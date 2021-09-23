"Весёленькая" вакансия: музей смерти ищет гидов

Музей Coffin Works в Бирмингеме считается одним из самых жутких музеев Великобритании. Он был основан одноимённой компанией, существовавшей с 1894 года. Недавно руководство музея объявило о наборе экскурсоводов, которые будут рассказывать посетителям об артефактах, связанных со смертью.

От шкафов до гробов

Первые владельцы компании, братья Ньюман, изготавливали фурнитуру для шкафов. Но позднее они решили, что выгоднее заниматься производством гробов. Им доводилось изготавливать как сами гробы, так и аксессуары для них, например, ручки, тарелки и кожухи, даже для королевского двора.

Но в конце 90-х компания закрылась. Последней ее владелицей была Джойс Грин, завещавшая превратить здание в музей. На какое-то время его законсервировали, о чем позаботился Фонд охраны природы Бирмингема.

"Как будто сотрудники однажды ушли и больше не вернулись, — рассказывает менеджер Coffin Works Сара Хейз. — Вы можете почувствовать запах дерева, металла и истории. В некоторых комнатах это как вернуться в викторианскую эпоху, в других — как сцена из "Острых козырьков”, а некоторые комнаты застряли в шестидесятых".

С 2014 года здесь расположен музей. По словам Сары Хейз, вначале экспозиция была посвящена в основном промышленной и социальной истории города.

"Но когда публика начала посещать музей, они начали задавать нам вопросы о смерти, — поясняет Хейз, — например, насколько жарко в крематории и как работает бальзамирование?"

В числе экспонатов — движущиеся черепа, кресты, зеркала, в которых порой мелькают какие-то призрачные тени… Атмосфера действительно иррациональная.

Кроме того, при музее есть так называемое кафе смерти, куда люди могут прийти, чтобы поговорить о различных сторонах смерти и об утратах, которые им довелось пережить.

Сейчас местное руководство ищет сотрудников на должность экскурсоводов, которые будут рассказывать посетителям об истории компании и её основателях, а также о хранящихся здесь артефактах, связанных со смертью.

В гости к маньякам

Между тем, в мире есть и другие аналогичные экспозиции. Например, музей смерти в Лос-Анджелесе (США). Помимо коллекции похоронной атрибутики, здесь можно увидеть реальные снимки с изображением казней, сцен последствий ДТП, интерьеров моргов, серийных маньяков. В экспозицию входят и личные вещи знаменитых преступников. Также посетителям представлена реконструкция массового суицида секты "Небесные врата", который приключился в 1997 году.

Еще одна местная достопримечательность — "Танатрон" или "Машина смерти", представляющая собой аппарат для эвтаназии, созданный Джеком Кеворкяном, более известным под кличкой "Доктор Смерть".

Здесь часто снимают фильмы про смерть. А в сувенирной лавке при музее продаётся настольная игра "Серийный убийца".

Погребальная культура и ужасы

Похожие учреждения существуют и в России. Так, под Новосибирском, в поселке Восход, есть Музей мировой погребальной культуры. В одном из двух музейных корпусов расположена экспозиция, связанная с погребальными традициями прошлого, во втором корпусе можно ознакомиться с особенностями культуры смерти у различных народов и конфессий. Также в музее представлены модели похорон знаменитых людей, среди которых В. И. Ленин, Б. Н. Ельцин, патриарх Алексий II, Джон Кеннеди и принцесса Диана.

В 2014 году Музей смерти был открыт и в Москве, на Новом Арбате. Там экспонируются, например, креативные гробы — в виде рыбы, ракеты, самолёта, мобильного телефона, пульта от телевизора, гитары, футляра от очков, морковки, пачки банкнот, сигареты, бутылки и даже шприца.

Кроме того, здесь вы можете полюбоваться средневековыми сосудами для захоронения голов и внутренностей членов королевских фамилий и китайскими урнами для праха, лицезреть итальянские скелеты, цветные французские черепа и английскую похоронную карету, увидеть самые удивительные в мире надгробия и пощекотать себе нервы в компании трупов. Конечно, муляжей, но выглядящих очень натурально!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.