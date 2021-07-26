Русские исторические песни: фольклор раскрывает тайны прошлого

При знакомстве с произведениями фольклора перед нами предстает огромный, по-настоящему живой мир народной мудрости и художественной правды. Особое место в этом мире занимают исторические песни.

Исторические песни — характерные для русского фольклора песни, повествующие о реальном или вымышленном лице или событии и выражающие национальные интересы народа.

Наиболее ранние песни сохранили воспоминания о борьбе народа с татарами ("Татарский полон", "Авдотья Рязаночка").

В целом записано не менее 600 сюжетов исторических песен, многие из которых восходят к XVI-XVIII векам.

1613 год. Иван Осипович Сусанин ценой своей жизни не выдаёт полякам информацию о местонахождении будущего царя, чем спасает Михаила Романова. Спустя два века, в 1822 году, в селе Григорьевка Соль-Илецкого района Оренбургской области была записана песня "Не метель, не вьюга" по сюжету поэмы Кондратия Рылеева "Иван Сусанин", повествующая о великом подвиге.

Русские исторические песни: фольклор раскрывает тайны прошлого

Не метель, не вьюга

На Руси Святой.

Попался полякам

Сусанин седой. Веди нас, Сусанин,

Будет те за труды.

Аль бойся: недолго

С тобой до беды. Речка Бирюсайка,

Вот её исток.

Едете вы, ляхи,

Прямо на восток! Подвёл их Сусанин

К горелому пню:

"Едете вы, ляхи,

А я не пойду! Предателя мнили

Во мне вы найти:

Их нет и не будет

На русской земли!

От XVII века плавно переходим к событиям прошлого столетия.

"По горам Карпатским"

Историческая песня донских казаков времен Первой мировой войны "По горам Карпатским".

По горам Карпатским метелица вьётся,

Сильные морозы зимою трещат. Проклятый германец на нас наступает,

На нашу державу, на крест золотой. А мой милый чёрный, чёрный, чернобровый

С германцами бьётся за веру за свою. Хотели германцы, чтоб наши казаки

К ихнему престолу служить бы пошли. А наши казаки, славные рубаки,

К ихнему престолу служить не пошли. Заиграли трубы, трубы-барабаны.

Отворились двери и вышел басурман. Закипела битва, битва беспощадна,

Полилась рекою горячая кровь. Казак Бога просит, слёзно умоляет,

Чтоб наши головушки в курган не сложить. На этом кургане весёлые пташки

Весело играют за веру свою!

Песня записана в 1977 году в хуторе Дурновском Новоаннинского района Волгоградской области. В ней рассказывается о битве немецких и австрийских войск с русской армией. Согласно летописи Великой войны, Карпатская операция проводилась зимой-весной 1915 года.

Тема гражданской войны в фольклоре

Тема гражданской войны тоже нашла своё отражение во многих фольклорных произведениях.

Зафиксированная в селе Большой Куналей Тарбагатайского района Республики Бурятия песня "Не вейтеся, чайки, над морем" повествует о событиях Богдатского сражения: 1919 год. Восемь казачьих полков и 2000 японских солдат под командованием атамана Семёнова ведут бои с красными партизанскими отрядами.

Не вейтеся, чайки, над морем,

Вам, бедненьким, некуда сесть. Слетайте в долину Приморья,

Снесите печальную весть. А там, у горах, за Байкалом,

Наш полк окружен был врагом. Там дрался отважный Семёнов,

С восьмым партизанским полком. Патроны у нас на исходе,

Снаряды уж вышли давно. Не откуда нам нету поддержки,

Погибнуть нам здесь суждено.

Давно отгремели бои, но события тех давних лет ещё живут в народной памяти и музыке.

Исторические песни — это настоящее художественное богатство русского народа, позволяющее удостовериться в правдивости описанных в учебниках истории и транслируемых по современным каналам явлений прошлого.