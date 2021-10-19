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Автор Ирина Гусакова

40-летие спектакля "Юноны и Авось" через современное искусство

Культура

27 октября в историческом зале ожидания Казанского вокзала "Комфорт" откроется выставка "Игра в города", посвященная сорокалетнему юбилею спектакля "Юнона и Авось". В центре выставки — инсталляция художницы и сценографа Ирины Кориной, представляющая собой проект музея "Юноны и Авось". Куратор — Вячеслав Шмыров.

О чем проект "Игра в города"?

В основе экспозиции поп-ап-музея — история создания спектакля, рассказанная через эпизоды из жизни шести авторов:

  • поэта Андрея Вознесенского,
  • композитора Алексея Рыбникова,
  • режиссера Марка Захарова,
  • художника Олега Шейнциса,
  • балетмейстера Владимира Васильева
  • и актера Николая Караченцова.

Единое повествование в инсталляции художницы Ирины Кориной под кураторством Вячеслава Шмырова рассказывает о том, как "Юнона и Авось" стала легендарной постановкой с международной славой, и помещает ее в культурный контекст эпохи застоя.

Для Центра Вознесенского обращение к знаменитой рок-опере не только дань уважения постановке "Ленкома" и поэме Андрея Вознесенского, но и попытка рассказать о "Юноне и Авось" как о произведении, преодолевшем границы искусств, жанров, государств, идеологий. Выставка "Игра в города" рассказывает о том, благодаря чему "Юнона и Авось" смогла объединить разных людей и разные континенты. Место проведения — зал ожидания Казанского вокзала, построенный архитектором Алексеем Щусевым в начале ХХ века, выступает здесь метафорой пересечения творческих замыслов и судеб.

А.Рыбников, М.Захаров, А.Вознесенский, Н.Караченцов на премьере Юноны и Авось, 1981 год.
А.Рыбников, М.Захаров, А.Вознесенский, Н.Караченцов на премьере Юноны и Авось, 1981 год.

Как "Юнона и Авось" связана с географией?

В основе сюжета спектакля — история любви русского графа Резанова и испанской девушки Кончиты, дочери губернатора основанного испанцами на американском континенте города Сан-Франциско, — феерическая цепочка географических названий и исторических событий, неоднократно оплетающая нашу планету.

Так и уникальная судьба спектакля начинается в 1971 году, когда Андрей Вознесенский, находясь в Канаде, знакомится с историей любви Резанова и Кончиты и пишет об этом поэму "Авось". Она и становится отправной точкой одной из самых красивых легенд о любви, выраженной сначала в рок-опере Алексея Рыбникова, а потом в спектакле театра "Ленком". Здесь образуется новая "игра в города": от премьеры "Юноны и Авось" в Москве в застойном 1981 году через триумфальные гастроли в Париже в 1983 году, сделавшие спектакль достоянием мира, до нью-йоркских гастролей театра "Ленком" на закате горбачевской эпохи в 1990.

Авторы и организаторы о выставке

Ирина Корина, художник проекта:

"Мы создаем проект музея "Юноны и Авось": меняем местонахождение спектакля, его смысловое положение, рассматриваем этот проект как часть истории страны. Вспоминаем контекст возникновения, конец 70-х и 80-е и думаем о нем как о наследии, как о части музейной коллекции. Сама форма экспонирования на выставке "Игра в города" носит макетно-декорационный характер. Этот музей пока представляет из себя модель, эскиз".

Вячеслав Шмыров, куратор выставки:

"История создания "Юноны и Авось" — поэмы, пластинки, спектакля — история о преодолении "железного занавеса". Феномен за закрытыми дверьми. Спектакль мечты, который парадоксально питали православные песнопения и русский рок, стихотворные и сценографические эксперименты и игра на полной отдаче сил национальной актерской школы… Этому музыкальному и театральному феномену в этом году сорок лет, а это почти две тысячи представлений не только на сцене родного театра "Ленком", но и во многих частях света, в том числе триумфальные гастроли в Париже и Нью-Йорке… Этому событию и посвящена выставка уникальных артефактов и уникальных человеческих историй поэта Вознесенского, композитора Рыбникова, режиссера Захарова, художника Шейнциса, хореографа Васильева и актера Караченцова".

Ольга Варцева, директор Центра Вознесенского:

"Спектакль "Юнона и Авось", основанный на поэме Андрея Вознесенского, все еще проходит в "Ленкоме" с аншлагами — феноменальный успех для театральной постановки. История спектакля задействует практически весь мир, разные континенты и города. Отсюда и выбор площадки — тема дороги, маршрутов и перемещений проходит красной нитью через всю экспозицию, отправляя посетителя в путешествие от Красноярска до Нью-Йорка".

В рамках выставки пройдет сопроводительная перформативная и образовательная программа, которая в ближайшее время будет анонсирована на сайте Центра и в соцсетях. Среди готовящихся событий — перформансы, концерты, кураторские экскурсии, мастер-классы, лекции о "Юноне и Авось" и кинопоказы.

Ирина Корина — художник, окончила РАТИ-ГИТИС (2000) по специальности "сценограф". В качестве сценографа сотрудничала со многими театрами Москвы и России, с начала 2000-х работает в кино. В 2017 ее инсталляция была представлена в основном проекте 57-й Венецианской биеннале. Ее персональные выставки прошли в фонде GRAD в Лондоне, Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке, Московском музее современного искусства, на фестивале Steirischer Herbst в Граце, Австрия. Лауреат профессиональной премии в области современного искусства "Соратник" (2006, 2009, 2012) и Всероссийского конкурса в области современного искусства "Инновация" (2008, 2015). Художник года (2021, Cosmoscow). Работает над своими проектами вместе с архитектором Ильей Вознесенским.

Вячеслав Шмыров — куратор, кинокритик, организатор кинофестивалей, учредитель и главный редактор журнала "Кинопроцесс". Организатор фестивалей отечественного кино, с 2003 года — художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля "Московская премьера". С 2019 года — организатор Международной школы молодых кинематографистов стран СНГ "Содружество" в Батуми. С 2017 года преподает историю мирового кино в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Куратор выставок "Тарковский. Space" (2012) и "Параджанов. Цвет гранат" (2014) в Галерее на Солянке, ряда проектов, посвященных Андрею Тарковскому, сделанных в содружестве с Музеем AZ (Музеем Анатолия Зверева).

Куратор: Сергей Каргашин
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