Анн Голон: "Анжелика" — это символ красоты и страсти к жизни!"

В Советском Союзе, а затем в России навсегда полюбили захватывающую сагу о прекрасной и неукротимой блондинке: "Анжелика и маркиза ангелов", "Анжелика и король", "Анжелика и султан"... Книги были представлены на суд читателей талантливой французской четой — Анной и Сержем Голон.

Анн Голон

Начиная с 1967 года для советских читателей было огромной удачей получить заветный томик, который потом передавался из рук в руки и зачитывался до дыр. Надо отметить, что в то время книга стоила весьма дорого. А какие очереди выстраивались у кинотеатров в надежде попасть на сеанс и увидеть экранизацию истории — как бесстрашная француженка сражается с врагами и страдает в поисках своего любимого мужа, графа Жоффрея де Пейрака. Красочные художественные фильмы режиссёра Бернара Бордери, снятые в середине семидесятых годов, окончательно покорили публику после того, как в образе Анжелики предстала обворожительная актриса Мишель Мерсье, а в роли графа де Пейрака — французский красавец Робер Оссейн. Примечательно, что роль Анжелики первоначально была предложена таким актрисам как:

Брижит Бардо ,

, Марине Влади ,

, Грейс Келли, ставшей впоследствии княгиней Монако.

После того, как "Анжелика" начала триумфально шествовать на мировых экранах, актрисы неоднократно высказывали сожаление о том, что в своё время отказались от роли.

О писательнице Анн Голон (настоящее имя Симона Шанжё) написано немало статей. В 1965 году она со своим мужем — соавтором Сержем Голон (настоящее имя Всеволод Голубинов) приезжала в СССР и встречалась со своими преданными поклонниками. Успешное творчество этой французской фантазёрки стало причиной того, что многие карьеры, причастные к бессмертному произведению, "пошли в гору", многие личности стали знамениты, (о бешеной популярности актрисы Мишель Мерсье и актёра Робера Оссейна не написал в то время только ленивый). Но мало кто знает, что именно её книги для некоторых отдельных людей явились источником сумасшедшего обогащения. Но только не для неё с мужем… Писательница встретила свою старость в бедности. Анн Голон сказала:

"Многих людей обманывают и ими манипулируют без их ведома. Как только вы это осознаёте, вам придётся бороться".

Двенадцать лет она потратила на то, чтобы отвоевать авторские права на собственную историю. И финальная точка поставлена не так давно с помощью её дочери Надин Голубинофф, которой теперь принадлежат все права. Благодаря этой победе начали уважать права авторов на свои произведения. С чем её можно искренне поздравить!

17 декабря 2021 года мировая общественность отметила столетие великой писательницы. Как жила эти годы Анна Голон, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в борьбе за свои права — об этом наша история.

Симона Шанжё — Анн Голон

Родилась в Тулоне 17 декабря 1921 года. Симона Шанжё выросла в Шербуре, вблизи моря. Её отец, Пьер Шанжё, был капитаном французского флота. В детстве она много болела, и, одарённая чудесным воображением и писательским талантом, посвятила себя литературе и истории. С семи лет Симона Шанжё писала рассказы и повести, иллюстрируя их собственными рисунками. В десять лет она оказалась в Версале. Ей исполнилось шестнадцать, когда её первые рассказы и статьи были опубликованы в молодёжных газетах.

Первая опубликованная книга "Страна за моими глазами" под псевдонимом Жоэль Дантерн в 1940 году стала бестселлером. Под этим псевдонимом она написала ещё несколько произведений.

