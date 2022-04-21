Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный"

Владимир Крупин — автор более чем двух десятков повестей, сборников рассказов, романа-завещания "Спасенье погибших" на деревенскую тему. По мотивам его повести "Живая вода" был снят фильм "Сам я — вятский уроженец" с Михаилом Ульяновым в главной роли.

Возглавлял журналы "Москва" в 1990-1992 годах и "Благодатный огонь" (1998-2003). Пишет на православную тему. Лауреат Патриаршей литературной премии, Кавалер орденов Дружбы народов и Ф. Достоевского первой степени.

С 1994 года преподаёт в Московской духовной академии.

— Владимир Николаевич, сегодня весь мир озабочен происходящим на Украине, а ваше мнение по этому поводу?

— То, что происходит сейчас на Украине, несомненно, подвиг православия. Но, к сожалению, борьба с нацизмом растянется на годы, и нам всё это ещё долго будет аукаться. И здесь уместно вспомнить анекдот: русский танк останавливается на Елисейских полях и один танкист говорит другому — "Ну вот, Вася, наконец-то мы в Париже". На что Вася отвечает: "Но всё равно мы проиграли эту войну". — "Какую войну?" — "Информационную".

Очень хочется, чтобы информационно противостояние и военные действия поскорее закончились. Но сейчас узнаём всё больше фактов о том, что война эта давно готовилась, что мы всё прохлопали, смеясь над шуточками "москаляку на гиляку" да про "сало в шоколаде".

Я знаю, что такое Западная Украина — служил там три года, это особый народ, они сосредоточены на выгоде, им всё равно, кому служить, поклоняются только силе. И как только Россия ослабела, они сразу нашли дядю за океаном, а дядя всегда рад стравить славянский народ между собой.

Конечно, нам тяжело в этом мире, потому что нас меньше, основная масса идёт по течению, а молодёжь крепко обработана. Недавно я выступал перед старшеклассниками и вижу это: они считают, что мы — оккупанты на Украине. Жалко их, потому что мы с вами люди взрослые и вошли в эти времена со сформировавшимся мировоззрением, а они нет. Сегодня кругом толкуют про разницу с Западом, а разница эта не в экономике, а в мировоззрении. Россия оказалось спасена только благодаря православию. Рухнуло всё — оборона, идеология, а церковь, поруганная и разграбленная, выжила, выжила и спасла Россию. Теперь это видим со всей очевидностью.

— Верите ли вы в успех денацификации и в пророчества о том, что Украина распадётся на части?

— Уйдут ли они от идеологии нацизма, это большой вопрос, потому что ничего другого не умеют. И у них очень сильны понятия мести и зависти. Вполне возможно, что с Украиной случится то же, что с Югославией, но возврата к прошлому не будет. То, что Зеленский не будет президентом, уже понятно, жаль только, что русские, как всегда, будут во всём виноваты. Но напомню русскую пословицу: "Не вскормишь, не вспоишь — врага не наживёшь". Очень точное высказывание. А есть ещё украинская пословица: "Мама, мама, бис в хату лезет!" — "Нехай, лишь бы не москаль". То есть им ближе нечистая сила, лишь бы не русские. Очень мне тяжело от всего этого, прямо руки опускаются, до чего дожили…

— Вы осуждаете тех представителей культуры и шоу-бизнеса, которые покинули Россию?

— Никуда они не денутся — вернутся, у них всё барахло тут, в России. К сожалению, русский народ, он всё простит. Вспомните, какие жуткие вещи говорил актёр Вахтанг Кикабидзе, любимец русских женщин после фильма "Мимино", а и ему простят. Это всё говорит о величии и смирении русского народа. Русский народ не злопамятный. Но всё равно, Бог шельму метит, на Страшном суде и они ответят за свои поступки. А у нас нет двойного гражданства, мы просто обязаны бороться за свою страну.

— Если зашёл разговор о нечистой силе, в советское время власть не поощряла верующих, и многим приходилось прятать свою набожность. А как вы пришли к православию?

