

В Театре Моссовета уже идёт трилогия пьес Чехова в постановке Кончаловского, они все демонстрируются в разных декорациях и с разными исполнителями.

В этот раз Андрей Кончаловский поставил перед собой задачу не из лёгких: все три постановки он планирует поставить на одной сцене в одинаковых декорациях и с одними и теми же артистами. В трилогии заняты народные артисты РФ Александр Филиппенко и Игорь Ясулович, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая и другие исполнители.

После премьеры режиссёр ответил журналистам, почему он выбрал именно пьесы Уильяма Шекспира.

"Шекспир, — сказал Андрей Кончаловский, — будь то комедия, трагедия или фантазия — это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь".

В 2013 году Кончаловский уже ставил эту комедию в Италии с артистами неаполитанского театра. В московской постановке он изменил время: перенёс сюжет комедии из шестнадцатого века в тридцатые годы прошлого столетия. Отсюда и кожаная куртка поверх вечернего платья у Юлии Высоцкой, и костюмы эпохи Муссолини, и танцы под старый патефон и выезд на сцену главных героев в ретроавтомобиле. Шекспировские сюжеты приближаются к современности, не меняя смысла истории.

Но не только этим интересна постановка режиссёра, который большую часть времени проживает в солнечной Италии. В этот раз на сцене Моссовета комедия Шекспира зазвучала в совершенно неожиданном прочтении. В ней явно слышался намёк на газовый кризис. Герои пьесы говорят со сцены такие слова: "Зима укрощает и мужчину, и женщину, и скотину. Везде на белом свете холодно. Хозяйка и хозяин промёрзли до полусмерти…" Герои пьесы мёрзнут, голодают, им предлагают попоститься…

На вопрос корреспондента Pravda.Ru:

"В свете последних событий, в пьесе явно читается политический подтекст. Можно ли расценить вашу постановку как некую "политическую шпильку"? Оставляем Европу без газа, тем самым укрощая строптивую?"

— режиссёр ответил:

"Вы правы. Каждый смотрит со своим подходом и со своим восприятием, он что-то прочитал, что-то увидел, и это главное. Ведь задача искусства очень простая и одновременно очень сложная — искусство строится на чувствах, если нет чувств, то это не искусство, а творчество. Вспомните Станиславского. В 1917-18 году революция, на улицах валяются трупы лошадей, а он репетирует. Его спрашивают: "Зачем?". Он отвечает: "Я так только могу". Ещё был один итальянский жонглёр, он жонглировал возле собора в Рождество. Там крестный ход, свечи, а он жонглирует. Ему говорят: "Ты что делаешь?". Он говорит: "Я прославляю Божью матерь!" Над ним смеются: "Ну ты что, с ума сошёл?". Он пожимает плечами: "А я только умею шарики подкидывать. Я только этим могу заниматься".

Поэтому я считаю себя слугой искусства и хочу радовать людей, чтобы они приходили и говорили, что им понравилось и что они поняли. Я не хочу никого разубеждать. Это искусство и, если вы так чувствуете, значит, так оно и есть. Хотелось, чтобы это было подольше в моей жизни…"

Следующая пьеса, к постановке которой Андрей Кончаловский приступит в ближайшее время, называется "Макбет". Это одна из наиболее известных трагедий Уильяма Шекспира, отдалённо основанная на истории реального шотландского короля Макбета, часто представляется архетипичной историей об опасности чрезмерной жажды власти и измены друзьям.

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Дом актера: здесь начинается театр
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы андрей кончаловский
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