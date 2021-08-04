EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Александр Горский: "Писатели получают смешные деньги"

Культура

После пожара, уничтожившего значительную часть семейного бизнеса, Александр Горский свел до минимума общение с внешним миром, уехал в Иркутскую область и начал писать книги. Любимые жанры писателя — детектив и остросюжетный триллер.

Александр Горский: "Писатели получают смешные деньги"

Горскому нравится ставить своих героев в сложные ситуации, выпутаться из которых порой можно, только нарушив закон. Тема морального выбора часто присутствует в произведениях автора, заставляя читателя задуматься над тем, как бы он сам поступил на месте героев.

Недавно вышла новая книга Горского — "Полнолуние", главный герой которой, следователь Лунин, уже успевший завоевать симпатии читателей, пытается раскрыть довольно запутанное, скажем так, преступление, и даже не одно.

Но, в отличие от киногероев, занимающихся тем же самым, ему не всегда это удается… О своих литературных приключениях автор остросюжетных детективов рассказал в эфире программы "Точка зрения".

— Мне кажется, гораздо интереснее следить за приключениями моего Лунина именно потому, что у нас сейчас переизбыток героев — и экранных, и литературных — которые чересчур, даже демонстративно успешны — у них все получается, они раскрывают любые преступления, если мы будем говорить о детективном жанре; добиваются успеха в карьере, в любви — в чем угодно. И мы смотрим и думаем: "Какие же это прекрасные люди, жаль, таких нет среди нас, и мы сами не такие".

А вот Лунин — он как раз такой, как мы: крупный задумчивый мужчина, единственная особенность которого — это маленькая собачка — болонка.

В моем понимании, это такой человек-тюфяк, который не очень поворотлив, не очень активен и не очень рвется в бой, но его периодически туда забрасывает жизнь и руководство. А дальше делать нечего — приходится выбираться из того места, куда тебя забросило.

— То, что следователь — не суперчеловек и иногда совершает ошибки, показал на примере своего Фандорина Борис Акунин. Несмотря на то, что он такой весь из себя и замечательно владеет боевыми искусствами, столько ляпов допускает, пока на преступника выйдет, что можно сказать: "Парень, тебе просто случайно повезло"…

— Это часто используемый Акуниным прием: метание от сверхчеловека к человеку обыкновенному… Так, наверное, интереснее читателю, мне трудно судить, почему Акунин делал именно так. Он все-таки, надо признать, один из лучших мастеров детективного жанра.

Если честно, в России детективный жанр переживает худшие времена сейчас. Но Акунин в любом случае лидер.

 

Подборка книг для саморазвития

Деньги и литература

— Вы человек, который занимался бизнесом и теперь перешел в литературу, скажите: можно ли заработать на литературе в нынешней России?

— Этот вопрос мы должны задать Акунину. Но, к сожалению, он не выходит с нами на связь. Было бы интересно с ним пообщаться и познакомиться.

Я думаю — да, но сугубо теоретически. Заработки зависят, как известно, от тиража: чем он больше, тем больше писатель получает. Тиражи в нашей стране падают из года в год уже последние лет пятнадцать, и эта тенденция меняться никак не намеренна. Пока большая часть авторов получает довольно-таки смешные деньги, издаваясь тиражами 3-5 тысяч экземпляров. Умножьте эту цифру на 10-15, максимум — 20 рублей, и вы получите доход автора от издания книги.

— Экранизация — выход?

— Экранизация — выход для автора. Все-таки перешагнуть через эту планку рядового автора. 

Идей и тем хватит на всех

— И тем не менее вы, уйдя из бизнеса, стали писателем. Если не секрет: где идеи берёте?

— У меня написано уже порядка 10 книг. Скажем так, откуда берутся сами идеи — это трудно сформулировать, они просто приходят в голову. У меня очень часто происходит это в момент засыпания, в пограничной точке между сознательным и бессознательным, и несколько раз на утро ты понимаешь, что мучительно не можешь вспомнить, что же за мысль тебя посетила накануне.

