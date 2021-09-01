Никита Джигурда: "Считаю нормой отношения только между мужчиной и женщиной"

Чем отличаются руководители советских и современных театров, почему было важно закрепить в Конституции понятия "мужчина", "женщина" и "семья", а также о своём отношении к традиционным ценностям рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру актёр, сценарист, режиссер, исполнитель песен Никита Джигурда.

Между молотом и наковальней

— Никита, даже до президента уже дошёл скандал вокруг театра Ермоловой, который возглавляет Олег Меньшиков. В чём там дело?

— Скандал вокруг того, что уволены около 20 человек. Понятно, коллективу это не нравится. Каждый понимает, что он может быть следующим. И артисты вынесли сор из избы, наехали на Олега Меньшикова. Я считаю Олега Меньшикова великим артистом, люблю его как человека и его творчество. Но я прекрасно осознаю, что происходит, с другого ракурса. В своё время мне предлагали театр в Солнцево построить, чтобы я стал худруком, и я понимал, что это искушение, ибо, как сказал Маленький принц из книги Экзюпери, "мы в ответе за тех, кого приручили". Любые игры с властью заканчиваются тем, что тебе дают театр, ты занимаешься творчеством, а потом тебя просят выступить на выборах, празднике, поддержать вопреки твоему желанию и вопреки твоей позиции. Увы, замечательные артисты:

Олег Меньшиков;

Володя Машков;

Серёжа Безруков, —

стали заложниками этой ситуации, когда они вынуждены идти против совести, выполнять указания тех, кто даёт им бюджет.

В этом смысле вокруг театра Ермоловой я хочу заступиться за Олега Меньшикова: не он увольняет артистов, ему спускают это, урезая бюджет, и указывают ему, что вам нужно сократить столько-то человек. Поскольку Олег Меньшиков — актёр тонкой организации, естественно, у него в душе начинается война, что делать в этой ситуации, поскольку он между молотом и наковальней: он не может не выполнить распоряжения начальства. И вместе с тем вступает в конфликт с артистами, которые держат братство — один за всех и все за одного.

— У Олега Ефремова, Олега Табакова, Юрия Соломина, Галины Волчек подобных конфликтов не было. Это было другое время? Не спускали тогда?

— Любимов Юрий Петрович, Театр на Таганке, в 1983 году, они искали артиста на роль Хлопуши в пьесе "Пугачёв" Есенина. И когда я подошёл к нему и попросил, чтобы он меня прослушал, он: "Деточка, мне спустили разнарядку — 19 человек уволить, а ты тут пришёл". Но я добился прослушивания, я был принят в Театр на Таганке.

И великим режиссёрам разнарядки приходили. Но всё-таки статус Эфроса, Юрия Любимова, Гали Волчек был покруче, чем сегодняшняя плеяда артистов: Безруков, Машков, Олег Меньшиков. Это и другое время. Тогда можно было найти компромиссы. Это был Советский Союз. Отстаивали авторитетом.

И потом, артисты Советского Союза не могли себе позволить бунт, просто пресса бы не напечатала и по телевизору бы об этом не рассказали.

Мы с Сашей Гордоном, с которым учились на курсе у главного режиссёра театра Вахтангова Симонова, в 1984 году бунт подняли против парторга института, второго педагога нашего. И был скандал — хотели расформировать курс. Поэтому не могли артисты в советское время делать то, что делают сейчас артисты театра Ермолова.

Деньги и слава

— Красивый ли это поступок, когда начинают обсуждение его окладов? Насколько они верные, тоже неизвестно.

— Мы же не в Советском Союзе. Всем известно, что в Голливуде даже половина бюджета фильма отдается суперзвезде, для того чтобы привлечь внимание. Таким образом говорить о том, сколько получает Олег Меньшиков или другие артисты по отношению к другим, когда мы живем во времена жёсткого капитализма… Понятное дело, что артист известный, талантливый обязан получать большую сумму, для того чтобы быть заинтересованным. Убегут артисты высокооплачиваемые, если им дадут такую же сумму, как всем остальным, они просто перейдут в антрепризу или другие театры. А всё-таки театры с государственной поддержкой — это базовые, они ещё держат вертикаль духовную. Антреприза заточена на развлечение.

— Никита, такой мейнстрим у нас происходит, когда возник вопрос, сколько получают актёры. А вот на Западе, в Голливуде немного другая история. Почему убрали талантливого режиссера Вайнштейна? Наш мейнстрим — с деньгами, их мейнстрим — домогательства, харассмент.

— Мы все знаем так называемый план Даллеса по обесцениванию культурных ценностей.

Западная идея тотальной толерантности. Байден объявил, что они планируют, что к 2050 году большая часть мужчин будет геями.

Естественно, мужские проявления продюсеров, режиссёров, артистов, достаточно вспомнить Джонни Деппа, наезды на ортодоксов. Притом что они лояльно относятся, сегодня на Западе быть в обойме актёрской без поддержки гейского движения просто невозможно. Россия толерантна, но в Конституции закрепила понятия:

отец;

мать;

мужчина;

женщина;

семья.

А когда это началось с Вайнштейном, я офигевал просто. Потому что представить себе, подают на человека, что 30 лет назад он поставил мне условия, что ты, девочка, сделала то, что он тебе предложил, получила потом роль, бабки, а теперь хайпанула на теме модных течений. Я радуюсь, что у нас это не прижилось, как это, увы, существует на Западе, когда уже отменяют приз за лучшую женскую и мужскую роль и дают просто за лучшую роль. Потому что это оскорбляет других экспериментаторов, как я их называю.

Я нормой считаю мужчину и женщину. Ребята, я толерантен. Вы крутые ребята, я на такой эксперимент не способен. Но говорить, что это норма, — нет. Я ещё раз говорю: в Конституции — "мужчина" и "женщина".