— Мне часто задают вопросы, почему я стал писателем и как я пришёл к Богу. Ни на тот, ни на другой вопрос ответа я не знаю. Я был пионером, комсомольцем и коммунистом, но это нисколько не мешало мне в церковь ходить. Мне не надо было приходить к Богу. Я из православной семьи, у нас всегда в доме была икона. Мама, Варвара Семёновна, и отец, Николай Яковлевич, — православные люди. Дедушка по отцу, Яков Иванович, прошёл Сибирь, дедушка по маме, Семён Ефимович, был посажен в тюрьму за то, что отказался в Пасху работать. У нас в доме было запрещено говорить плохо о Боге. И если вы обратите внимание, фраза: "Слава Богу!" никогда не уходила из нашей речи. Получается, многие просто вернулись к Богу…

— А ваш писательский путь тоже был предопределён?

— Ну как сказать: с десяти лет я хотел уже быть только писателем. В 1957 году, сразу после школы, работал в газете. До армии успел 3 года отработать в редакции и в ремонтной мастерской, потом в армии служил 3 года — в ракетных войсках в Москве.

Затем поступал в Литературный институт, но не прошёл по конкурсу, ни до армии, ни после, хотя вовсю писал лет с 11. В пединститут поступил через 6 лет после школы. Я всегда влюблялся в библиотекарш. В армии тоже была библиотекарша — умнейшая женщина. Она помогала мне заниматься и отвезла мои документы в Московский областной пединститут. Там были преподаватели высочайшего уровня. Окончив в 1967 году институт, работал учителем русского языка, редактором в издательстве "Современник", где был парторгом. В 1990-1992 годы был главным редактором журнала "Москва". Работал и главным редактором журнала "Литература в школе". Тираж тогда был огромнейший. Вся жизнь моя связана с литературой, не мыслил себя без писательства, книг.

— Почему люди сегодня стали меньше читать?

— Психологически зрительный образ сильнее влияет на человека, но меньше "живёт" в нём, а прочитанное, хоть и усваивается медленнее, зато "западает в душу". То есть просмотр фильмов и шоу — это тактика, а чтение — стратегия. К счастью, библиотеки в России не закрываются, эти островки культуры много делают для людей. Конечно, тиражи книг упали, но тяга к чтению заложена в генном коде у человека. Вот раньше было понятие "книгоголик": много читать — хорошая привычка. Горький, как бы к нему ни относились, сказал важную вещь — "Всем хорошим во мне я обязан книгам". Конечно, никто не может отменить книгу, потому что это чудо, подаренное нам Господом Богом!

Но иногда мне бывает обидно за писателей: недавно исполнилось 85 лет великому писателю Валентину Распутину, и ни на одном канале об этом не сказали…

Я дружил с Валентином Распутиным. Он величайший русский писатель и то, что о нём забывают, происходит отчасти благодаря "внутренней работе". Так называемые "демократы" и "творцы-либералы" выполнили свой заказ по разложению умов. Стоило им только дорваться до кормушки, они сделали всё, чтобы скорее забылись писатели, которые болели душой за народ. И расцвели в культуре идеи пошлости, насилия, однополых связей, погони за деньгами. Вообще, вся эта зараза идёт от безбожного Запада.

— Сегодня на нашей земле как никогда сильно православие, оно не допустит ничего подобного…

— К сожалению, в последнее время схлынул интерес к церкви, лет пятнадцать назад, помню, много добровольцев ехало в Оптину пустынь восстанавливать храмы, а сейчас нет, и в семинарии недобор. Как-то быстро мы успокоились, а нет-нет, да и подумается — ну что я сегодня пойду в церковь, схожу завтра. Она ведь всегда открыта. Всё стало доступным, храмы открыты, богослужебная, духовная литература издаётся. О новомучениках начитались, знакомого батюшку завели, причаститься всегда успеем.

А вот когда пандемия наступила, помню, на прошлую Пасху люди не могли попасть в церковь, чтобы освятить куличи и яйца, и величайшая была у всех тоска и скорбь. Когда приходишь в церковь, а она на замке, очень неуютно себя чувствуешь. Но мы себя успокаивали, что наши отцы сохранили православную веру, и у нас это получится.

— Владимир Николаевич, над чем вы сейчас работаете?

— Сейчас в основном пишу "крупинки". Пришли новые времена, и редкий читатель сможет прочесть большую книгу, теперь совершенно нет для этого времени. Поэтому надо писать кратко. Вот, например: "Чтение на Пасху".

Гремят пасхальные колокола русских церквей, и вспоминается строчка поэта: "Золотое сердце России мерно бьётся в груди моей".

Именно в Пасху особенно ощущается непобедимость России.

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