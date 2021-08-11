Как выжить региональным книжным издательствам в России?

Со времён СССР бытует убеждение, что "книга — лучший подарок". Но и в современной России люди любят литературу разных жанров.

Какие задачи сейчас стоят перед работниками книжной отрасли в целом и региональными издательствами в частности? Какие особенности и трудности есть в работе провинциальных издателей? Как их можно решить? Есть ли серьёзные причины для беспокойства? Одна из серьезных проблем для любого книжного издательства — распространение. Как складываются их отношения с книгопродавцами? Книжные издательства в российской глубинке издают уникальные книги, но не могут их реализовать в столице. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал директор саратовского Издательского дома "Волга" Антон Графченко.



— Антон, в начале сентября в Москве будет проходить традиционная Московская международная книжная выставка-ярмарка. Вы в ней участвуете?



— Мы в ней участвовали достаточно долгое время, но сейчас небольшую паузу берём, потому что есть ограничения по количеству людей и продажам, поэтому возникает вопрос и о смысле участия в этой выставке. На следующий год надеемся снова участвовать, если все выровняется.



— У нас на столице все зацикливаются, поэтому и основные издательства — здесь. Какие задачи стоят перед работниками книжной отрасли, в частности, перед региональными?



— Мы перед собой ставим задачу не столько заработать деньги, сколько сохранить всё самое лучшее и ценное, что есть в книгах, для настоящего и будущего.

Помимо главной задачи, есть множество различных задач другого уровня. Конечно, это — кадры, поиск авторов, качественный контент, вопросы распространения и многие другие. Перед нами сейчас эти задачи стоят очень остро.

Советские кадры, которые выдавали качественный продукт, к сожалению, уходят по причине возраста. Новых людей появляется очень мало, тем более, что зарплаты у нас — очень скромные.

Большие проблемы есть с распространением наших изданий. Один из главных вызовов на сегодняшний момент — это централизация в Москве. В одних руках собираются активы издательские и книгораспространительской сети, в том числе, маркет-плейсы.

Они, имея по факту монополию, диктуют нам совершенно невыносимые и несовместимые с жизнью регионального издательства условия. В Москве и многих других крупных городах мы не продаёмся.

Книги на века

— Конечно, всё равно нам надо пошевеливаться. В последние годы мы выпустили очень важный и интересный труд Франческо Петрарки и о двухтомник о революции, каждый том — по 700 страниц. Для этого пришлось серьёзно попотеть, но оно того стоит.



— Ваше издание Петрарки — это ведь вообще уникальная вещь. Вы впервые издали его важный труд в переводе с латинского языка на русский. Как вообще это стало возможно?



— Да. Это — вообще уникальная история. Наш переводчик Лариса Лукьянова, которой уже девятый десяток, около 30 лет переводила с латыни базовый труд Петрарки "О средствах против превратностей судьбы". Действительно впервые на русский язык эта вещь переведена.

Так долго она работала по причине того, что с латыни переводить на самом деле очень тяжело. Перевод прошёл экспертизу специалистов "Рудомино" Библиотеки иностранной литературы. Итальянское посольство участвовало в издании.

На Красной площади этот труд был признан одной из десяти лучших книг выставки. Совершенно уникальная вещь. XIII-XIV век — предтеча итальянского Возрождения. Мы и переплётный материал из Италии заказали, и обложку аутентичную сделали.

Невостребованная уникальность

— Но на сегодняшний момент мы терпим убытки и не можем даже "выйти в ноль" по продажам этой книги. Прошло уже шесть лет, но эту книгу в книготорговую сеть практически не берут даже на реализацию, даже те, с которыми мы работаем.

И в целом нам говорят, что у нас — очень маленький ассортимент книг. А для московских магазинов не менее 50 новых позиций в год должно выходить в издательстве, чтобы им было прибыльно с ними работать.

Есть и ещё ряд препятствий. Мы пробовали в разные книготорговые сети заходить, в том числе в "Озон" и "Лабиринт", но результат — больше опыт, чем польза, и больше отрицательный, нежели положительный какой-то. Взаимоотношения выстраиваются для регионального книжного издательства чрезвычайно тяжело.



— Получается, для того, чтобы желающим приобрести эту книгу, нужно приехать в Саратов?



— Нет. У нас есть свой онлайн-магазин, мы делаем доставку. На наш сайт можно зайти. Мы и через СберЛогистику доставку делаем, это сейчас удобно и недорого. Мы книжки отправляем и за рубеж. Проблем с этим нет. Только, к сожалению, этот поток — мизерабельный.



— Наверное, подобные проблемы есть у всех ваших коллег в регионах?



— Абсолютно всё то же самое. Хотя в национальных республиках издательствам — получше, им всё-таки из бюджета выделяются средства каждый год. Нам же приходится просто подвижничеством заниматься.

Мы только сами вкладываем и рискуем. Иногда даже какое-то свое имущество продаём, чтобы тираж выпустить. Потом лет пять, а то и десять бегаем, его продаём. Я думаю, что власти всё-таки должны обратить внимание на книги, на книжную традицию. Ведь это важно для народа и страны.

Мы просто сами получаем удовольствие от того, что издаём, но ведь для этого нужны средства. Мы, конечно, занимаемся любимым делом, но надо и какие-то деньги получать, чтобы как-то выживать и работать дальше.