Александр Стефанович: "Жаль, что иногда удача приходит поздно…"

С Александром Борисовичем я впервые познакомилась в Севастополе на Международном фестивале документальных фильмов "Победили Вместе".

В тот год он возглавлял жюри фестиваля и много общался с прессой. После очередного просмотра фестивальных лент гости и журналисты вышли из кинотеатра и, рассаживаясь по маленьким автобусам, разбрелись кто-куда в поисках свободного места. Я немного замешкалась, и мой автобус ушел. Увидев этот смешной казус и мое растерянное лицо, ведь город я знала не так хорошо и как добраться до гостиницы понятия не имела, Александр Борисович любезно пригласил меня в свой автобус, в котором ехали только члены жюри фестиваля. Мне показалось, что он поступил как настоящий мужчина. А ведь как председатель жюри он мог равнодушно пройти мимо и уехать…

Я поблагодарила его за приглашение. Это была очень веселая поездка, Стефанович рассказывал всем, как однажды добирался до Парижа через всю Европу. Рассказчик он был талантливый, впрочем, как и собеседник. Нас высадили возле гостиницы, я подошла, представилась и попросила об интервью. Он согласился безо всяких раздумий, назначив время. У нас получилась очень интересная, полная юмора живая беседа о документальном кино, о его работе во Франции, о том, что такое успех, о его новых книгах и творческих планах.

Затем я пригласила его на передачу в Pravda. Ru, и мы сделали актуальный материал на политическую тему, который нашел огромный эмоциональный отклик у зрителей. Так началось общение с этим эрудированным, остроумным и галантным человеком. Он пообещал мне, что я буду первой журналисткой, которая напишет о его новой автобиографической книге, над которой он работал в последние годы.

Советский и российский кинорежиссер, писатель, сценарист, актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Борисович Стефанович скончался 13 июля 2021 года.

Светлая память!

— Александр Борисович, вы преподаете в Московском государственном институте культуры. Не секрет, что конкуренция среди кинематографистов с каждым годом все сильнее. Как считаете, есть ли у выпускников института какие-то перспективы?

— Это хороший институт с давней историей, из его стен вышли известные режиссеры. Кстати, он многие годы готовит отличные кадры для отечественного телевидения. И перспектив для выпускников вполне достаточно, было бы желание двигаться. Например, мой ученик из Киргизии сделал картину о великом писателе Чингизе Айтматове. Когда мы обсуждали тему его будущего дипломного проекта, я обратил его внимание на то, что в Киргизии есть уникальный человек, которого знает весь мир. Он послушал меня и сделал талантливую картину. Теперь она получает призы на многих фестивалях, безусловно, это отразится на карьере создателя картины.

— Помимо потенциала творческого проекта, вы можете определить потенциал творческого человека?

— В вопросе есть два оттенка. Предположим, это кино, в котором человек может предъявить талант перевоплощения, а может просто покорить зрителя актерскими данными. Таланта ноль, но от актера оторваться невозможно, настолько красив и органичен. Другая сторона, когда ты видишь на сцене талантливого человека. Я часто посещаю театры, приглядываюсь к актерам, могу анализировать и, скажем так, просчитать потенциал.

Но здесь включается большое "но"… Искусство так устроено, что очень важным элементом является удача. Бывает актер талантлив, но ему дико не везет. А бывает, не везло много лет, а потом как поперло! Вот, к примеру, Смоктуновский ждал своего часа много лет, а потом все сложилось, и мы называем его великим актером. Анатолий Папанов стал знаменитым после сорока лет, даже его судьбы достаточно, чтобы понять, что актеры могут проявляться в разных возрастах. И потенциал актера понятие субъективное. Жаль только, что иногда удача приходит поздно и актер полностью раскрыться не успевает.

Также бывает так, что актриса очаровательна в образе девочки, а когда становится профессиональной актрисой, то ее перестают снимать. Вообще режиссеры не замечают, никуда не зовут, а казалось бы, судьбой предначертано с детства… Вот такие жестокие законы кинематографа. Кроме таланта должны быть удача и везение! Актерская профессия самая жестокая, я даже иногда по-человечески сочувствую многим актерам.

— В свое время вы сняли фильмы, собиравшие миллионную аудиторию. По капиталистическим меркам сейчас вы были бы очень богатым человеком. Не обидна такая разница в гонорарах?

— В советский период моим картинам присуждались высшие категории, а это были гонорары, простите, в 10 000 рублей! Сейчас ругают художественный совет, который в те времена решал судьбу картины, а ведь совет состоял из таких людей, как:

Сергей Бондарчук,

Георгий Данелия,

Владимир Меньшов.

И уж если они давали советы, это были настоящие профессиональные рекомендации, к которым стоило прислушаться. И именно они присуждали нашим картинам высокие категории. Также вознаграждение зависело от количества копий, а у нас меньше трех тысяч копий не бывало. И на такие средства, не беспокоясь ни о чем, можно было безбедно жить несколько лет. А снимал я постоянно, вплоть до девяностых. Так что мне жаловаться на маленькие гонорары было бы грешно.