В 1940-1947 гг. Симона Шанжё работала в основных областях литературы: повести, статьи, сценарии (тексты) и сценарии к двум фильмам. Французский режиссёр снял два фильма, основанные на сценариях Жоэль Дантерн: "Помогите матерям" ("Mamans de Secours") и "Женщина в красном" ("La Femme en Rouge"). Один из них был снят в Альпах. В 25 лет она основала журнал "France 47", который позже был переименован во "France Magazine" ("Французский журнал") и собрала команду, которая впоследствии более десяти лет делала этот знаменитый журнал. Симона писала для журнала статьи, рассказы, истории и сочиняла подписи к фотографиям. В те же годы она написала несколько книг для юношества, из которых наиболее известны: "Master Kouki" и "La patrouille des Saints Innocents" ("Патруль невинных святых"). Последняя повесть была удостоена премии Guy de la Rigaudie, которая тогда была наиболее важной из премий в литературе для юношества. На эти деньги — по большей части она жила без гроша за душой, несмотря на успех в литературе и кинематографе (издатели и продюсеры того времени уже знали, как ожесточить молодых авторов) — она решила поехать далеко на восток как независимый репортёр. Она выбрала Африку. Через несколько дней после приезда Симона отправилась брать интервью у человека, чей адрес получила от одного своего коллеги во Франции…

Они полюбили друг друга. Когда они поженились, Симоне Шанжё было 27 лет, и она работала в литературе уже девять лет. Всеволоду Голубинову было 45 лет, и он работал в науке двадцать шесть лет. Анн и Серж Голон путешествовали по Африке и работали в разных частях этого континента, они пережили немало приключений. В 1950 году родился первый ребёнок — Кирилл. Когда они вернулись во Францию, то поселились в комнате, которую мать Анн сняла для них в Версале. Жизнь их была небогатой… Всеволод предложил всё, что он имел в Африке, французскому правительству AEF, которое помогало отдельным людям возвращаться в джунгли и укореняться там. По причинам, связанным с французским законодательством, доктор Всеволод Голубинов не мог устроиться на работу ни по одной из своих профессий.

Единственный доход для маленькой семьи давало перо Симоны. Пока Всеволод по крайней мере четыре раза в неделю ездил в Париж в поисках работы или для борьбы с теми коммерсантами, которые владели правами на разработку результатов его геологических изысканий, Симона написала две книги об Африке (1949 — "Случай с Лимбой" и 1950 — "Белая госпожа Кермалы") и статьи. Затем они начали работать вместе над статьями, посвященными его собственным воспоминаниям о Китае, Лаосе и, главным образом, об Африке, где он провёл большую часть жизни, начиная с 19 лет. Он рассказывал ей о пережитом, затем они вместе писали статьи, и он занимался их продажей для газет, в то время как Симона продолжала писать. По желанию Симоны эти статьи были опубликованы под именем Серж Голон, как и первая книга его воспоминаний. Вскоре они совместно написали вместе другую книгу воспоминаний о детстве Всеволода Голубинова — "Гиганты озера". Работа вышла в 1959 году под именем Серж Голон.

Рождение Анжелики

В 1951 году Симона решила написать исторический роман, о чём мечтала с самого детства. Они с Сержем отправились в Версальскую библиотеку в поисках старых неизвестных документов, благо что они жили неподалёку от дворца, который был тогда всё ещё почти пустынным. Они выяснили, что XVII век забыт, а современные писатели не обращаются к этому периоду. В маленькой комнате под крышей Версаля Симона начала писать первые страницы своего исторического романа. Перед её глазами предстала маленькая светловолосая девочка. У этой маленькой девочки были зелёные глаза, и она появилась на свет среди глухих лесов и болот провинции Пуату, которую Симона пересекла во время войны. Симона знала, что эта девочка должна быть близка к природе и исцелению людей. Это была её героиня. Когда Всеволод на следующий день вернулся из Парижа, где он занимался тщетными поисками работы, она сказала ему, что роман уже начат. Но у маленькой героини ещё не было имени. Симона нашла его две недели спустя, после нескольких неудачных попыток. Она выбрала имя Анжелика, потому что оно напоминало ей о растении дягиль (angelica), которое росло в болотах Пуату.

