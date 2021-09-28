Рена Масуяма: "Японский самурай рождается для служения великой цели!"

В истории отечественного кинопроизводства не так уж много масштабных международных постановок. Происходит это в силу финансовых, политических и социальных причин. Но бывают и счастливые исключения.

В этом году, несмотря на трудности, связанные с пандемией, наконец запустился совместный российско-японский проект, который снимается сразу в двух странах. В Благовещенске недавно завершились съёмки приключенческого фильма-фэнтези о японском самурае "Меч Тосидзо". Это международный проект продюсера Рены Масуямы из Японии и Сергея Новожилова из России, режиссёром с российской стороны выступил Андрей Мышкин. По сценарию действие киноленты происходит в Токио, Владивостоке, Благовещенске и Москве.

Продюсер фильма Рена Масуяма рассказала корреспонденту Pravda.Ru о совместном проекте. Премьера фильма "Меч Тосидзо" планируется в Москве и Токио.

Огромная благодарность за помощь — переводчику Дмитрию Ткаченко, благодаря которому состоялся этот разговор.

— Рена, как пришла идея создать такой серьёзный международный проект?

— В 2019 году я помогала в организации мероприятий, которые проходили в рамках "Дни российского кино в Токио" и там познакомилась с кинематографистами из Москвы. Посмотрев фильмы, которые были представлены во время показа, а они были очень высокого качества, поняла, что нам необходимо создать совместный проект. Так эта идея и зародилась.

— Ваш фильм о самурайской культуре. Как считаете, насколько тема актуальна сегодня и какой посыл для зрителей?

— Это история о том, как будущий император Николай Второй получил в подарок необычную саблю, сделанную из метеорита, упавшего на землю из космоса. Это реальный исторический факт, такая сабля существует, она сейчас хранится в Эрмитаже. Сюжет фильма повествует о том, как уже в современной России молодой человек, потомок известной купеческой династии, находит это оружие и пытается выяснить, как оно оказалось в его семье. Чтобы разгадать загадку, наш герой едет в Японию. В фильме присутствует ещё один главный персонаж — самурай по имени Хидзиката Тосидзо. На примере этого известного японского воина мне хочется показать российскому зрителю красоту самурайской традиционной культуры. И ещё хочется объяснить, в чём заключается главная жизненная концепция японского самурая. Эта концепция заключается в преданном и верном служении! Мне кажется, что современному российскому зрителю эта тема близка.

Самурай рождается для того, чтобы защищать что-то важное, чью-то жизнь или чью-то идею. И живут они всю жизнь именно с этой целью, жертвуя своей личной жизнью. К сожалению, иногда американский кинематограф демонстрирует, как самурай, размахивая мечом, убивает кучу людей. Это всё выдумки.

Сергей Новожилов, Рена Масуяма

На самом деле японский самурай не тот человек, который будет бездумно размахивать своим оружием. Применяет он его крайне редко, достаточно взмахнуть мечом всего один раз, чтобы лишить человека драгоценной жизни. У самурая совершенно иная философия. Для нас, японцев, важно показать всему миру, что самурайский меч создан не для убийства, а для чего-то важного. И именно эту идею мы хотим передать в фильме. Донести до российского зрителя мысль о том, что судьба также может вложить ему в руки самурайский меч, пусть он даже будет ментальный, но его задача — выбрать, на какой стороне он окажется с этим мечом….

— А у вас есть такой ментальный меч? И если есть, скажите, как им пользоваться?

— Да, судьба преподнесла мне этот меч. Я чувствую, как его получила, потому что идея нашего фильма начала осуществляться очень успешно. Подготовка к съёмкам началась два года назад, и я увидела, насколько окружающие люди оказали этому проекту мощную поддержку. Продюсер с российской стороны Сергей Новожилов, мэр города Благовещенска Олег Имамеев, самые лучшие артисты и специалисты России сделали всё возможное, чтобы съёмки на российской территории прошли благополучно. На фильм в должной мере выделены средства, все артисты вовремя прилетели из Москвы, и я ощущаю, что объединённое усилие, которое движет этот проект, и есть самый настоящий "самурайский меч", который попал мне в руки.

