Драматург: миллион рублей на постановку в театре — это очень мало

Поэт, драматург, секретарь Союза писателей Москвы, член Союза театральных деятелей, лауреат многих литературных и театральных премий Елена Исаева рассказала Pravda.Ru, почему вдруг поэзии предпочла драматургию, как автор воспринимает свою пьесу на сцене театра и какой современный роман может сравниться с русской классической литературой.

Поэт и драматург

— Елена, у вас семь поэтических книг. Ваши стихи переведены на

английский,

немецкий,

французский,

арабский,

китайский,

иврит

и другие. То есть вы состоявшийся поэт. Неожиданно вы совершаете поворот в творческой судьбе и пишете сценарии. Ваши спектакли идут во многих городах России и за рубежом.

— Я перестала умещаться в лирическое высказывание, мне нужно было, чтобы люди поговорили друг с другом внутри моих текстов.

Драматургия — это более сложное занятие, чем поэзия и проза, но и более спокойное, чем поэзия.

Поэзия требует внутреннего невротического сложного состояния, чувств, переживаний, которые выплёскиваются и эту энергию сообщают через текст. А драма мне помогла выжить: если бы я дальше писала стихи, то загнала бы себя в совсем сложную ситуацию.

Драма — это способ гармонизации пространства, да ещё и чужого, в театре, вживание, взаимодействия, трактовки.

Здесь, к сожалению, не всё зависит от тебя, как в поэзии. Иногда смотришь спектакль и думаешь: "Это я написала так хорошо?" А иногда смотришь ту же самую пьесу и думаешь: "Это я написала эту пошлость, этот ужас?"

Мы создали с драматургом Ольгой Михайловой "Цех драматургов", чтобы объединить талантливых людей, помогать друг другу. Сейчас, благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, мы проводим конкурс "Цеха драматургов". Но там ограничение по возрасту участников — до 40 лет. Люди могут присылать на конкурс пьесы, сценарии, синопсисы, небольшие заявки. Будет около 15 участников. Половина из Москвы, половина из регионов. Кто не из Москвы, будут заниматься онлайн. Занятия бесплатные.

Я считаю, что учить нужно бесплатно, потому что тогда ты можешь набрать тех, кого хочешь учить, на кого хочешь тратить время.

А когда это платно, то приходят все, кто может заплатить, и ты не можешь отказаться с ними заниматься, хотя понимаешь, что не будет из этого человека писателя. К сентябрю мы выберем восемь работ, сценариев и пьес, устроим мини-фестиваль, на который пригласим театральную и кинообщественность:

продюсеров,

режиссёров,

литераторов,

театроведов.

Из этих восьми выберем пять, которые получат по миллиону на продвижение проекта. Это не очень большие деньги для постановки в театре, но хотя бы туда будет что-то заложено — гонорар автору, режиссёру. Если это сценарий, тогда киностудия, которой он понравится, будет заниматься подготовкой к питчингу, тизеру, презентации. Это поможет талантливым ребятам себя проявить в нашем сложном мире.

Драматургия — это математика

— Есть у вас среди ваших спектаклей самые любимые?

— Хорошие спектакли все любимые. Очень люблю работу "Доктор" Владимира Панкова. Мы в Европе все призы получили за этот спектакль и потом сделали фильм "Доктор".

Люблю спектакль "Тюремный психолог" (идёт в театре "Человек"). Это моноспектакль Дарьи Михайловой и моя пьеса. Я для неё собирала материал по колониям строгого режима. Героиня — тюремный психолог, которая перешагнула черту. На самом деле это про любовь, хотя и про тюремную психологию тоже.

Вышел спектакль "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина "О Есенине". Я делала пьесу по этой книге. Мне показалось, что пьеса получилась про Сергея Есенина, который гибнет и пытается не утянуть за собой этих женщин. Потому что он понимает свою судьбу, она роковая. Он, с одной стороны, пытался за любовь зацепиться и удержаться, а с другой стороны, понимал, что женщин надо отпускать и уходить, потому что он идёт своей дорогой, а им надо воспитывать детей, жить дальше. Там ещё есть линия матери. Известно, что мать изменила отцу, когда Сергею было восемь лет. Он очень долго не мог её простить. Они общались, и он приезжал к родителям, но внутреннее ощущение покинутости в детстве, когда она уехала на какое-то время в Рязань и там родила брата, сильно на него повлияло.

В этом спектакле хороший актёрский состав:

Екатерина Волкова — Дункан,

— Дункан, Алиса Гребенщикова — Райх,

— Райх, Екатерина Стриженова — мать Есенина.

Очень хороший мальчик, 23-летний Андрей Вешкурцев играет Есенина. Галина Полищук — блистательный европейский режиссёр из Латвии. Был сложный материал для постановки — клиповый, линия непрямая, история выстроена как пазлы. Весь психологизм и вывод строятся на нерве, который человек должен сам прочувствовать и вместе с Есениным пройти.

— Вы где-то говорили, что "драматургия — это математика"...

— В любом случае, работаешь ты монтажным способом, линейным или как-то ещё, всё равно есть теория драмы, которая это всё уже предусмотрела. Мы от Аристотеля никуда не уйдём, нам всё равно нужен вопрос в начале и ответ в конце либо открытый финал, предполагающий, что человек додумает ответ. Это устройство драмы. Пока никто нового ничего не придумал. Законы восприятия работают, как и в Древней Греции.

— Как происходит ваш творческий процесс? Нужно уединение, чтобы никто не мешал, телефон выключен?

— Да, это было бы идеально, но, поскольку надо было воспитывать ребёнка, кормить семью (муж — научный сотрудник; сейчас, слава богу, получше у них, а в 90-е было похуже), всегда была дополнительная работа. Поэтому уединения не получается. Я стараюсь писать, когда уже все улягутся, в 11-12 ночи.

Это раньше можно было в поместье уединиться и писать романы. Сейчас, заметьте, романов мало, и они не выдерживают конкуренции с великой русской литературой. Может быть, только огромный двухтомник "Свечка" Валерия Залотухи.

Он сидел в деревне и писал роман 12 лет. Он был уже серьёзный признанный сценарист. Его жена Елена Лобачевская, как декабристка, хотела, чтобы роман вышел, и тоже этому содействовала. К сожалению, после его выхода Залотуха сразу умер, как будто миссия выполнена.