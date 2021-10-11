Мистические полотна русских художников: четыре картины-загадки

Когда говорят о мистике в русской живописи, то чаще всего вспоминают "Портрет М. И. Лопухиной" Владимира Боровиковского, якобы несущий смерть молодым девушкам, а также картины Ильи Репина, с натурщиками для которых происходили разнообразные несчастья… Но есть и другие полотна, обладающие, по мнению некоторых исследователей, мистической силой.

"Сомнамбула" Ивана Крамского

Сомнабула, Иван Крамской

Эта картина была написана Иваном Крамским в 1871 году. На ней девушка с прикрытыми глазами, одетая в ночное платье, идёт прочь от дома. Название полотна ясно указывает на то, что героиня — лунатик и ходит во сне.

Конечно, в наше время в этом факте уже не усмотришь ничего особенно мистического: сомнамбулизм — это просто недуг, который нужно лечить… Но в позапрошлом столетии "снохождение" связывали с воздействием магии и потусторонних сил. Тем более, что такие явления нередко происходили, когда на небе светила луна, — считалось, что она зовёт таких людей к себе.

Кунцевское проклятье

Осенний лес. Кунцево. Проклятое место, Алексей Саврасов

Картина Алексея Саврасова "Осенний лес. Кунцево. Проклятое место", написанная в 1872 году, изображает так называемое Кунцевское городище, расположенное на западе Москвы, на холме меж двух оврагов.

С этим местом издавна связывали мрачные предания. Так, говорили, что когда-то здесь стоял храм, который за одну ночь вдруг ушёл под землю. В народе считалось, что это кара за грехи. Священника, прихожан, местных жителей? Был ли на самом деле храм? Неизвестно, но при определённых условиях постройки действительно могут уходить под землю, например, если грунт "поплывёт". А место это болотистое, с зыбкой почвой. Ещё и поэтому оно обрело славу проклятого. К тому же в руслах местных ручьёв находят белемниты — окаменелости, по форме похожие на пальцы. Их так и зовут — "чёртовыми пальцами".

На первом плане Саврасов изобразил вековые обнажённые деревья с кривыми сучьями. Пейзаж выглядит довольно зловещим — видимо, художнику запали в душу легенды о проклятье…

Роковая "Девочка с персиками"

Девочка с персиками, Валентин Серов

"Девочка с персиками" Валентина Серова — конечно, довольно известная картина. Но вот о связанной с ней роковой истории знают не все.

Полотно Серов писал в 1887 году с дочери знаменитого мецената Саввы Мамонтова — 12-летней Веры Мамонтовой. В семье её называли Верушей. Впоследствии её писал также Виктор Васнецов. А в 1891 году Михаил Врубель написал с 16-летней Веруши Тамару для своего цикла по лермонтовскому "Демону". Причём картина называлась "Тамара в гробу" и была написана чёрной акварелью.

Умерла Вера (в замужестве Самарина) хоть и в зрелом возрасте, но ещё довольно молодой — в 32 года, от пневмонии, оставив сиротами троих детей… И многие видят в этом некий рок. Ведь есть поверье, что портреты забирают часть энергии человека. А девушка столько раз позировала художникам…

Призраки "дворянского гнезда"

Прмзрвки, Виктор Борисов-Мусатов

Живописец Виктор Борисов-Мусатов "специализировался" на изображении дворянских усадеб. На его картине "Призраки", созданной в 1903 году, изображён южный фасад Зубриловской усадьбы. Всё как будто накрыто полупрозрачной пеленой, видны удаляющиеся от здания бестелесные женские фигуры, одни более крупным планом, другие — совсем крошечные. Кажется, дом пуст, и здесь только витают призраки прежних обитательниц…

При желании можно усмотреть в полотне Борисова-Мусатова некое пророчество: ведь пройдёт совсем немного времени — и многие российские усадьбы опустеют, вернее, сменят хозяев, а исконные владельцы останутся лишь в памяти тех, кто был с ними рядом…

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