Кстати, в нашем фильме говорится о том, что обладатель этой сабли получает необычную силу и есть некая тайная организация, которая с самыми ужасными намерениями пытается завладеть этим оружием, дающим неограниченную власть.

И если попасть в определённое место силы и скрестить одновременно два меча, то случится некое чудо. Например, мир преобразится в лучшую сторону. Вы мне задали вопрос, как пользоваться ментальным самурайским мечом. Мечом надо пользоваться очень осторожно.

Что касается меня, то предпочитаю находится с этим мечом только на стороне добра, и я не столько за противостояние плохим людям, сколько за то, чтобы менять мир к лучшему. Не ломать, не разрушать, не убивать, а дать возможность каждому измениться в лучшую сторону. И самое главное, чтобы взмах меча приводил к смене эпохи. Моя интуиция подсказывает мне, что наша эпоха — это время больших изменений. Сейчас у нас капитализм, он распространился на весь мир, но скоро наступит предел, после которого мир уже не останется прежним. Всё очень сильно изменится, и изменения произойдут скоро. Хочется пожелать, чтобы в современную политику пришли настоящие преданные своему народу самураи, которые своим мечом приблизят смену эпохи. Россию и Японию на протяжении многих веков делали врагами, но у наших стран есть огромные возможности для сближения и сотрудничества. Я мечтаю, чтобы фильм "Меч Тосидзо" стал путеводной нитью, как продюсер с японской стороны постараюсь всё для этого сделать.

— Можно ли узнать, какое у вас образование? И это ваш первый художественный проект?

— На сегодняшний день я сняла пять полнометражных фильмов. Снимала в разных странах: в Японии, Германии, на Гавайских островах и вот теперь съёмки проходят в России. С Россией это наш первый совместный опыт. А по образованию я художник. Закончила Токийский университет искусств. В этот раз в рамках кинофестиваля "Амурская Осень" мои работы были выставлены в Благовещенске. Выставка называлась "Следуя за всеми драконами этой планеты". После Благовещенска выставка откроется в Токио, а в 2022 году планируется открытие в Москве.

Рена Масуяма

— Извините за нескромный вопрос, как японским женщинам удаётся выглядеть столь молодо и быть такими энергичными?

— Во-первых, японские женщины всегда стараются жить во имя великой цели, и именно она даёт молодость и энергию. Если жить для себя, как ни странно это прозвучит, такая жизнь забирает силы. Силы всегда приходят откуда-то сверху. У японских людей особая философия, например, западные люди живут, опираясь на одну ось, а японцы опираются на две оси. Ведь у человека два плеча, две руки и две ноги, и именно через две оси проходит энергия. В воинском искусстве тоже есть понятие двух осей, которое позволяет более эффективно двигаться. А между осями в области груди есть некое пространство, это центр тела, которое надо всегда держать пустым. Там не должна накапливается и застаиваться энергия. Пространство должно быть внутри свободное от ненужных желаний, забивающих наше тело и мозг. Пустые желания, ненужные эмоции, досаду, гнев, обиду надо мысленно сжигать.

Тогда туда легко могут проходить разные идеи из космоса. Современные люди забыли о том, что существует такая технология и как можно правильно управлять телом. А также ментальным мечом легко отражать эмоциональные удары противника.

— А можно в этом месте поподробнее? И как простому человеку овладеть такой технологией?

— Простые люди не могут ходить в повседневности с боевыми мечами, но они должны морально почувствовать, что у них есть такой меч в душе. И когда на человека совершается нападение, ему нужно очень чётко представить, как он отражает удар ментальным мечом.

Кто такой воин? Это человек, который может умереть в любой момент ради своей цели, ради своего убеждения и поэтому каждый день у него может оказаться последним. Если простой человек примет эту философию и поменяет образ жизни — как я уже сказала ранее, освободит своё пространство от ненужных эмоций, от пустых желаний, то постепенно эта философия станет жизненной. Человеку не надо хвататься за всё подряд, а стоит поставить перед собой цель и понимать, что любой день может оказаться последним, поэтому он должен быть очень ценным. Осознание помогает избавиться от суеты и ощутить, что в ваших руках есть мощный "самурайский меч". И владеете вы им искусно. Если вы будете следовать этим технологиям, то со временем отточите боевое искусство до полного совершенства.

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