Дягиль — хорошо известное лекарственное растение с жёлтыми цветками, и благодаря этому имя Анжелика было распространено в XVII веке. Только позже Симона сообразила, что имя это связано с ангелами. Тогда же она предположила, что другие дети могли прозвать эту девочку Маркизой Ангелов. Симона и Всеволод работали в библиотеке Версаля вместе, чтобы собрать исторические документы, необходимые для будущего романа. Всеволод нашёл интересную информацию о бедном дворянине, и Анн решила, что эти сведения станут основой, на которой вырастет Анжелика. Всеволод тем временем всё ещё искал работу в своей области и пытался бороться с теми компаниями, которые присвоили его шахты, не выплатив ему денег.

В 1953 году они опубликовали новую совместную книгу на африканском материале "Сердце диких животных" под именами Анн и Сержа Голон. Новое агентство, которое они нашли, нуждалось в романе, чтобы начать свой новый литературный отдел. Всеволод предложил им исторический роман, который пишет его жена — "Анжелику". Тогда она как раз дошла до середины книги, которая позднее получила название "Анжелика и путь в Версаль". Рукопись была представлена агентству под именем Анн Голон, но контракт они подписали вместе, потому что для Анн их семья всегда была одной командой. Под именем автора — Анн Голон, рукопись первого тома "Анжелики" была отправлена четырём издательствам — во Франции, Германии, Англии, Италии.

В 1955 родился второй ребенок — дочь Надин. Семья всё ещё жила в бедности, поскольку полученных ранее гонораров Анн, оставшихся после вычета издателями грабительских процентов, не хватало для четырёх человек. Они снимали комнату в маленьком доме в Коломбе, пригороде Парижа. Всеволод сообщил французской компании, которая присвоила его геологические изыскания, что должен денонсировать их. Но угрозы в адрес жены и детей вынудили его отступить, чтобы не подвергать семью опасности. Спустя год в Германии состоялась первая публикация первого тома "Анжелики" под именем Анн Голон.

А когда в 1957 у Симоны родился третий ребёнок — сын Пьер, в тот же день первый том "Анжелики" был опубликован во Франции под именами Анн и Серж Голон, потому что литературное агентство потребовало этого, приведя следующий аргумент: "Мужское имя будет выглядеть более серьёзно". В Англии первый том Анжелики был опубликован под именем Сержанн Голон (Sergeanne Golon). Агентство выбрало этот новый псевдоним, не спросив ни Сержа, ни Анн.

Спустя ещё год "Анжелика" была опубликована в США под именем Сержанн Голон. Финансовая ситуация оставалась трудной, потому что деньги, приходившие из Германии, были всё ещё не в их руках, а в руках литературного агентства. Чтобы жить, Анн и Серж Голон работали над различными историческими персонажами для странички юмора в газете "La Parisien Libe're'". Как обычно, они работали вместе над документами, разговаривали о них, и Анн писала рассказы. Так они описали жизнь Лафайета, Саворньяна де Браза, герцогини де Шеврез, Распутина и других. Так был написан "Картуш". Ведь ничего не осталось от этого исторического персонажа, даже даты его жизни назывались различные. Анн Голон придумала его историю, по которой был написан сценарий фильма, до сих пор имеющий большой успех. Но агентство решило не включать Анн и Сержа Голон в число авторов сценария. Так они, как авторы, впервые столкнулись с обманом. Анн продолжала писать следующую книгу — "Анжелика и король". Серж отправился на несколько месяцев в Канаду, где проводил геологоразведку для французской компании. Но ему мало заплатили, и, когда Серж закончил исследовать месторождение, то узнал, что в его услугах больше не нуждаются. Так началось приключение Анжелики и Анн и Сержа Голон.