— Вы возглавляли жюри на фестивале документальных фильмов "Победили Вместе". Настоящие, без прикрас фильмы о войне тяжелы для восприятия современного зрителя?

— Знаете, фильм фильму рознь. Есть кинематографисты, у которых вся их творческая энергия уходит исключительно на смакование страшных кадров, а есть режиссеры, умеющие делать правдивые и трогательные фильмы о войне, которые остаются в вашей душе навсегда.

— В рамках фестиваля прошел ведь и международный конгресс, посвященный сохранению памяти о Второй мировой войне. Поднимались самые разные темы, в том числе касающиеся фальсификации истории…

— Фальсификация истории — это очень важная тема. Самый известный пример — это реабилитация бандеровцев, которые воевали на стороне Гитлера. Но на Украине их почему-то считают героями. А кстати, соседняя Польша законодательно не признает сей факт. Также нынче наблюдается активная реабилитация военных преступников в прибалтийских странах. Потомки убийц, участвовавших в истреблении мирных жителей, пытаются переписать историю заново. Позволить им это ни в коем случае нельзя.

Еще мы столкнулись с таким явлением, как "документальная фальшивка". Что я имею в виду. Некоторые работники телевидения считают, что на теме войны можно "лихо прокатиться”, и начинают снимать картины, ничего общего с историей не имеющие, которые можно охарактеризовать не иначе как халтура. В этих "документальных картинах" перевраны главные события войны. Маршалу Жукову и генералиссимусу Сталину приписаны несуществующие высказывания. И вот иногда некоторые такие недобросовестные картины даже пытаются представить на фестиваль. Подобные ленты жюри, в котором я работал, категорически отвергало. Для нашей страны Великая Отечественная ­ это святое. Это миллионы погибших и трагедия почти в каждой семье.

В игровом кино также появляются картины о войне — какие-­то пошлые комедии и прочий бред типа фильма "Гитлер капут".

— Вы полагаете, что на военную тему нужно снимать исключительно серьезные картины?

— Нет, почему, допустимо разнообразие. Есть талантливые фильмы о войне в разных жанрах. Например, трогательная лирическая картина по повести Булата Окуджавы "Будь здоров, школяр”, "Женя, Женечка и Катюша”. Есть прекрасная картина "В бой идут одни "старики” — кстати, опрос среди зрителей показал, что ее считают лучшей лентой о войне: очень тонкий фильм с авторской интонацией, с изумительными актерскими работами. И ведь в свое время, несмотря на все его достоинства, фильм выходил с большими трудностями, потому что в тогдашнем кинематографе существовали определенные стереотипы в показе военной темы.

Среди европейских фильмов мне хотелось бы отметить французскую комедию "Бабетта идет на войну” с участием блистательной Брижит Бардо. О войне можно рассказывать с жанровым разнообразием, но это надо делать со вкусом и тактом.

— Раз уж заговорили о французском кино… Вы много лет жили во Франции, был ли у вас съемочный опыт в этой стране?

— Во Франции я снимал несколько картин, это были фильмы совместного производства России, США и других стран. Один из моих фильмов, снятых во Франции, называется "Мечеть Парижской Богоматери”. Он получил специальный приз жюри за лучшую режиссуру на XIII международном евразийском телефоруме. История в фильме происходит в 2048 году. Выходцы с Ближнего Востока захватили Париж, а французов вытеснили из столицы в подземелье, в заброшенное метро. Эта антиутопия только поначалу кажется нереальной, но чем дальше мы живем, тем сюжет этой картины становится актуальнее.

В свое время французы финансировали даже русское кино, но сейчас делу мешают санкции, они распространяются не только на экономическую деятельность, но и на культурную сторону жизни.

— А сейчас над чем вы работаете?

— У меня несколько проектов в разных областях. Я пишу новую автобиографическую книгу, она будет с очень интересным сюжетным ходом. Кроме того, в соавторстве с известным адвокатом Александром Добровинским написал пьесу. На основе этих потрясающих историй планируем снять кино. Не буду раскрывать все карты, пусть пока многое останется тайной… Вообще несмотря на то, что книг написал достаточно много, планирую переехать во Францию, скорее всего, на Лазурный берег и полностью посвятить себя литературному творчеству.

— Ваша книга воспоминаний под названием "Кураж. Документальный роман о шоу-бизнесе в СССР" вызвала самые разные отклики. Алла Пугачева была недовольна тем, что вы подробно о ней рассказали…

— В книге я рассказываю не только о ней. Там истории о Софии Ротару, Сергее Михалкове, Леониде Дербеневе, Ролане Быкове и о многих других знаменитостях. Судьбы этих людей переплелись с моей судьбой, и обо всех я рассказываю корректно и уважительно. А уж особенно об Алле Борисовне. Извините, ее третий муж Евгений Болдин в своей книге отозвался о ней не самым лестным образом, да так, что даже я удивился. Назвал ее и дебоширка, и пьяница, и еще кое-что покруче (это не печатные слова…) Написал, что и руку она на него поднимала, и совершенно неуправляемая, и орала при всех… И Алла никак не отреагировала на эти откровения. А стоило мне что-то написать в своих воспоминаниях, она сразу возмутилась. Мне обидно…