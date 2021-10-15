Самые необычные парки скульптур: что хотел сказать автор?

Парки бывают не только из деревьев и кустарников. Иногда они создаются рукой художника. Вернее, скульптора. В принципе, подобным креативом сегодня никого не удивишь, но в мире есть несколько скульптурных парков, которые выглядят очень необычно и куда со всех концов света съезжаются туристы, чтобы посмотреть на удивительное зрелище.

Парк

Адский парк Густава Вигеланда

Один из самых больших таких парков находится в столице Норвегии Осло. Его автор — скульптор Густав Вигеланд (1869-1943). Смолоду Вигеланда (настоящее имя — Адольф Густав Торсен) привлекали две темы: смерть и отношения между полами. Он много путешествовал по Европе, и на него оказали большое влияние художественные работы эпох Античности и Возрождения. У себя на родине Вигеланд получил заказ на реставрацию Собора Нидарос в Тронхейме. Средневековые взгляды на религию также способствовали формированию особого творческого стиля скульптора. Так, у него часто встречается образ ящера или дракона, символизирующий, с одной стороны, грех, с другой — противостоящие человеку силы природы.

В конце концов Вигеланду пришло в голову воплотить свои идеи в виде открытой выставки художественных работ. Так возник проект "Парка скульптур Вигеланда", который позднее обрёл всемирную известность.

Выставка расположена на территории парка Фрогнер на западе Осло. На площади в 30 га размещено 227 статуй, вид которых порой ввергает зрителей в состояние шока. Например, это мужчина, отбивающийся от орды младенцев. Или бронзовый фонтан, украшенный изображениями людей и скелетов, которые висят на ветках огромных деревьев. Каждый объект символизирует какую-то философскую идею, но не все способны с ходу её воспринять…

Святилище Уильяма Рикеттса

Мельбурн, Австралия

Близ австралийского города Мельбурн расположен национальный парк William Ricketts Sanctuary ("Святилище Уильяма Рикеттса").

Автор проекта Рикеттс (1898-1993) был родом из Ричмонда. На жизнь себе он зарабатывал гончарным и ювелирным ремеслом. Будучи холостяком, он мог свободно распоряжаться своей жизнью. В 33 года он купил участок земли посреди тропического леса Олинд и выстроил деревянную хижину, которой дал название Potter's Sanctuary (Святилище Гончара). Но если вы думаете, что молодой мужчина осел в лесной хижине отшельником, то ошибаетесь. Он отправился в длительное путешествие по Центральной Австралии, во время которого жил в резервациях для аборигенов и наблюдал за их жизнью.

За 30 лет Риккетс создал 92 скульптуры из дерева и керамики, которые впоследствии превратились в целый парк под открытым небом. Но это были не просто художественные работы. Автор хотел показать мистическую связь австралийских аборигенов с окружающей природой, частью которой являются они сами.

Изваяния смотрят на зрителя из камней и деревьев. Кажется, перед нами целое племя — мужчины, женщины, дети… Художник раскрасил свои творения так, чтобы оттенок кожи был близок к естественному, и для достоверности даже нанёс на торсы татуировки. Некоторые статуи с крыльями. Есть и такие, что "срослись" друг с другом. Например, скульптура "Мать Земная" изображает обнажённую женщину, в тело которой "вросло" множество человеческих голов. Дети держат на плечах животных… Основная идея экспозиции заключается в том, что гармония человечества может быть достигнута только в единении с природой. Но увы, наша цивилизация этому не способствует.

Парк пришельцев

Финляндия

Огромной популярностью пользуется парк Патсапуйсто в финском селе Коитсанлахти. 560 бетонных скульптур выполнены Вейо Рёнкконеном (1944-2010).

Рёнкконен был так называемым народным художником, то есть самоучкой. С 16 лет он стал работать прессовщиком на бумажной фабрике в Симпеле. Несмотря на отсутствие приличного образования, юноша увлекался йогой, философией, плаванием. В 17 лет Вейо создал свою первую скульптуру. Это занятие являлось для него просто хобби. Но постепенно статуями оказался украшен весь двор и окрестности дома.

Среди скульптур — изображения обычных людей, возможно, знакомых и соседей автора, йогов, туземцев. Некоторые вроде бы похожи на людей, но выглядят как-то странно. Есть версии, что это инопланетные пришельцы или герои финского поэтического эпоса "Калевала". Многие изваяния изображают обнажённых людей. Есть также статуи животных.

Хотя скульптуры довольно грубо сработаны, они кажутся живыми и даже пугающими. Дело в том, что автор вставлял своим творениям стеклянные глаза, и это создавало такой эффект, будто они постоянно наблюдают за зрителем. Кроме того, многим из них Рёнкконен вставил искусственные зубные протезы, которые приобрел у знакомого дантиста. Так, говорят, что для статуи "Метатель копья" он использовал вставную челюсть своего отца, скончавшегося в 1975 году. А ещё ходят слухи, что у некоторых скульптур глаза и зубы настоящих людей, которые автор сумел заполучить неизвестными путями… Недаром в 2015 году Патсапуйсто вошёл в топ-20 самых пугающих туристических мест земного шара. Между прочим, туристы прозвали его "Зомби-парком".

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