Эпатаж как предательство: почему театры деградируют ради "лайков"

Без интернета и телевидения сейчас досуг невозможен. Что делать, если запрос ни в том, ни в другом случае не удовлетворен. Ответ — идти в театр. Но в какой... зачастую этот вопрос ставит в тупик. Как сейчас театры привлекают зрителя и как много мусора выкидывают на их бедные головы?

О проблемах современного театра в эфире программы "Точка зрения" рассказал актер Вадим Медведев.

— Сейчас театр больше переходит в формат шоу: красочные спектакли, необычные режиссерские находки.



— Безусловно, тенденции современности диктуют определенные тренды и в театре.

Они постоянно меняются, ведь театр — это живой организм. Поэтому в зависимости от времени меняются и, так сказать, средства выражения, появляются новые ключи для того, чтобы привлечь к себе зрителей.

Сейчас все больше театр, да и все искусство идет в сторону зрелищности. Но это, на мой взгляд, лишь отмычки для того, чтобы привлечь к себе зрителя. Зритель привык к шоу — Голливуд диктует некие законы восприятия. Театр вынужден "соответствовать".

— Это как МХАТ с Бузовой.

— Ну, насчет МХАТа с Бузовой вообще все неоднозначно. Я понимаю Байкова как профессионала, как менеджера, который взял и с помощью Бузовой обеспечил интерес к постановке. Это отмычка.

В театр на этот спектакль пришло столько людей, сколько, наверное, на протяжении последних пяти лет во МХАТ Горького не ходило. Посмотрите, какой резонанс. То есть Бузова послужила определенной отмычкой для того, чтобы привлечь в театр то количество людей, которое про театр в принципе никогда не знало. Не секрет ведь, что те, кто восхищается Бузовой, — это определенные же люди, правильно?

Они про театр вряд ли знали.

— У каждого поколения свои кумиры.

— Правильно. Значит, этот кумир в театр привел людей. А дальше если у этих людей, которые пришли посмотреть на Бузову, где-то что-то переключится и они задумаются о смысле, тогда я считаю, что это победа.

С другой стороны, все-таки мы спускаемся на три ступеньки ниже. Конечно, мы, как окно Овертона, немножечко открываем возможность. То есть люди начинают понимать, что если Бузова один раз зашла сюда и будет продолжать свое существование как актриса, она начнет где-то учиться, как-то совершенствоваться.

Если мы в какой-то момент увидим хорошую актрису Бузову, тогда статус-кво будет восстановлен.

Скандал открывает двери.

— То есть скандал уместен, но на короткое время.

— На короткое. Скандал открыл дверь. А дальше что? Просто скандал ради скандала без смысла — это, конечно, предательство искусства, потому что искусство все-таки должно задавать высокую планку.

От кого зависит будущее театра

— Когда-то было выражение "Театр — это храм". И в этом есть определенный смысл, потому что в храме, как говорят, место намоленное. Так же и в театре, люди, которые испытывали определенные эмоции, которые возносили их вверх, это определенное очищение, катарсис.

Сейчас, наверное, театр утрачивает посыл очищения, духовности, он сейчас наверняка зависит от личности режиссера?

— Он всегда зависит от личности режиссера. Мало того, наш русский репертуарный театр еще зависит от личности художественного руководителя. Сейчас, к сожалению, институт художественных руководителей утерян.

Сейчас очень много классных, профессиональных режиссеров, которые мыслят проектно. Вот есть проект, один, второй, третий, четвертый.

Художественный руководитель — это отец родной, философ, идеолог, это человек, который может вести на длинном расстоянии за собой людей, нести за них ответственность, думать вперед, думать о каждом, думать про весь этот дом. Это не просто человек, который пришел, поставил спектакль и все. Нет, это другая степень ответственности, это другая глубина, другие смыслы.

Сейчас, к сожалению, все очень поменялось. И эти, как мне кажется, временщики могут существовать и очень неплохо.

Сейчас много меняется художественных руководителей. Что будет дальше — давайте посмотрим через 10 лет, через 15, как они справятся. Справятся — отлично, не справятся, ну, значит, вот так вот.