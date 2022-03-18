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Автор Ольга Лазарева

В Театре сатиры анонсировали "Весну премьер"

Культура » Театр » Драматический

Театральная акция "Весна премьер” — символизирует новое репертуарное направление Театра сатиры, а также те перемены и обновления, которые ждут театр в ближайшее время.

Среди премьер

  • "Балалайкин и Ко" по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия",
  • пластический спектакль "Арбенин. Маскарад без слов" по пьесе М. Ю. Лермонтова
  • и спектакль "Дядя Жорж", основанный на пьесах А. П. Чехова — "Леший" и "Дядя Ваня".

Решение объединить премьерные постановки в одну акцию театр объясняет несколькими причинами.

  1. Во-первых, это разножанровые премьеры — сатира, лирика и драма.
  2. Во-вторых, все они основаны на произведениях классиков русской литературы — Салтыков-Щедрин, Лермонтов, Чехов.

В театре подчёркивают, что это не случайность, а стремление к популяризации отечественного классического наследия в репертуарном театре. В то же время все три премьеры представляют собой оригинальные режиссёрские решения современного прочтения классических произведений.

"Балалайкин и Ко"

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля "Балалайкин и Ко"

"Весна премьер” откроется в середине марта показом спектакля "Балалайкин и Ко", который уже завоевал сердца зрителей "Прогресс сцены" и продолжает делать это в своём новом "доме", на основной сцене Театра сатиры. Режиссёр Сергей Газаров и сценограф Владимир Арефьев в пространстве спектакля как через увеличительное стекло показывают абсурд ситуации, описанной в романе Салтыкова-Щедрина. Мощная динамика, которая царит в спектакле, была бы невозможна без блестящего актёрского ансамбля.

  • Сергей Чонишвили,
  • Сергей Серов,
  • Сергей Климов,
  • Андрей Анкудинов,
  • Альберт Хасиев,
  • Надежда Филиппова

и другие артисты работают поразительно точно, цепляя самые глубокие уголки человеческих душ.

"Арбенин. Маскарад без слов"

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля "Арбенин. Маскарад без слов"

Следующая постановка в рамках "Весны премьер" — "Арбенин. Маскарад без слов". Над постановкой в жанре Wordless drama (пластическая драма) работает известный хореограф и режиссёр Сергей Землянский — общепризнанный мастер рассказывать театральные истории без слов. Со всеми чувственными метаморфозами своих героев он взаимодействует без текста, с помощью языка пластики, мимики и жестов. В этой работе впервые собраны воедино артисты двух трупп. Главные роли исполняют

  • Максим Аверин
  • и Зоя Бербер,
  • Моряна Анттонен-Шостакова.

Соавторами режиссёра в этой постановке стали:

  • художник-сценограф Максим Обрезков,
  • композитор Павел Акимкин,
  • художник по свету Александр Сиваев.

Премьера назначена на вторую половину апреля.

"Дядя Жорж"

Сцена из спектакля "Дядя Жорж"
Сцена из спектакля "Дядя Жорж"

Завершит театральную акцию постановка Сергея Газарова "Дядя Жорж" — основанная на объединённом сюжете двух знаменитых пьес Чехова "Леший” и "Дядя Ваня”. Несмотря на то, что обе пьесы написаны более века назад, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны сегодня.

Сергей Газаров видит эту историю как настоящую комедию — смешную, острую, порой сатирическую. Она о сегодняшнем культе безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключённый в рамки гениального чеховского текста.

Важным акцентом премьеры становятся музыка и сценография. Над оформлением пространства работает известный сценограф Александр Боровский, и музыку пишет композитор Алексей Айги.

Главные роли исполняют

  • Фёдор Лавров,
  • Александра Мареева,
  • Сергей Климов,
  • Юрий Васильев,
  • Юрий Нифонтов.

Премьера запланирована на конец мая.

Ключевым партнёром театра выступает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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