Для того чтобы полностью сосредоточиться на книге, они поселились в Швейцарии, в Кран-Монтана (Вале), в приятном маленьком домике, который Анн смогла купить за свой первый авторский гонорар за Анжелику, пришедший из Германии. Анн писала "Неукротимую Анжелику". Множество деталей она почерпнула из впечатлений Сержа — его воспоминаний о детстве в Исфахане. За эти годы Серж дважды ездил в Африку, надеясь наладить там собственную разработку полезных ископаемых, но должен был отказаться от этой идеи. Тем не менее Серж никогда не отказывался от своей научной работы. Он не мог заработать этим деньги, но наука была его страстью, и он всегда верил, что удача однажды придёт к нему. Он продолжал свои поиски вплоть до 1972 года, занимаясь наукой, развивая новые идеи, и вёл переписку со многими научными и индустриальными партнёрами, в частности, в Африке, США, СССР. Доктор Всеволод Голубинов всегда надеялся, что отыщет хорошего партнёра, который будет финансировать его проекты и приведёт к их успешному завершению.

В 1963 семья переехала в больший дом в Кран-Монтана. К этому времени "Анжелика" была уже опубликована на 25 языках и свыше 30 миллионов экземпляров были проданы по всему миру. От авторского гонорара литературное агентство оставляло себе 50%, оставшаяся половина была единственным, что получали Анн и Серж, вот почему Голоны никогда не были так богаты, как должны были быть, если судить по объёмам продаж. Большой дом был их единственной роскошью. У них не было машины, телевизора и их дети ходили в обычную деревенскую школу. Анн и Серж Голон вовсе не жили как миллионеры, как писалось тогда и позднее в некоторых русских статьях. Они были скромные люди, радовались походам за грибами и прогулкам по горам со своими детьми.

Первый фильм об Анжелике

Премьера в Париже первого фильма об Анжелике состоялась в 1964 году. Успех книг об Анжелике во всём мире подвинул нескольких продюсеров сделать на основе романа фильм. Агентством был выбран один из сценариев. (Ещё в 1962 году был подписан контракт между агентством и Анн и Сержем Голон о постановке фильма). Когда Анн и Серж Голон получили приглашение на премьеру на вечер следующего дня в Париже, то поняли, что уже не успевают на поезд. Это было сделано целенаправленно съёмочной группой, которая не хотела делить "свой" успех с Анн и Сержем Голон. Во всяком случае, эти люди не могли допустить даже малейшую мысль, что не они авторы "Анжелики". Поэтому они с самого начала презирали Анн и Сержа Голон и пытались помыкать ими. Годом раньше Анн и Серж Голон вынуждены были бороться с ними за то, чтобы сценарий не слишком сильно отличался от романа, чтобы были не искажены главные персонажи, особенно Анжелика. Съёмочная группа не хотела, чтобы Анжелика была остроумной, находчивой, сильной и умной. Для них (по их собственным словам), Анжелика была только товаром и предполагалась красивой и глупой. С точки зрения многих мужчин 1960-х годов, ум и женщина были противоположными понятиями. Так же считали французские журналисты, которые явно не понимали Сержа Голона, потому что он говорил им: "Спросите мою жену. Она писательница". Действительно, для них женщина, более того, жена и мать четверых детей не могла быть никем другим, кроме замужней женщины. Писательницу Анн Голон журналисты презирали и целенаправленно распускали о ней различную ложь, что было только на руку агентству.

Литературное агентство распространяло слухи, что книги об Анжелике были просто вульгарным продуктом, который был сделан благодаря "рецепту", изобретённому самим же агентством, где предполагали использовать Анн и Сержа Голон как "писателей второй руки" или "литературных негров", в шутку претендовавших на то, чтобы быть подлинными писателями. Агентство поступало так потому, что предпочитало пользоваться всем, что связано с Анжеликой — товаром и прибылью, — как своей собственностью, как любым изобретением, и торговать всем этим без контроля автора. Конечно, ни Анн, ни Серж не знали тогда об этих целях. Они как раз не могли понять, почему французские статьи были всегда такими глупыми, лживыми и, главным образом, глумливыми.

