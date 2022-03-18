В Театре сатиры анонсировали "Весну премьер"

Театральная акция "Весна премьер” — символизирует новое репертуарное направление Театра сатиры, а также те перемены и обновления, которые ждут театр в ближайшее время.
Среди премьер
Решение объединить премьерные постановки в одну акцию театр объясняет несколькими причинами.
В театре подчёркивают, что это не случайность, а стремление к популяризации отечественного классического наследия в репертуарном театре. В то же время все три премьеры представляют собой оригинальные режиссёрские решения современного прочтения классических произведений.
"Весна премьер” откроется в середине марта показом спектакля "Балалайкин и Ко", который уже завоевал сердца зрителей "Прогресс сцены" и продолжает делать это в своём новом "доме", на основной сцене Театра сатиры. Режиссёр Сергей Газаров и сценограф Владимир Арефьев в пространстве спектакля как через увеличительное стекло показывают абсурд ситуации, описанной в романе Салтыкова-Щедрина. Мощная динамика, которая царит в спектакле, была бы невозможна без блестящего актёрского ансамбля.
и другие артисты работают поразительно точно, цепляя самые глубокие уголки человеческих душ.
Следующая постановка в рамках "Весны премьер" — "Арбенин. Маскарад без слов". Над постановкой в жанре Wordless drama (пластическая драма) работает известный хореограф и режиссёр Сергей Землянский — общепризнанный мастер рассказывать театральные истории без слов. Со всеми чувственными метаморфозами своих героев он взаимодействует без текста, с помощью языка пластики, мимики и жестов. В этой работе впервые собраны воедино артисты двух трупп. Главные роли исполняют
Соавторами режиссёра в этой постановке стали:
Премьера назначена на вторую половину апреля.
Завершит театральную акцию постановка Сергея Газарова "Дядя Жорж" — основанная на объединённом сюжете двух знаменитых пьес Чехова "Леший” и "Дядя Ваня”. Несмотря на то, что обе пьесы написаны более века назад, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны сегодня.
Сергей Газаров видит эту историю как настоящую комедию — смешную, острую, порой сатирическую. Она о сегодняшнем культе безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключённый в рамки гениального чеховского текста.
Важным акцентом премьеры становятся музыка и сценография. Над оформлением пространства работает известный сценограф Александр Боровский, и музыку пишет композитор Алексей Айги.
Главные роли исполняют
Премьера запланирована на конец мая.
Ключевым партнёром театра выступает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
Исполнитель Игорь Левченко, которого ранее заставили извиняться из-за ролика с осуждением российской армии, попал в руки правоохранительных органов.