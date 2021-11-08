Марк Шагал, Генри Мур и Фернан Леже… За последние десятилетия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке скопилось множество произведений искусства. Эта коллекция малоизвестная, но очень ценная.
"У нас есть коллекция произведений искусства, которой позавидовали бы многие музеи мира. Но мы не музей", — говорит Вернер Шмидт, курирующий коллекцию, которую туристы могли частично посетить до пандемии, но которая в настоящее время закрыта для публики.
Там можно найти даже произведения искусства, показывающие исторические моменты и особенности стран, некоторые из которых прекратили свое существование, таких как
Среди самых ярких творений — "Война и мир" бразильского художника Кандидо Портинари. Две фрески обрамляют вход в Генеральную ассамблею.
"У входа делегаты видят военный пейзаж, кругом отчаяние, а у выхода — мир в гармонии", — сказал Шмидт AFP.
Напомним, что сам Шагал приезжал в ООН в 1964 году, чтобы доставить туда свое витражное панно "Окно мира", которое сейчас повреждено, но никто не знает как. Панно было посвящено памяти Дага Хаммаршёльда, занимавшего пост генсека ООН с 1953 по 1961 год и погибшего в авиакатастрофе в Северной Родезии во время миротворческой миссии в Конго. Скульптор Генри Мур после этой трагедии пожертвовал ООН свою статую "Лежащая фигура", которая выставлена во дворе.
Также на общем фоне выделяется монументальная работа британского скульптора Барбары Хепуорт. Также в коллекции есть необычный подарок из Бахрейна — скульптурная композиция — золотая пальма с пучками жемчуга вместо фиников.
Африканские предметы, гигантская китайская ваза и мебель известных дизайнеров также обогащают коллекцию. Некоторые работы отражают поворотные моменты в истории, например, гобелен, изображающий ужасы взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.
Композиция восточногерманского скульптора Фрица Кремера "The Rising Man" была задумана как триумф коммунистического режима, но вызвала неприятие интеллигенции в стране. Рядом находится скульптура "Добро побеждает зло" — дар Советского Союза. Эта работа Церетели, установленная перед зданием ООН, символизирует окончание холодной войны. Композиция, изображающая Святого Георгия, убивающего дракона, состоит из списанных ядерных советских и американских ракет.
Две абстрактные фрески Леже тоже заслуживают внимания. Экс-президент США Гарри Трумэн заметил, что они напоминают яичницу с беконом и кролика, которого вытаскивают из шляпы. По словам Шмидта, ему никто никогда не противоречил.
Гобелен "Герника", который был сделан по картине Пабло Пикассо, приветствовал членов Ассамблеи у входа в зал Совета Безопасности как навязчивое напоминание об ужасах войны, но в начале этого года он был возвращен наследникам Нельсона Рокфеллера.
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