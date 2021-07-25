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Автор Светлана Суворова (Бобырь)

Гений Высоцкого: о главном предательстве, любви и судьбах человечества

Культура

Ходу, думушки резвые, ходу,
Слово, строченьки милые, слово!

25 июля 1980 года не стало Владимира Высоцкого. С тех пор прошел довольно большой отрезок времени, чья-то жизнь. Моя жизнь — я родилась в том самом олимпиадном году. А Высоцкому сейчас исполнилось бы 83 года. Можно ли представить этого человека в таком возрасте? Нет. Примерно так же трудно вообразить убеленных сединами и "остепенившихся" Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Великие поэты нашей страны традиционно и трагически навсегда остаются молодыми.

Владимир Высоцкий

О чем бы Высоцкий писал и пел сейчас? Очевидно, что все о том же — предательстве друзей, малодушии людей, алчности властей, красоте и любви, храбрости и подвигах. О нас с вами, о нашей жизни.

Какие странные дела…
У нас в России лепятся!

Творчество Высоцкого — это океан настоящих живых эмоций, человеческих идей и истин, безграничной энергии благородства и неподдельной искренности. Личность этого человека легко ассоциируется с самым главным в нашей жизни:

  • Высоцкий — Правда.
  • Высоцкий — Совесть.
  • Высоцкий — Дружба.
  • Высоцкий — Любовь.

Того, что успел сделать Владимир Высоцкий за 42 года своей жизни, хватило бы на десятерых. Он родился 25 января 1938 года, а умер 25 июля 1980 года в Москве. 42 года — самый расцвет для любого мужчины. Вспоминаются строчки:

Мы успели: в гости к Богу
Не бывает опозданий.
Так что ж там ангелы поют
Такими злыми голосами?!

Опозданий не бывает, но слишком рано туда попасть можно вполне.

Творчество Высоцкого — подводим итоги

Я задалась вопросом, известна ли точная цифра — сколько песен у Высоцкого? С этим пришлось обратиться в музей Владимира Семеновича Высоцкого. Информацию предоставил сын поэта — Никита Владимирович Высоцкий.

Владимир Высоцкий

Итак, считается, что всего произведений у Высоцкого около 900. Сюда отнесены стихи, песни и зарисовки. Из этого общего количества нужно выделить 409 песен, которые являются общеизвестными. Это зафиксировано в специальном справочнике, который составлялся родственниками поэта. Туда вошли лишь те произведения, где стихи наложены на музыку.

Кстати, при работе над справочником не учитывались совместные песни (в соавторстве), а нередко вклад Высоцкого там был более значимым. Существуют тексты песен, музыка к которым так и не была написана. Очевидно, что Высоцкий многое не успел. И если учитывать песни как с музыкой, так и без нее, то их общее количество будет равно 600 произведениям.

Стихи и песни Владимира Семеновича устремлены далеко в будущее. Его наследие — это бесценный дар всем последующим поколениям, которые могут обращаться к творчеству Высоцкого, черпать оттуда крупицы истины. Гений Высоцкого заключается еще и в том, что его взор всегда был направлен в сторону глобальных проблем России и человечества в целом. А судьба своей страны волновала поэта едва ли не больше всего.

Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал.

Всё человечество давно хронически больно,
И всю историю оно болеть обречено…

Мой финиш — горизонт, а лента — край земли
Я должен первым быть на горизонте!

И вот о будущем:

Потому что любовь — это вечно любовь
Даже в будущем вашем далеком.

И во веки веков, и во все времена
Трус, предатель — всегда презираем,
Враг есть враг, и война всё равно есть война,
И темница тесна, и свобода одна —
И всегда на нее уповаем.

Владимир Семенович был человеком с гражданской позицией, он не побоялся взять на себя ответственность за многое. В современном нам обществе таких людей остро не хватает. Жить, мыслить, дышать ради других — прерогатива немногих.

В ситуации общественного раскола и разобщенности, всеобщей погруженности в круг личных интересов и безразличия к ближнему остается только надеяться на творчество Владимира Семеновича. На то, как благотворно влияет до сих пор поэт и актер Высоцкий на умы людей. В подтверждение его же строки:

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…

Уход Высоцкого не означал смерть его и его творений. Отнюдь. Все это существует, как живой организм. А его творчество будет всегда стоять на страже справедливости.

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Владимир Высоцкий: я конечно вернусь..
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы поэты никита высоцкий владимир высоцкий
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