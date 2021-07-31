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Автор Константин Федоров

Почему люди любят читать про "попаданцев" - мнение Сергея Лукьяненко

Культура

Среди любителей фантастики стремительно набирает популярность литература о "попаданцах". Даже люди серьезные могут вечерком тайком открыть какую-нибудь подобную книгу и с удовольствием ее прочитать.

Почему люди любят читать про "попаданцев" - мнение Сергея Лукьяненко

Почему? Об этом в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал мэтр российской фантастики Сергей Лукьяненко.

Читайте начало интервью:

Сергей Лукьяненко: чего не стоит бояться любителям фантастики

Коварная муза для писателя-фантаста: Сергей Лукьяненко приоткрыл тайну

— Книги про "попаданцев" несут в себе хороший психотерапевтический заряд. Потому что у нас в истории есть масса страниц, которые всем хочется переписать. И когда ты читаешь, как герой ловко исправил те или иные ошибки — неважно, убил Сталина или помог ему, помог царю или застрелил его, вручил русским ратникам автомат Калашникова, чтобы те сразились с татаро-монгольской ордой — это приятно. Хорошо, как говорится, после драки кулаками помахать. Ничего плохого я в этом не вижу.

Тем более если автор пишет хорошо и дает реально какие-то знания и истории. У нас история — одна из важнейших наук. Я бы не сказал, что она гениально преподается в школах. Пусть лучше через такие книги узнают про то, какова была наша история, если это хорошая честная книжка.

— Что является большей формой эскапизма: книги о "попаданцах" или ЛитРПГ?

— И то, и другое. Фантастика — это вообще в изрядной мере эскапизм. ЛитРПГ — конечно, это жанр, который маскируется под киберпанк, но таковым, скажем честно, не является.

Одну из книжек в жанре ЛитРПГ я написал первой. "Лабиринт отражений", по сути, конечно, близок к ЛитРПГ, к тому, что еще называют виртуальным романом. Но он тоже слегка-слегка маскировался под киберпанк. Потому что это слово было на слуху.

Наверное, ЛитРПГ несет в себе больше эскапизма и больше ухода от действительности. Потому что мы изначально уходим в мир, который существует только в глубине компьютера, в мир, который не имеет никакого материального воплощения.

Если герой, попадающий на другую планету или в другое время, все-таки пытается изменить что-то в реальном мире, то герои ЛитРПГ по большей части заняты все-таки собственным выживанием, наращиванием своих характеристик - повысить убойную степень своего меча и скорость к остыванию маны и прочее-прочее-прочее.

Игры по сюжетам книг

Настольные игры, которые понравятся всей семье
 

— В последнее время все большую популярность набирают настольные игры. Они есть и по вашим книгам. Но поскольку выпускались они давно, уже являются предметом для поиска коллекционеров. Не думали ли вы снова обратиться к настольным играм?

— Согласен, что настольные игры — это вещь крайне интересная. У меня у детей полкомнаты завалено коробками, порою мы всей семьей играем. Это на самом деле очень позитивно, это замечательная альтернатива компьютерным играм.

Но самому разрабатывать игру по своей книге — это как-то не совсем верно. Это отдельная профессия. Даже сценарист - отдельная профессия, которая хоть и похожа на профессию писателя, но требует несколько другого подхода.

А создание игры — здесь надо иметь все-таки несколько иной склад ума, более логичный, более математический, поскольку здесь как раз надо, взяв некую исходную идею, ситуацию, насытить ее логикой игры, противоборством. Я думаю, что мне пришлось бы очень долго сидеть и учиться тому, как это правильно сделать.

Так что сам я за это не возьмусь. Но если кто-то захочет по какой-то книжке сделать игру, разумеется, я не буду против, наоборот, обрадуюсь. Но это должны делать профессионалы.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Сергей Каргашин
Темы фантастика настольные игры сергей лукьяненко
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