Искусствовед рассказал, кто из олигархов помогает художникам и музеям в России

Какие олигархи помогают художникам и музеям, нужны ли меценаты в России, как в Советском Союзе государству удалось заменить собой спонсоров искусства, почему современные художники находятся в растерянности и каким образом меценаты могут им помочь, рассказал Pravda.Ru искусствовед, эксперт, художник-реставратор масляной живописи Михаил Денисов.

Поддержка искусства

— Михаил, меценаты Третьяковы, Строганов, Морозов, Мамонтовы вошли в историю. А какие имена сейчас на слуху?

— Усманов, Вексельберг, Дерипаска, Потанин, Абрамович, Мамут, Троценко, Абрамов. Например, Алишер Усманов выкупал на западноевропейских аукционах и возвращал Российскому государству утраченные произведения искусства.

В отличие от Западной Европы у нас картин и художников мало. Временные рамки нашей очень качественной живописи в основном XIX век.

Мы при Петре I ещё только парсуну рисовали, а в Европе уже закатилась звезда Возрождения. Они на 300 лет дольше писали картины. Там в каждом крупном городе была академия. А у нас:

Московское училище живописи, ваяния и зодчества,

Академия художеств в Санкт-Петербурге.

Поэтому картин немного. И все их важно вернуть. Поэтому и цены такие высокие. Для нас Шишкин принципиально важен. А Куккук и Спохлер для Европы ничто, их картин в Европе полно.

Усманов проводил привозные выставки в Россию: прерафаэлитов показывал в Москве. А сейчас благотворительный фонд Усманова "Искусство, наука и спорт" осуществляет выставочные проекты в провинциальных музеях Курска, Белгорода и других: привозят картины из столичных музеев. Такой проект требует больших усилий, работы, денег.

Провинциальный музей, помимо того, что показывает картины, решает за счёт проектов проблемы со светом, ремонтом. Чтобы осветить зал правильным светом с регулировкой, фокусировкой, нужно миллион рублей. Музейное антибликовое стекло тоже недешёвое.

Благодаря фонду Владимира Потанина мы осуществляли издательские и выставочные проекты в области культуры: "Меняющийся музей в меняющемся мире", "Музейный гид".

Виктор Вексельберг спонсирует Северный культурный форум, помогает Большому театру, много Фаберже вернул. Олег Дерипаска поддерживает культурные, образовательные проекты, помогает МГУ, СПбГУ, Большому и Малому театрам.

Меценаты дадут ориентир

— Нужны ли меценаты в современной России?

— Меценаты всегда нужны. Например, если бы в XIX веке арт-критик Джон Рескин не поддерживал прерафаэлитов, а Поль Дюран-Рюэль — импрессионистов, мы бы про них никогда не узнали. Меценат устраивает выставки, формирует отношение общества.

В 1920-30-е годы меценатов заменило государство. Оно дало установку на соцреализм. Конечно, это были шоры. Но государство поддерживало художников очень прилично. Сейчас тоже есть государственная поддержка художников, президентский Фонд культурных инициатив. Но проблем всё равно много:

у музеев,

художников.

У музеев проблемы со зданием, современным оборудованием, привлечением молодых специалистов.

А художники вообще растеряны. В перестройку государство, с одной стороны, разрешило всё в искусстве. С другой стороны, государство перестало поддерживать.

Художники старшего поколения с ностальгией вспоминают СССР: соцреализм, художественные фонды, государственные мастерские, заказы, премии, творческие дачи. Прекрасное время было!

Молодёжь тоже растеряна: то ли подтягивать реалистическую базу, которая у нас подрастерялась, то ли брать эпатажем.

Меценаты могут помогать с ориентирами, потому что у нас слишком уж в почёте абстрактное, европеизированный псевдоавангард, какие-то странные художники. А надо продвигать своё, потому что у нас есть на что смотреть и какие традиции продолжать.