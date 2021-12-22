Николай Лазарев: "Театр не имеет права отбирать у людей надежду!"

В этом году в Центральном Академическом театре Российской армии состоялась знаковая премьера, посвящённая 75-летию Великой Победы. Спектакль по повести писателя-фронтовика Василя Быкова "Третья ракета" поставил режиссёр, народный артист России Николай Лазарев.

Это жёсткий, мужской спектакль о тех, кто защищал нашу Родину в тяжелейшие годы Великой Отечественной Войны. И он не оставляет ни одного зрителя равнодушным! После просмотра они благодарят создателей за прекрасную сценографию, за профессиональную талантливую режиссуру, за сохранение традиций и высокий уровень. Премьера в Театре Российской армии достойна того, чтобы быть в одном ряду с героической хроникой военных лет.

Недавно спектаклю "Третья ракета" вручили приз на Международном Форуме "Золотой Витязь". Награда — статуэтка "Золотой Витязь" — даётся самым лучшим театральным постановкам в нашей стране. Её вручили Народному артисту РФ, профессору, художественному руководителю мастерской Российской Академии искусств (ГИТИС), режиссёру Николаю Лазареву.

— Николай Евгеньевич, разрешите поздравить вас с этой наградой! И хочется пожелать ещё много талантливых и успешных постановок!

— Спасибо! В первую очередь это высочайшая оценка труда большого коллектива, который создавал спектакль. Это признание и подтверждение того, что театр Российской армии продолжает стоять на передовом рубеже, защищая русский психологический театр. Он был основан как театр для армии, театр об армии. Военная тема на подмостках нашего театра — это наш "Бессмертный полк", наша кровь, наша религия, наш протест против тех, кто рушит памятники советским воинам в Европе, кто пытается переврать историю Великой Отечественной войны. Чтобы у потомков не возникало вопроса — кто освободил нашу Родину и Европу от фашизма, кто вышел победителем в самой кровавой войне ХХ века? Советский солдат! Забывать об этом мы не имеем права и обязаны передавать эту память тем, кто младше, кто будет жить после нас!

— Если можно так выразиться, то современные театральные постановки каким-то образом могут защитить отечественную культуру?

— В том то и дело, что очень могут! Но сегодня отечественному театру и кино уже вполне реально угрожает коммерциализация, бездуховная и скандально преподанная пошлость. Они весьма успешно начинают править бал и диктовать репертуар, правила игры, позиционируя себя везде, где только можно, как истинную востребованность, необходимость рыночного развития и эталон успеха!

Театр и кино после литературы — это же наши фундаментальные источники культуры. Сегодня они всё больше превращаются в оглупленную развлекательную услугу для зрителей, что катастрофически опасно. На что опираться-то потом, верить-то во что?!

К счастью, у театра Российской армии со времён основания иной путь. Театр продолжает создавать спектакли патриотические и исторические, основанные на русской и зарубежной классике, на драматургии, поднимающей вечные вопросы и ценности — совесть, достоинство, добропорядочность, честь, вера, любовь, верность, покаяние, память, семейный уклад, уважение, патриотизм! В этом-то и есть, наверное, наша национальная идея, наш путь сохранения себя! Ну а как иначе?

Военно-патриотическая тематика со времён основания Театра Армии всегда находилась на первом плане, была приоритетом и генеральным направлением развития. Это наша идеология. В годы Великой Отечественной войны наши театрально-концертные бригады были на передовой, у линии фронта и даже в окружении. Нина Сазонова, Владимир Зельдин — наши прославленные звёзды в тяжелейшие дни войны поднимали дух наших бойцов, вселяли в них веру в победу. Может и звучит как-то газетно, но как же важно это было тогда! Жизненно важно! Театр Армии и сегодня на передовой — наша задача защищать нравственность и отечественную культуру, ездить в войска и госпиталя, показывая наши спектакли и концертные программы.

А эта награда — подтверждение, что мы не одни, что нас поддерживает такой мощный театральный форум, как "Золотой Витязь". Бесконечно благодарен Президенту форума "Золотой витязь" народному артисту России Николаю Бурляеву, Директору проектов МКФ Наталии Полукаровой и всей экспертной комиссии за доверие и такую высокую оценку нашего спектакля.

— По мнению современных театральных критиков, театр сегодня должен быть разнообразен, многогранен и без какой-либо цензуры. Вы так не считаете?

— Я согласен с убеждением, что театр должен быть и интересным, и разнообразным, и радостным, и трагичным, но с воспитательной точки зрения в нём просто необходимо присутствие разумной цензуры и элементарной морали. И обязательно свет "в конце тоннеля". Нельзя без этого сегодня! Спектакли должны нести надежду зрителям, потому что, когда мы приходим в театр, нам хочется уйти из него с непременным желанием жить. Театр не имеет права отбирать у людей надежду. И именно мы, деятели театра, и должны дарить её зрителям. Сегодня это очень важно! Жизненно необходимо!

— Этот посыл в первую очередь стоит передать современным театральным драматургам.

— Если бы драматурги услышали этот посыл, было бы замечательно. Вопрос современного драматургического материала очень важен, нам нужна хорошая драматургия на сцене. А если же мы ставим классику, то её всю можно отнести к разряду хорошей драматургии, она вся такая, потому что в ней содержатся настоящие христианские, религиозные и моральные аспекты. Она потому и классика.

Но порой режиссёры-постановщики задействуют классику для реализации какой-то своей параллельной идеи, используя только текст автора. Если это бездарно, скучно и неинтересно — полбеды! Но когда это агрессивно навязанная патология, ориентир для движения, дорого и роскошно обставленный порок, преподнесённый зрителю как эталон искусства, тогда это бесовщина, сила тьмы. Она сейчас очень яростно пытается захватить театр в свои руки, идёт в прямом смысле слова интервенция, подмена ценностей. Очень важно, чтобы в стране были подобные "Золотому Витязю", форумы, стоящие на страже интересов русского психологического театра, охраняющие важнейшие моральные принципы русской культуры. Надо просто воевать, отстаивать и доказывать талантливыми спектаклями наше право быть, тогда это будет мощная альтернатива пошлости и постановкам низкого качества. Ведь талантливая постановка подвигнет зрителя к размышлениям, поможет переоценить свою жизнь и увидеть со стороны свои поступки, вызовет сочувствие к персонажам, сопереживание — чувство наиважнейшее в искусстве!

— Вы сказали, что нельзя допустить фальсификации и искажения истории. Сегодня случается, что художественные фильмы современных режиссёров пестрят подменой и вымыслом. Ваше мнение?

— Честно вам скажу: некоторые современные фильмы о войне, которые я видел, оставили у меня весьма неплохое впечатление. Я посмотрел картину "Брестская крепость", современную версию "А зори здесь тихие". Честно сделано. Видно, как режиссёры вложились искренне, от души. Кинолента "А зори здесь тихие" сделана с большим уважением к материалу, к фильму 1972 года замечательного режиссёра Станислава Ростоцкого. Я, например, своим ученикам в ГИТИСе рекомендую посмотреть обе экранизации этой гениальной повести Бориса Васильева, это имеет смысл. Конечно, иногда современные картины перенасыщены клиповостью, голливудскими шаблонами, излишней компьютерной технологией. Я совсем не против подобного, если это художественно, если это помогает нам понять, что происходило с этими ребятами, с этими детишками, которые защищали нашу Родину в годы войны. Но если только ради эффекта, то в сердце не попадёт. Здесь большой хитрости я не вижу.

— Сейчас в некоторых театрах стало модным вводить людей, не имеющих отношения к искусству и не получивших театральное образование. Как вы считаете подобный "спецэффект" привлечёт молодую публику?

