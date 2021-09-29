Продавать "скульптуры из вакуума" — сумасшествие или гениальный ход?

Итальянскому художнику Сальваторе Гарау удалось продать свою работу на аукционе за 15 000 евро. Речь идёт о скульптуре под названием "Ио соно" ("Я есмь"). Что же в ней особенного? Дело в том, что статуя состоит из… вакуума! Соответственно, увидеть её нельзя.

Невидимые скульптуры "с гарантией"

Это отнюдь не первая "работа" скульптора. В феврале текущего года он "разместил" на площади Пласа-делла-Скала в Милане статую "Будда в созерцании". Разумеется, тоже невидимую. Что касается нового творения, то доказательством его подлинности будет служить гарантийный сертификат. Новый владелец сможет установить "статую" там, где считает нужным. По словам Гарау, для этого требуется свободное пространство без препятствий площадью 150 квадратных сантиметров.

В дальнейшем Гарау планирует "расставить" семь своих невидимых "шедевров" в семи городах мира. Так, скульптуру "Плачущая Афродита" он собирается выставить в центре Нью-Йорка перед зданием Federal Холл рядом с фондовой биржей. Если разобраться, это символично: ведь на бирже тоже продают "воздушные пузыри".

Идея художника состоит в том, что пустота, то есть вакуум, на самом деле является пространством, полным энергии, которая, согласно принципу неопределённости Гейзенберга, способна конденсироваться и превращаться в твёрдые материальные частицы, в том числе в живых существ и неодушевлённые объекты.

Конечно, все СМИ назвали Сальваторе Гарау сумасшедшим. Хотя, если подумать, какой он сумасшедший — ведь он получил бешеный пиар и даже заработал на своём безумии немалые суммы денег. А всё потому, что никому до него ещё не приходило в голову продавать людям пустоту!

Феномен "Чёрного квадрата"

Да, сегодня искусством может считаться практически всё что угодно. Походив по модным выставкам, можно насмотреться и на инсталляции из битых ваз и бутылок, и на листы с эксцентричными надписями, выдаваемые за картины, и просто на бессмысленную мазню, которую авторы выдают за материализацию потока сознания. Кое-кто пытается выдавать за художественные произведения даже отходы жизнедеятельности организма — мол, с их помощью тоже можно что-то сказать миру.

Вспомним, в конце концов, знаменитый "Чёрный квадрат" Казимира Малевича! Один из его вариантов висит в Третьяковке и имеет статус шедевра. Об этой работе написаны сотни статей, она занимает прочное место в истории искусств. А сам автор смог увековечить своё имя как раз благодаря закрашенному густым чёрным цветом квадрату, за которым, по мысли художника, скрыта первозданная тьма Вселенной.

Главное — удачная идея!

Получается, главное в произведении — не как оно воплощено, а мысль, которую оно воплощает. Но если "Чёрный квадрат" хотя бы материален и его можно потрогать руками, то скульптуры Гарау не то что нельзя увидеть, к ним нельзя даже прикоснуться! Разве что они существуют исключительно в воображении автора, откуда их невозможно извлечь.

И сколько бы мы ни кричали, как в сказке Андерсена: "А король-то голый!", всё равно у таких проектов будут находиться поклонники и сторонники, потому что человека привлекает всё необычное и нестандартное. Даже если этого на самом деле нет.

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