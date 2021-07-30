Коварная муза для писателя-фантаста: Сергей Лукьяненко приоткрыл тайну

Сюрреализм, фантастика, триллер, фэнтези — всё чаще писатели, работающие в этих жанрах, обращаются к теме сновидений. И читателям это нравится, ведь погружение в мир фантазий еще никогда не был столь увлекательным, а приключения — похожими на настоящие американские горки.

Не потому ли, что мир сна подвижен, непредсказуем и тем самым дает больше возможностей?

Об этом Константин Федоров в эфире Pravda.Ru поговорил с мэтром российской фантастики Сергеем Лукьяненко, у которого, кстати, тоже есть роман на эту тему.

— Я с огромным удовольствием писал "Ловца видений". Начал я писать это произведение очень давно. Был длительный перерыв. А потом я достал эту работу и закончил. С моей точки зрения, мир снов — это такой предельно выраженный вариант эскапизма — ухода от реальности.

Не буду спойлерить сам себя. Но даже главный герой этой книги как раз в максимальной степени эскапизм и выражает. То есть мир сна — это интересно и замечательно. Но мы живем, к счастью или к сожалению, не во снах. Мы живем в реальном мире.

Писатели-фантасты — реалисты в действительности. И мир сна — это в данном случае возможность действительно поразбираться немного в человеческой душе, поговорить о каких-то важных вещах, о коллективном бессознательном, о том, что нас тревожит.

Но отчасти эту же функцию в фантастической литературе может выполнять и виртуальный мир, виртуальная реальность, где тоже очень все зыбко, подвижно, расплывчато. Я, например, написал этот роман, и для себя эту тему считаю отработанной.

Но есть другие произведения и наших авторов, и зарубежных, и фантастические фильмы, сериалы. Они будут появляться. Потому что состояние измененного сознания, которое есть у нас во сне, в отличие от некоторых других состояний измененного сознания, которые любил тот же Берроуз, действительно очень любопытно и позволяет нам разобраться в том, кто мы есть, кто мы такие, куда мы идем и так далее.

Книги и компьютерные игры

— Когда-то вы использовали в качестве отправной точки для двух своих романов вселенную компьютерной игры Master of Orion. Можете ли вы предположить, что в очередном постмодернистском эксперименте используете мир какой-либо другой игры? Предположим, Stellaris или EVE Online.

— Я периодически просто вою, когда мне говорят, что там использована вселенная игры Master of Orion.

Дело в том, что вселенной в игре Master of Orion как таковой нет. Есть некие условные фишки названия цивилизации и есть менеджмент ресурсов, посредством которого ты строишь космические корабли и отправляешь их в бой. Вот эти сражения космических кораблей и есть самое интересное и захватывающее в игре. Игра в этом плане действительно великолепна.

Я использовал названия цивилизаций исключительно для самого себя, чтобы избавиться от этой игры, потому что я понял, что слишком уж увлекаюсь, слишком много времени провожу в ней. Я ее таким образом психотерапевтически выписывал из себя.

Наверное, было все-таки ошибкой, что потом, закончив роман, я не поменял названия на другие, никак к игре не относящиеся. Потому что после этого стали неоднократно возникать такие вопросы — отсылки к миру этой игры.

Нет там никакого мира. Это экономический и тактический симулятор, вот и все. Для того чтобы реально писать книжку по игре, надо, чтобы в этой игре были сюжет, герои, персонажи. И, соответственно, задача становится гораздо менее интересной, я скажу прямо. Можно писать со своим сюжетом. Но писать уже по готовому чужому сюжету мира — это гораздо скучнее.

У меня был опыт написания книжки по игре. "Конкурент". Роман написан по онлайновой игре, где действительно был лорд, своя проработанная мифология, реально играющие в нее игроки в достаточно большом количестве. И я написал книгу, которая происходила в мире этой игры и являлась рекламой игры. Я этого не скрываю.

Это была совершенно заказная книжка, написанная для этой игры. Поскольку там предполагался большой книжный цикл, даже экранизация, там были гигантские планы. И мне были сделаны предложения, от которых я отказаться не смог. Но я честно скажу, это было гораздо скучнее, чем писать собственный сюжет.

Для начинающих авторов, наверное, написать книжку в чужом мире — это хорошая тренировка, это возможность набить руку, заработать.

Для профессионального писателя это гораздо менее интересно. Скажем честно, это только заработок, вот и все, ничего более. Я не буду даже скрывать, я могу написать книжку по игре. Но это будет только в том случае, если будет выгодно. Потому что мы все знаем, что в игровой индустрии есть очень большие деньги, сопоставимые с деньгами в киноиндустрии.