Валерий Ярёменко: "В наше время главное, чтобы ты работал по своей профессии"

Гостем очередного выпуска программы "Творческая гостиная" на Pravda.Ru стал актёр театра и кино, певец, заслуженный артист России Валерий Ярёменко.

— Сейчас время очень непростое: пандемия проехалась буквально по всем, но по артистам в особенности, послетали гастроли, концерты. Что в этот период делали Вы?

— У меня как-то гармонично пролетела пандемия. Я провёл её на даче. Так оказалось, что у нас есть дача, которая нас спасла в этот момент. И когда мои друзья звонили и говорили, что вот мы ходим гуляем по балкону, мы этих ужасов не застали. Мы ходили в лес, мы отдыхали, и я за это время почувствовал себя настоящим, я столько на даче не проводил никогда времени.

Я что-то строил, какие-то мосточки делал, украшал, ездил в лес с тачанкой, я её называю, своей, в которую насобирал земляники, ещё каких-то цветов насадил и сделал уголок леса у себя на даче. Я с детьми купался в речке, мы ходили за грибами.

В общем, всё было очень красиво и всё на уровне отдыха. А затем получилось так, что ещё творчески мне повезло, потому что Нина Чусова предложила сыграть Бэкингема в "Ричарде III". Я успел влететь в эту историю, выпустил спектакль один, и потом вот последний спектакль, который у меня в "Моссовете" сейчас можно посмотреть, это спектакль по пьесе Мережковского, "Гроза прошла". В общем, с работой проблем не было.

— Многие артисты в пандемию пробовали себя — вынужденно — в других профессиях. У вас не было соблазна? У вас же изначально была прописана другая стезя: вы родились в городе Севастополе, городе моряков…

— Действительно. Я должен был быть, по идее, моряком — мой папа плавал в загранку. По тем временам — высшая категория. Предполагалось, что я пойду по его стопам. Но я в математике, физике не очень, да и как-то всегда смотрел в сторону сцены. Мама — несостоявшаяся актриса — поддержала.

— Вы ходили в Дворец пионеров, занимались музыкой.

— Да, и в Дворец пионеров, и вообще, агитбригады эти сплошные. Я не могу сказать, что я очень хорошо учился. Нет, но дивиденды своей школе я приносил — выступал с агитбригадой и на конкурсах самодеятельности. Потом, когда я вырвался уже из школы и стал учиться, я понял, что это мне повезло, что я буду заниматься тем, о чём мечтал. Но поступить, это ничего не значит. В наше время главное, чтобы ты работал по своей профессии. И вот, тьфу-тьфу-тьфу, и вот уже сколько лет — я пенсионер — делаю любимое дело.

Армейская дружба и творческий тандем

— Вы и служили в Севастополе в Ансамбле песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота. И там подружились с Игорем Демариным.

— Да, между нами была тумбочка, как говорится. Когда я уже учился, видел Игоря по телевидению, радовался его успехам. А потом Игорь мне предложил исполнить роль в его "Парфюмере".

Мы играли вначале с симфоническим оркестром и с хором. Я не певец, я актёр, который поёт. Но, когда я выхожу на сцену внутри структуры симфонического оркестра, со мной происходят удивительные вещи, вот просто на уровне кожи восприятие, как я слышу, как я себя ощущаю рядом с флейтой, с арфой. Это удивительные, какие-то фантастические ощущения.

Поэтому я благодарен Игорю за его замечательное произведение.

В пандемию вдруг звонит мне Игорь и говорит:

"Слушай, песню написали — "Белые халаты".

Я с радостью схватился за это, и мы сделали клип…

Валерий Ярёменко: "В наше время главное, чтобы ты работал по своей профессии"

Мюзиклы — это любовь

— Немного грустно от того, что годы идут очень быстро. И из многих любимых ролей "вырастаешь" — в смысле возраста.

Я, например, с девяностого года пою в "Иисус Христос — суперзвезда". Гениальное произведение в мировой музыкальной индустрии, и мне вот повезло так, что я когда-то стал первооткрывателем у нас в театре дорожки этой музыкальной, по которой летит наш Иуда.

Нас много сейчас, Иуд. А сколько их было… Но все равно я остаюсь первым. И сейчас в свои уже почти шестьдесят лет я выхожу на сцену и всё думаю: вот интересно, сколько я ещё продержусь, чтобы потом стыдно не было — ведь мы же стареем, а роли-то не стареют.

Поэтому я всегда задаю себе вопрос: когда ты уйдёшь, когда ты уйдёшь? И пока ещё я себя сдерживаю от ухода. Ну, вот на сегодняшний день "Иисус Христос — суперзвезда" является такой моей визитной карточкой.

Мюзикловская история — она очень меня держит на плаву. И я рад этому.

Полную версию разговора в "Творческой гостиной" смотрите в прикрепленном видео.