Александр Калягин: "Театр выживет при любых обстоятельствах"

На днях в Доме творчества "Актёр-Руза" прошёл Всероссийский семинар "Театральные НКО: реалии и перспективы", в котором приняло участие более ста руководящих сотрудников из российских региональных отделений Союза Театральных Деятелей России. Представители театральной России собрались в подмосковной Рузе, чтобы обсудить ряд важных проблем развития театров страны. Сегодня российский театр претерпевает большие изменения.

Председатель СТД Александр Калягин. Фото: Инна Афанасьева

Народный артист России Александр Калягин на семинаре обсуждал все возможные варианты — как выжить театрам в это непростое время.

"Я рад, что вы сюда приехали, — сказал председатель СТД, — мне хотелось, чтобы у вас сложилось хорошее впечатление от работы Союза, и вы испытывали гордость за всё, что мы сделали благодаря нашим экономическим усилиям. Учёба, я надеюсь, пригодится: мы давно хотели устроить этот семинар, но нам помешала пандемия".

На семинаре Александр Александрович рассказал, что выступил с предложением к Администрации президента, чтобы СТД стал экспертно-аналитическим институтом, своеобразным посредником для получения государственных грантов. Председатель СТД напомнил, что и президент России неоднократно призывал больше доверять оценкам общественных институтов.

Но также была озвучена одна из серьёзных проблем: несмотря на новые возможности — получение грантов от Президентского фонда культурных инициатив, региональные отделения Союза часто оказываются за бортом из-за отсутствия навыков оформления заявок. Как оказалось, грамотное оформление заявок — это сложная наука. Александр Александрович надеется, что власть повернулась к народу и помощь к театрам придёт, выделяться гранты будут. Но от театральных деятелей тоже требуется усилие — быть рядом, помогать в области театра, в области культуры. Научиться высказывать свои просьбы, свое беспокойство.

Председатель СТД во время встречи выслушал о некоторых проблемах в регионах, с просьбами к нему обратились из отделений культуры: Калининграда, Воронежа, Новгорода. Все обращения взяты под контроль.

Также Александр Калягин услышал огромные слова благодарности от приехавших представителей кавказских регионов за социальную программу, участниками которой они стали. Она получает огромный отклик. Деятели культуры со слезами на глазах благодарили и передавали поклон не только от артистов театров, но и от всех сотрудников, работающих в этой области. Союз театральных деятелей оказывает посильную социальную поддержку и помощь многим актёрским семьям — тем, у кого есть больные дети, дети-инвалиды. Зарплаты у актёров небольшие и, если бы не помощь СТД, пришлось бы сложно.

"Я уже неоднократно говорил об этом, — сказал Александр Калягин, — может быть, меня и услышали, знаете, на местах яснее видно, можно повысить актёрские зарплаты или нельзя. Но повторюсь, что актёрская зарплата стыдная и на неё невозможно жить. По крайней мере, мы социально поддерживаем многие семьи бесплатными путёвками, лечением, поддерживаем и в послеоперационный период, и так далее. Но сама зарплата театра, в одном театре муниципальном, в другом губернском, честно говоря, маленькая. Идея поднять зарплату давно озвучена". "Также хочу донести мысль, — продолжил председатель СТД, — театр без государственных дотаций не проживёт, даже если большая или маленькая дотация, это надо смотреть на местах, он не проживёт. У нас не развита система фондов, у нас не развита система частных пожертвований, то, что популярно на Западе. Театр сам по себе никогда не окупится — он окупится, если играет один-два человека и один стул…"

Но были на семинаре озвучены и хорошие новости: Министерство культуры добилось того, что 50 млн руб. было выделено Министерством финансов на празднование в России 200-летия Островского в 2023 году. До этого Александр Александрович вышел с инициативой к президенту страны, и был подписан соответствующий указ.

Сейчас театры должны успеть подать через СТД заявки, чтобы получить грант на тематические премьеры. Это возможность получить реальное финансирование. Сумма одного гранта может доходить до 5 млн руб. Проведение юбилеев отечественных писателей в последнее время стало особым трендом в работе Минкульта с театрами. Это, с одной стороны, безусловно, помогает театрам материально, а с другой стороны — зрителя ожидают в ближайший год интересные постановки.

"Сегодня много помех, — подвёл итоги председатель СТД, — новая реальность не может не отобразиться на нашей деятельности. Но никакие санкции не помешают появлению новых талантов, написанию пьес — театр выживет при любых обстоятельствах. А вам, родные мои, спасибо большое, будем также ещё приезжать и проводить семинары. Честно говоря, экономически и творчески сейчас трудно выстраивать планы, жизнь всё равно вносит свои знаки препинания. Поэтому желаю всем здоровья и веры. Будем работать вместе!"

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