За двадцать лет слова Анн и Сержа были точно воспроизведены в семи, не больше, французских статьях, все остальные были просто вздорной пропагандой агентства. Серж Голон смеялся над этими выдумками как над шуткой. Он не принимал их всерьёз. Анн была оскорблена, но видела, что они не могут ничего сделать. Конечно, Анн и Серж не могли догадаться, что это было организовано их собственным агентом. Они не могли даже заменить обложки книг на серьёзные, которые могли бы корректно представлять эту работу, вместо тех, где была изображена вульгарно раскрашенная женщина. Литературный агент действовал как нотариус — его клиент должен ему доверять до тех, пор пока не получит реального доказательства обмана.

Точно так же Анн и Серж Голон мало что могли сделать, когда агент начал создавать и публиковать несколько вариаций (плагиатов) на "Анжелику". Агент думал, что успех легко можно повторить с другими книгами, более или менее похожими на "Анжелику", представив молодую красивую женщину на историческом фоне. Для них это был простой рецепт, который мог быть легко сымитирован. С этой целью они наняли литератора Жюльетту Бенцони, чтобы сделать "новую серию Анжелики" с таким же типом героини, отличающейся только по имени. Так была опубликована первая серия — "Катрин", в которой целые фразы и сюжетные линии были взяты из "Анжелики". Таким способом были написаны и опубликованы некоторые предполагаемые "клоны" "Анжелики", созданные несколькими писателями, нанятыми агентством с этой целью. Книги были оформлены так же, с такими же обложками. Читатели начали смешивать все эти романы, выглядящие, как "Анжелика". Так начались многочисленные имитации "Анжелики", которые поместили реальную и единственную оригинальную работу в категорию "сентиментальных" книг, любовных романов. Конечно, настоящие читатели "Анжелики" видели разницу. Но все же вульгарные обложки и поверхностный характер Анжелики в фильмах тоже немало способствовали её неправильному пониманию. Несмотря на всё это, успех книг рос.

В поисках новых историй

Анн и Серж Голон в поисках новых историй для своей героини отправились в 1966 году в США в поисках документов по XVII веку в Новом Свете. Для начала Анн Голон хотела изучить полностью неизвестную область. Ведь в то время никто не знал и не интересовался ни Квебеком, ни пионерами Канады. "Анжелика" оказалась самой первой книгой, рассказавшей об этом всё ещё неизвестном времени (хотя с тех пор появилось много имитаций). И она до сих пор остаётся единственной художественной книгой, где говорится так глубоко и правдиво о рождении Нового Света и индейских племенах. Через несколько месяцев Анн и Серж Голон вернулись морем (собранные документы были слишком тяжелы для самолёта). Множество документов нашлись в Англии. С июня 1967 года и до осени Серж помогал Анн. Она написала "Анжелику в Новом Свете". С осени 1967 года и до конца жизни Серж Голон полностью посвятил себя живописи и изобретению красок: он как химик изобрёл уникальную рецептуру масляных красок и лаков, которой пользуются по сей день профессиональные живописцы. В 1968 году состоялась первая выставка картин Сержа Голона в Кран-Монтана (Швейцария). А его жена написала "Искушение Анжелики".

Сержа Голона, как художника и исследователя красок, очень интересовало, как воспринимается свет именно в этой стране. Вся его живопись была постоянным открытием мистерий света. Он изобрёл способ, как с помощью своих лаков соразмерять и передавать различие и качество света во всех странах, в разное время дня. Сохраняя свой дом в Швейцарии, семья переехала в Иерусалим на учебный год. Надин, Пьер и Марина пошли в израильскую школу и выбрали новые имена, более похожие на местные. Семья Анн и Сержа Голон была первой и единственной христианской семьей, которая стала жить среди израильтян. Подлинных израильтян — нерелигиозных и всё ещё близких к идеалам пионеров социализма. Серж Голон вновь начал работать в живописи. Целыми днями, с утра до вечера, он трудился над сотней картин. В Иерусалиме он устроил вторую выставку, в галерее "Нора". Анна в это время работала целыми днями в арендованной комнате и одна написала "Анжелику и Демона".