Я даже иногда встаю и записываю пришедшее в голову, иначе мысль теряется навсегда.

Что касается каких-то подробностей, деталей, все-таки какое-то правдоподобие должно присутствовать.

  • Если мы упоминаем какое-то оружие, то мы должны хотя бы знать, сколько в нем патронов.
  • Если мы упоминаем какую-то экспертизу, мы должны хотя бы немного представлять терминологию, какие результаты может дать эта экспертиза и вообще представлять, какая может быть экспертиза.
  • Порядок следствия, какие сотрудники занимаются оперативной деятельностью, какие розыском, какие в кабинете сидят — это совсем разные люди, следователь и оперативник.

Но сейчас жизнь писателя стала гораздо легче: не надо идти в Ленинскую библиотеку и там часами, неделями, месяцами сидеть и прописывать себе в блокнотик всю необходимую информацию. Сейчас в интернете довольно много источников, конечно, их надо отсеивать, чтобы выбирать правдоподобные, более соответствующие действительности, но найти их можно, и это работу значительно облегчает. То есть информации много. Главное — искать.

— А нет опасности, создавая какой-нибудь сюжет, в том, чтобы повторить то, что у других авторов уже было? А каких преступлений еще не было, как их раскрывать…

— Мне кажется, что было в принципе все, потому что мы пишем детектив, 90% — это убийства. Какие у нас есть варианты?

  • Убийца женщина или убийца мужчина. Убили женщину или мужчину.

И вот есть несколько комбинаций, которые в любом случае совпадают.

Я читал интервью Акунина, и он правильно сказал, что последние годы перестал читать обычную литературу, а детективную — еще раньше, чтобы поток собственного сознания не смешивался с сознанием других авторов.

Вот я сейчас заканчиваю книгу о преступлении в загородном отеле в уединенном месте. Таких книг и фильмов уже множество, но она не связана ни с чем и никому не подражает, потому что идея — это больше чем место и обстоятельство преступления. Мы видим героев, видим развитие их отношений, развитие их судеб, какие-то трагедии маленькие, большие, какие-то удачи, успехи, и в каждой книге это все у каждого автора преподносится под своим углом.

Так что, я думаю, простора для фантазии еще очень и очень много.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Сергей Каргашин
Темы писатель детектив александр горский
Новости
Сдали назад: Киев высказался по "повышенным тонам" в беседе Байдена и Зеленкого
Первая жертва разборок Литвы и Белоруссии: на границе погиб мигрант
Повзрослевший сын Валерия Золотухина стал точной копией отца
80-летний водитель после двух инсультов устроил смертельное ДТП под Таганрогом
Ещё одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину
Манёвр для непонятливых: что Пекину и Москве стоит "объяснить" Вашингтону
Позволит "давить и шантажировать" Украину: мнение запада о СП-2
Родная соседка: женщина искала сестру много лет, но нашла её случайно
Дженнифер Энистон распрощалась с друзьями-антипрививочниками
Полицеймако высмеял размер выплат к 1 сентября
Последние материалы
Повзрослевший сын Валерия Золотухина стал точной копией отца
80-летний водитель после двух инсультов устроил смертельное ДТП под Таганрогом
Ещё одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину
Манёвр для непонятливых: что Пекину и Москве стоит "объяснить" Вашингтону
Позволит "давить и шантажировать" Украину: мнение запада о СП-2
Родная соседка: женщина искала сестру много лет, но нашла её случайно
Дженнифер Энистон распрощалась с друзьями-антипрививочниками
Кому и как поставит "шах и мат" новый российский истребитель
Полицеймако высмеял размер выплат к 1 сентября
"Вызывает вопросы": в ЕК объяснили, в чём проблема с одобрением "Спутника V"
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Новости Украины
Зеленский: "Возвращение Крыма — это лишь вопрос времени"
В России выявили новый способ обмана камер фиксации нарушений ПДД
Общество
В России выявили новый способ обмана камер фиксации нарушений ПДД
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников