Александр Горский: "Писатели получают смешные деньги"

После пожара, уничтожившего значительную часть семейного бизнеса, Александр Горский свел до минимума общение с внешним миром, уехал в Иркутскую область и начал писать книги. Любимые жанры писателя — детектив и остросюжетный триллер.

Горскому нравится ставить своих героев в сложные ситуации, выпутаться из которых порой можно, только нарушив закон. Тема морального выбора часто присутствует в произведениях автора, заставляя читателя задуматься над тем, как бы он сам поступил на месте героев.

Недавно вышла новая книга Горского — "Полнолуние", главный герой которой, следователь Лунин, уже успевший завоевать симпатии читателей, пытается раскрыть довольно запутанное, скажем так, преступление, и даже не одно.

Но, в отличие от киногероев, занимающихся тем же самым, ему не всегда это удается… О своих литературных приключениях автор остросюжетных детективов рассказал в эфире программы "Точка зрения".

— Мне кажется, гораздо интереснее следить за приключениями моего Лунина именно потому, что у нас сейчас переизбыток героев — и экранных, и литературных — которые чересчур, даже демонстративно успешны — у них все получается, они раскрывают любые преступления, если мы будем говорить о детективном жанре; добиваются успеха в карьере, в любви — в чем угодно. И мы смотрим и думаем: "Какие же это прекрасные люди, жаль, таких нет среди нас, и мы сами не такие".

А вот Лунин — он как раз такой, как мы: крупный задумчивый мужчина, единственная особенность которого — это маленькая собачка — болонка.

В моем понимании, это такой человек-тюфяк, который не очень поворотлив, не очень активен и не очень рвется в бой, но его периодически туда забрасывает жизнь и руководство. А дальше делать нечего — приходится выбираться из того места, куда тебя забросило.

— То, что следователь — не суперчеловек и иногда совершает ошибки, показал на примере своего Фандорина Борис Акунин. Несмотря на то, что он такой весь из себя и замечательно владеет боевыми искусствами, столько ляпов допускает, пока на преступника выйдет, что можно сказать: "Парень, тебе просто случайно повезло"…

— Это часто используемый Акуниным прием: метание от сверхчеловека к человеку обыкновенному… Так, наверное, интереснее читателю, мне трудно судить, почему Акунин делал именно так. Он все-таки, надо признать, один из лучших мастеров детективного жанра.

Если честно, в России детективный жанр переживает худшие времена сейчас. Но Акунин в любом случае лидер.

Деньги и литература

— Вы человек, который занимался бизнесом и теперь перешел в литературу, скажите: можно ли заработать на литературе в нынешней России?

— Этот вопрос мы должны задать Акунину. Но, к сожалению, он не выходит с нами на связь. Было бы интересно с ним пообщаться и познакомиться.

Я думаю — да, но сугубо теоретически. Заработки зависят, как известно, от тиража: чем он больше, тем больше писатель получает. Тиражи в нашей стране падают из года в год уже последние лет пятнадцать, и эта тенденция меняться никак не намеренна. Пока большая часть авторов получает довольно-таки смешные деньги, издаваясь тиражами 3-5 тысяч экземпляров. Умножьте эту цифру на 10-15, максимум — 20 рублей, и вы получите доход автора от издания книги.

— Экранизация — выход?

— Экранизация — выход для автора. Все-таки перешагнуть через эту планку рядового автора.

Идей и тем хватит на всех

— И тем не менее вы, уйдя из бизнеса, стали писателем. Если не секрет: где идеи берёте?

— У меня написано уже порядка 10 книг. Скажем так, откуда берутся сами идеи — это трудно сформулировать, они просто приходят в голову. У меня очень часто происходит это в момент засыпания, в пограничной точке между сознательным и бессознательным, и несколько раз на утро ты понимаешь, что мучительно не можешь вспомнить, что же за мысль тебя посетила накануне.

Я даже иногда встаю и записываю пришедшее в голову, иначе мысль теряется навсегда.

Что касается каких-то подробностей, деталей, все-таки какое-то правдоподобие должно присутствовать.

Если мы упоминаем какое-то оружие, то мы должны хотя бы знать, сколько в нем патронов.

Если мы упоминаем какую-то экспертизу, мы должны хотя бы немного представлять терминологию, какие результаты может дать эта экспертиза и вообще представлять, какая может быть экспертиза.

Порядок следствия, какие сотрудники занимаются оперативной деятельностью, какие розыском, какие в кабинете сидят — это совсем разные люди, следователь и оперативник.

Но сейчас жизнь писателя стала гораздо легче: не надо идти в Ленинскую библиотеку и там часами, неделями, месяцами сидеть и прописывать себе в блокнотик всю необходимую информацию. Сейчас в интернете довольно много источников, конечно, их надо отсеивать, чтобы выбирать правдоподобные, более соответствующие действительности, но найти их можно, и это работу значительно облегчает. То есть информации много. Главное — искать.

— А нет опасности, создавая какой-нибудь сюжет, в том, чтобы повторить то, что у других авторов уже было? А каких преступлений еще не было, как их раскрывать…

— Мне кажется, что было в принципе все, потому что мы пишем детектив, 90% — это убийства. Какие у нас есть варианты?

Убийца женщина или убийца мужчина. Убили женщину или мужчину.

И вот есть несколько комбинаций, которые в любом случае совпадают.

Я читал интервью Акунина, и он правильно сказал, что последние годы перестал читать обычную литературу, а детективную — еще раньше, чтобы поток собственного сознания не смешивался с сознанием других авторов.

Вот я сейчас заканчиваю книгу о преступлении в загородном отеле в уединенном месте. Таких книг и фильмов уже множество, но она не связана ни с чем и никому не подражает, потому что идея — это больше чем место и обстоятельство преступления. Мы видим героев, видим развитие их отношений, развитие их судеб, какие-то трагедии маленькие, большие, какие-то удачи, успехи, и в каждой книге это все у каждого автора преподносится под своим углом.

Так что, я думаю, простора для фантазии еще очень и очень много.