"Музыкальная дорожка" зажгла не по-детски

В это воскресенье в Московском Многофункциональном Культурном центре большим праздничным концертом отметил свой первый юбилей Центр творчества "Музыкальная дорожка".

За 5 лет существования молодёжный коллектив стал очень популярным и востребованным — в прошлом году ему присвоено почётное звание ведущего творческого коллектива Москвы. Солисты "Музыкальной дорожки" являются лауреатами и обладателями Гран-при многих престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Участников коллектива часто приглашают для съёмок в телевизионных передачах ("Поле чудес", фестиваль "Жара", канал "Карусель"), а также для выступлений в тематических концертах, посвящённых Дню Победы, Дню города, Дню России, которые проходят на Красной Площади, на Поклонной горе, в Музее Победы, на ВДНХ и других площадках Москвы и России.

Юбилейный концерт Центра творчества "Музыкальная дорожка"

Юбилейный концерт собрал друзей и партнёров "Музыкальной дорожки" — известных артистов, композиторов, поэтов, педагогов, общественных деятелей. Музыкальный продюсер, руководитель студии "URA-Records", главный редактор журнала "Гордость нации" Татьяна Велес сердечно поздравила юных исполнителей и пожелала им новых больших побед. Премьера её песни "На свою беду" была встречена громкими аплодисментами. Давний друг коллектива Заслуженный артист России Феликс Царикати пел золотые хиты советских лет: "Мелодию" и "Песня остаётся с человеком". Каждая встреча с артистом для молодых певцов — настоящий праздник. И одновременно хороший мастер-класс.

И всё же главными героями вечера были сами участники "Музыкальной дорожки" юные солисты:

Артёмьева Ольга,

Сазонова Ульяна,

Сосновская Ангелина,

Евгения Гранич,

Ярослава Величкина,

Соколова Арина,

Грунин Артём,

Касина Арина и многие-многие другие.

Юбилейный концерт Центра творчества "Музыкальная дорожка"

Поздравить своих друзей приехала и, конечно, тоже спела финалистка детского "Голоса" Манижа Аминова. На вечере помимо красивых песен и художественных номеров было много сюрпризов и подарков. И для юных певцов, и для их наставников. Начальник ФБУ культуры и искусства "Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил", заслуженный работник культуры России Владимир Лужбин от лица командования вручил Почётные дипломы "Музыкальной дорожке" и её руководителям — композитору, педагогу по вокалу Екатерине Роговой и поэту, автору песен Ольге Сердцевой.

Юбилейный вечер прошёл на самой высокой ноте — положительные эмоции просто зашкаливали. Особенно, когда в завершении концерта на сцену вышли сразу все участники и исполнили гимн "Музыкальной дорожки".