В июле 1972 Анн и Серж Голон отправились в Квебек. Анн — для розыска новых документов, чтобы работать над своей будущей книгой "Анжелика в Квебеке". Серж — для подготовки выставки своих работ в Квебеке и подписания контракта, касающегося его научных исследований по лакам и краскам для живописи. Он привёз с собой более сорока полотен. Через два дня после приезда Серж Голон скоропостижно скончался от инсульта.

В этом же году французские СМИ объявили, что творчество четы Голон закончилось со смертью Сержа Голубинова, но это было откровенное враньё. Анн Голон продолжала работать над следующими книгами из серии "Анжелика" и не прекращала работать вплоть до своей смерти. О своей работе она говорила: "Это моя кислородная маска!"

Анн Голон помогала деньгами, заработанными писательским трудом, всем своим четверым детям, чтобы они могли получить образование и безбедно жить, пока каждый из них не переступил порог тридцатилетия. Она была счастлива помогать другим близким людям, — племянникам, сестре, предлагать им вещи, которые они не могли себе позволить, — первые цветные телевизоры, квартиры, путешествия… Ещё она оплачивала дорогое лечение взрослым и детям, которые смогли вернуть здоровье благодаря её помощи. Она оплатила также учёбу глухому ребёнку, который так и не узнал, что это сделала для него она. Для себя Анн Голон позволяла только профессиональные траты, например, платила за рисование карт, которые хотела видеть в публикуемых книгах. Между 1982 и 2002 годом она написала ещё четыре книги: "Заговор теней", "Анжелика в Квебеке", "Анжелика и дорога надежды", "Анжелика и её победа".

Автор должен умереть

Но пока писательница усердно трудилась над произведениями, все предыдущие договоры об издании книг забрала себе другая компания, принявшая дела первого литературного агентства. Анн Голон об этом в известность сразу не поставили, и новое соглашение с ней подписано не было. Эта новая компания, "Ашетт" (принадлежащая знаменитой французской группе Лагардер), выплачивала ей всё меньше и меньше гонорара, пытаясь убедить её, что книги об Анжелике больше никто не хочет читать. Издатели говорили ей, что это "старомодная работа", и никто не хочет её покупать. Эта французская компания организовала исчезновение сведений об Анн Голон и книг об Анжелике из всех франко- и англоговорящих стран. Они планировали, что Анн Голон должна исчезнуть "естественным путём", убеждённая, что она не имеет больше читателей и должна сделать только одну вещь — прекратить писать, прекратить существовать, и наконец, забытая всеми, любезно умереть.

Как они действовали? Прежде всего, агентство остановило английскую продажу книгу об Анжелике (так, что последние три книги так и не были переведены на английский). Во Франции и во всех франкоговорящих странах невозможно было найти ни одной книги серии, кроме нескольких книг в бумажных обложках с вульгарными рисунками. Несмотря на слова агента, Анн Голон верила, что у Анжелики в мире ещё есть читатели. Во Франции у своих издателей она спрашивала, когда будут опубликованы книги? Однако они не издавались.