— Конечно, привлечёт. Потому что реклама пойдёт по социальным сетям, по молодёжным каналам. Говоря на языке подростков: "Это будет прикольно". Но есть ли в этом воспитательная ценность, есть ли в этом момент проникновения искусства в молодых — большой и серьёзный вопрос. В нашем театре не первый год идёт спектакль по пьесе Виктора Розова "Вечно живые", и когда четырнадцатилетние подростки в конце рыдают, для меня это намного дороже, чем яркие спецэффекты или какой-то медийно раскрученный не артист, задействованный в постановке. Его выдернули из шоу-бизнеса и выставили на сцену как обезьянку, а народ, как в цирке, просто любопытничает. Это не имеет отношения к искусству, даже как-то обсуждать нечего, здесь акта творчества-то и нет.

Это расползается как вирус, и с каждым годом всё агрессивнее, тут несложно догадаться: цель — сместить ценности, поменять идеологию и переформатировать нам мозги. На мой взгляд, с этим надо бороться так же агрессивно. Этому надо противостоять сплочённо — самая сложная наша задача. У нас пока получается, но биться на этом фронте ещё предстоит и враг силён. Недооценивать этого нельзя!

— А как вы относитесь к тому, что сегодня всё больше экспертов предрекают одну общую мировую тенденцию — переход на онлайн-образование? Вы как педагог видите в этом реальную перспективу?

— В период карантина мои студенты учились онлайн по предметам, которые можно получить и дистанционно: история зарубежного театра, теория музыки и подобные им. Но мастерство актёра, танец, сценическая речь — ну это же смешно говорить. Конечно, только живой контакт, ощущение тепла, энергетика человеческого взгляда и взаимоотношения, без этого невозможно.

Театральное образование не может быть в формате онлайн, оно должно оставаться только в классическом варианте.

Скажем, выбор репертуара вполне можно осуществить дистанционно. Мы проводили онлайн-конференцию между тремя педагогами, я как руководитель курса и двое моих коллег решали, какие взять отрывки, как распределить студентов. Допускаю, что для подобного обсуждения не обязательно встречаться. Но театральные репетиции, конечно, только живьём.

— В театре Российской Армии служат потрясающие актрисы: Людмила Чурсина, Алина Покровская, Лариса Голубкина. У вас есть идеи осуществить с ними какие-то интересные постановки?

— Эти актрисы — наш "золотой запас". Это любимые женщины нашего театра, и мы их носим на руках, это же наши настоящие звёзды, наши легенды. С Алиной Станиславовной Покровской отработано столько концертов, сыграно столько премьер. Светлейший и талантливейший человек. Подарок судьбы — играть с ней на одной сцене эти тридцать лет. Мы все знаем и любим фильм "Офицеры". Так вот, ей до сих пор при встрече военные говорят: "После вашего фильма я выбрал профессию военного". Картина "Офицеры" — это великий фильм, фильм-символ. Спектакль "Третья ракета" — это мой первый режиссёрский опыт в нашем театре, если дальше жизнь неожиданно повернётся и у меня появится возможность постановки с этими прекрасными актрисами, то, конечно, я это почту за честь.

Кстати, недавно к юбилею народной артистки России Людмилы Чурсиной у нас вышла премьера спектакля "Два билета в Милан". Людмила Алексеевна совершенно блистательно играет главную роль в дуэте с народным артистом России Александром Диком. Я очень рекомендую посмотреть эту постановку. Тонкий, трогательный и очень человеческий спектакль родился!

— Николай Евгеньевич, можно для наших читателей получить от вас поздравление с наступающим Новым годом?

— С удовольствием! Хочется пожелать нашим зрителям не забывать и смотреть наши старые фильмы! В них же зашит какой-то волшебный душевный код, какая-то надежда, какая-то истовая вера в самое лучшее, что может с нами произойти! Хочется пожелать приходить на спектакли Театра Российской армии! Ведь с нашей сцены говорят о человеческой душе!

Хочется пожелать здоровья, счастья и домашнего тепла! И будем верить в самое лучшее и делать всё, чтобы наше Отечество всегда было сильным, мирным и благополучным! Это мои самые искренние пожелания! С наступающим Новым годом!

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