Малоизвестная арт-коллекция ООН: про ужасы войны и триумф коммунистического режима

Марк Шагал, Генри Мур и Фернан Леже… За последние десятилетия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке скопилось множество произведений искусства. Эта коллекция малоизвестная, но очень ценная.

"У нас есть коллекция произведений искусства, которой позавидовали бы многие музеи мира. Но мы не музей", — говорит Вернер Шмидт, курирующий коллекцию, которую туристы могли частично посетить до пандемии, но которая в настоящее время закрыта для публики.

Арт-пожертвования в "музей" ООН

Там можно найти даже произведения искусства, показывающие исторические моменты и особенности стран, некоторые из которых прекратили свое существование, таких как

Восточная Германия,

Югославия,

Советский Союз.

Среди самых ярких творений — "Война и мир" бразильского художника Кандидо Портинари. Две фрески обрамляют вход в Генеральную ассамблею.

"У входа делегаты видят военный пейзаж, кругом отчаяние, а у выхода — мир в гармонии", — сказал Шмидт AFP.

Напомним, что сам Шагал приезжал в ООН в 1964 году, чтобы доставить туда свое витражное панно "Окно мира", которое сейчас повреждено, но никто не знает как. Панно было посвящено памяти Дага Хаммаршёльда, занимавшего пост генсека ООН с 1953 по 1961 год и погибшего в авиакатастрофе в Северной Родезии во время миротворческой миссии в Конго. Скульптор Генри Мур после этой трагедии пожертвовал ООН свою статую "Лежащая фигура", которая выставлена во дворе.

"Лежащая фигура" Генри Мура

Также на общем фоне выделяется монументальная работа британского скульптора Барбары Хепуорт. Также в коллекции есть необычный подарок из Бахрейна — скульптурная композиция — золотая пальма с пучками жемчуга вместо фиников.

Вспоминаем про исторические ужасы

Африканские предметы, гигантская китайская ваза и мебель известных дизайнеров также обогащают коллекцию. Некоторые работы отражают поворотные моменты в истории, например, гобелен, изображающий ужасы взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Композиция восточногерманского скульптора Фрица Кремера "The Rising Man" была задумана как триумф коммунистического режима, но вызвала неприятие интеллигенции в стране. Рядом находится скульптура "Добро побеждает зло" — дар Советского Союза. Эта работа Церетели, установленная перед зданием ООН, символизирует окончание холодной войны. Композиция, изображающая Святого Георгия, убивающего дракона, состоит из списанных ядерных советских и американских ракет.

Две абстрактные фрески Леже тоже заслуживают внимания. Экс-президент США Гарри Трумэн заметил, что они напоминают яичницу с беконом и кролика, которого вытаскивают из шляпы. По словам Шмидта, ему никто никогда не противоречил.

Гобелен "Герника", который был сделан по картине Пабло Пикассо, приветствовал членов Ассамблеи у входа в зал Совета Безопасности как навязчивое напоминание об ужасах войны, но в начале этого года он был возвращен наследникам Нельсона Рокфеллера.

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