Имя Анн и Сержа Голон исчезло из всех французских словарей. Никогда Анн Голон не получала полных отчётов. Все её доходы от продаж становились всё меньше и меньше. Никогда агент не отвечал конкретно на её протесты. В 1985 и 1986 годах были опубликованы (но тиражом не более 1000 экземпляров) две последних "Анжелики" — "Дорога надежды" и "Анжелика и её победа". Не информируя Анн Голон, "Ашетт" (под названием International Book Promotion (IBP), изменила авторский текст, внеся более чем по 15 правок на каждую страницу. Когда Анн Голон попросила убрать все исправления, её проигнорировали, книга осталась как есть. Две последние книги были изданы под названием французского издательства Tre'vise. Но это издательство к тому времени уже прекратило своё легальное существование. Так что эти книги были опубликованы под именем несуществующего издательства. Конечно, Анн Голон не знала этого и думала, что она всё ещё работает, как и в предыдущие годы, с тем же издателем и литературным агентом.

С 1985 года все французские газеты начали повторять то, что указывала им IBP: что Анн Голон решила прекратить писать, что Анн Голон больше не пишет, что она написала заключительную книгу цикла, что всё, написанное Анн Голон с 1972 года, "основано на записях Сержа Голона". Конечно, тогда эта организованная дезинформация не была известна Анн Голон. Она продолжала работать и тратила много времени на бесплодные переговоры с агентом. Она хотела вернуть свои права назад, потому что книги, за исключением двух последних, не издавались с 1982 года. Но компания всё ещё удерживала их и никогда не отвечала на её письма. Книги не публиковались и ни один реальный проект не был осуществлён.

Но это ещё не всё! В 1991 году компания организовала операцию по "маркетингу" "Анжелики" в Германии с распространителем, специализировавшимся на… умерших писателях, на которых не распространялся закон об авторских правах, что означало, в Европе, по крайней мере 50 лет после смерти автора (теперь — 70 лет). Обнаружив, что Анн Голон жива, немецкий распространитель постарался исправить это недоразумение. Он выпустил плакаты "Анжелика жива!"

В этом же месте, в это же время, на Франкфуртской книжной ярмарке, на французском стенде, представлявшем "Ашетт", агента Анн Голон, не было представлено ни одной её книги об Анжелике. Более двух миллионов книг серии было продано в Германии в течение двух недель. С этих продаж агент передал Анн Голон 90 тысяч французских франков. Бывший литературный агент говорил Анн Голон, что её книги об Анжелике никого теперь не интересуют. Никто не купит их. "Мы не можем позволить себе публикацию". В действительности, предполагалось ничего не предпринимать по "Анжелике" во франко- и англоговорящих странах — ни издания книг, ни выпуска фильмов, ни торговли.

Анн Голон делала всё, что может делать автор, для того чтобы бороться с обманом. Тогда она думала, что эти люди просто плохо работают и в работе случаются сплошные недоразумения.

Но летом 1991 года её дочь Надин Голубинофф уже начала помогать своей матери, добиваясь реальных сведений и выяснять истинное положение. Издатели же заключили соглашение с Россией, где они продавали "Анжелику", как если бы она не подпадала под закон об авторских правах, как если бы автор был мёртв.

Тем временем актриса Мишель Мерсье стала представлять себя в России так, как если бы она была Анжеликой, создательницей "Анжелики" и владела правами на неё. Во Франции и соседних европейских странах думали, что "Анжелика" — это только фильм, потому что книг не было в продаже с 1982 года. Но книги по-прежнему продолжали оставаться бестселлерами в Японии, странах Востока, и, особенно, в России. Свыше 23 (по некоторым данным — 28) миллионов книг об Анжелике были проданы в России между 1991 и 1994 годами, при этом только в 1991 году официально было продано около 18 миллионов книг (речь не идёт о пиратских изданиях).

Пока её книги продавались миллионными тиражами, писательница с трудом сводила концы с концами. За спиной Анн Голон агент продал российскому посреднику все права на серию об Анжелике, как если бы она не подпадала под закон об авторских правах. "Ашетт" продала незаконные контракты, незаконные права российским издателям, как если бы Анн Голон умерла ещё в XIX веке…

Они продали все права на новеллизации, и предложили девять томов (кроме четырёх последних книг) за 1000 долларов!!! Как случилось, что такая гигантская знаменитая компания, как "Ашетт", предложила такие права стране, в которой "Анжелика" приносила издателям миллиарды? В обмен на что? Мы можем только догадываться. Конечно, Анн Голон никогда не получила ни цента со всех этих гигантских российских продаж.

