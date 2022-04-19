В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось открытие патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ

16 апреля 2022 года на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоялось открытие патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ для детей и юношества.

Концерт начался с торжественной речи заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы Ларисы Ивановны Тиуновой. Она рассказала об идее, целях и задачах смотра-конкурса:

"Фестиваль был задуман еще два года назад, но его отложили из-за пандемии. Нам было важно организовать его в очном формате, чтобы зрители могли прочувствовать атмосферу и поддержать участников. 527 коллективов и одиночных исполнителей подали заявки в пяти номинациях. Сегодня мы начинаем масштабный праздник, и впереди нас ждет обширная программа".

Кроме того, по словам заместителя префекта, смотр-конкурс станет доброй традицией для округа.

"Выражаю благодарность Центральному академическому театру Российской Армии, который является соорганизатором данного мероприятия. Та работа, которая сейчас проводится в рамках смотра-конкурса, исключительно важна для всех нас и, конечно, для будущих поколений".

О программе патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ рассказал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Валериевич Картаполов:

"Творческая составляющая является стержнем этого смотра-конкурса, основным содержанием. Но важно, что этим не ограничиваются те мероприятия, которые будут проходить — это и патронажные акции по уходу за местами захоронения и памятными сооружениями, посвященные Великой Отечественной войне, и забота о ветеранах, и высаживание "Сирени Победы", и многое-многое другое. Считаю правильной такую программу, потому что культура — это всеобъемлющая составляющая, не имеющая границ, которая нас всех объединяет и роднит накануне важного праздника нашей страны. Справедливо, что конкурс, который был задуман к годовщине Великой Победы, проходит в эти дни. Сейчас проводится специальная военная операция по искоренению нацизма и само провидение сделало так, что военные подвиги будут освещены в этом конкурсе. Во время спецоперации появились Герои. Это прямая связь поколений: наших прадедов и новых Героев — наших детей, которыми мы тоже гордимся".

Председатель жюри — народный артист России Максим Исаакович Дунаевский обратился к конкурсантам и их родителям:

"Призовое место — это не самое главное. Гораздо важнее то, что мы называем успехом. Олимпийский принцип — участие, причастность к искусству, возможность выразить себя, показать себя так, чтобы зритель искренне и бурно аплодировал — это и есть победа и настоящий успех, которого я всем участникам смотра-конкурса от души желаю! Удачи вам, друзья!"

С приветственной речью выступил и директор Департамента культуры Минобороны России Артём Владимирович Горный, также рассказав о важности передачи памяти о великих событиях из поколения в поколение, чтобы наши потомки понимали и помнили, чему и кому обязаны жизнью.

Торжественную часть продолжил концерт. Ведущими были актеры Центрального академического театра Российской Армии народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский. В праздничном мероприятии приняли участие:

народная артистка РСФСР Алина Покровская,

народный артист России Александр Дик,

"Юные Александровцы",

танцевальный коллектив "Тодес",

артисты Центрального Дома Российской Армии

и другие.

С 16 апреля по 9 мая пройдет второй этап смотра-конкурса среди пятидесяти полуфиналистов в номинациях "Театральная постановка", "Танцевальное мастерство", "Художественные работы", "Песня" и "Художественное слово". Свои таланты продемонстрируют: детская театральная студия Стаса Намина, театральные кружки "Театр танца" и "Самолёт", театр "Лествица" при НБЦ "Социальное развитие", ученики школы №518 и другие.

Также в рамках смотра-конкурса пройдут показы лучших спектаклей о Великой Отечественной войне Театра Российской Армии. Символично, что 9 мая состоится премьера спектакля "Когда я вернусь" по автобиографической пьесе знаменитого драматурга Владимира Гуркина, всенародно известного автора сценария фильма "Любовь и голуби". Режиссер спектакля — заслуженный артист России, и. о. главного режиссера театра Андрей Бадулин.

Итоги смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ будут подведены 8 мая 2022 года на Гала-концерте, который состоится на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии. В концерте примут участие ведущие артисты театра, а также юные победители творческих конкурсов.