Возвращение прав

К счастью, дочь писательницы Надин посвятила всё своё время помощи матери, она проработала с ней последние тридцать лет, в частности помогала в её судебной тяжбе по восстановлению авторских прав на романы об "Анжелике". В настоящее время она является литературным агентом. С упорством профессионального следователя она расследовала, что происходит с книгами, которым родители отдали самые плодотворные годы жизни. Она боролась и доказывала, что права на "Анжелику" принадлежат именно писательнице Анн Голон. К своему ужасу, она насчитала более сотни незаконных соглашений по всему миру без согласия её матери. Она обнаружила огромное количество контрафакта и возбудила судебные разбирательства. Не смогли укрыться от её взгляда и новые "сиквелы", опубликованные в России. Этим занимался официальный самозванец, который претендовал на то, чтобы быть новым автором "Анжелики" и… наследником Сержа Голона! Этот самозванец называл себя Алексом Голоном.

Надин Голубинофф создала литературное агентство Archange International (A.I.), которое занимается всеми правами на "Анжелику", борется с пиратством и строит новые проекты с новыми партнёрами. Сегодня агентство Надин имеет собственные права на проекты, связанные с "Анжеликой" — новую публикацию и на всё остальное, что ассоциируется с этим именем. Надин ищет партнёров, которые захотят участвовать в проектах агентства, связанных с "Анжеликой", во всех странах, главным образом в России и США. Ближайшие проекты "Анжелики": публикация новой книги. А также Надин пишет биографию Анн и Сержа Голон и очень надеется, что сможет исполнить желание матери: представить читателям заключительную книгу о легендарной блондинке, над которой она работала в течение последних лет. Дочь писательницы ищет издателей, распространителей, которые могли бы заинтересоваться в покупке прав на территории России. И надо отдать должное: в России до сих пор "Анжелику" обожают. Сегодня существует фан-клуб, в который входит огромное количество поклонников.

17 декабря состоялся телемост, посвящённый 100-летию со дня рождения французской писательницы Анн Голон. Мероприятие прошло в рамках Международной ассоциации работников культуры и искусства за мир при поддержке Национальной литературной премии "Золотое перо Руси". В рамках телемоста Надин Голубинофф поприветствовала из Парижа всех поклонников в России и поблагодарила за их бесконечную и искреннюю любовь.

Людмила Менаже и Надин Голубинофф

Примечательно, что русская художница Людмила Менаже (Менаже — это фамилия её мужа-француза), посвятила своё творчество исторической саге, написав серию потрясающих картин об Анжелике.

"Третье полотно, которое я закончила совсем недавно, — сказала Людмила, — создавалось уже в результате общения с Надин и при её эмоциональной поддержке. Здесь я уже вдохновлялась образами нескольких женщин, итог представляет собой некий симбиоз русской дворянки и французской аристократки эпохи Людовика XIV".

Это говорит о том, что "Анжелика" вызывает интерес у молодого поколения читателей в разных странах. Талантливые картины были высоко оценены дочерью писательницы и представлены во время грандиозного события в декабре, посвященного столетию Анн Голон, в русском доме науки и культуры в Париже.

Надин Голубинофф очень надеется, что "Анжелика", придуманная её матерью, навсегда покорит сердца и души русских читателей своей удивительной судьбой. Российские женщины, вдохновлённые преданностью героини её семье, мужу, её красотой, настойчивостью и упорством, смогут не только изменить свою жизнь к лучшему, но и не позволят предать забвению невероятно интересные приключенческие романы, которые дарят волшебные мгновения каждому читателю. "Анжелика" — это символ красоты и страсти к жизни!

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