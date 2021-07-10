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Автор Анна Казанцева

Русский фольклор: забавные игры для детей

Культура

В настоящее время, в век глобализации и модернизации, остро возникла проблема стирания границы между реальной жизнью и виртуальным общением. Особенно негативно это сказывается на детях. Представители молодого поколения предпочитают знакомиться в социальных сетях и проводить время в онлайн-играх, нежели в компании вне собственной комнаты.

Испокон веков нашим предкам было известно много вариантов игр, когда дети с раннего возраста учились общаться со сверстниками. К сожалению, со временем какая-то их часть забылась и осталась в прошлом, но благодаря собирателям фольклора мы имеем кладезь русских развлечений.

Рассмотрим несколько детских игр, в которые можно играть как на улице, так и дома.

детские игры

"Змея"

Игроки стоят в хаотичном порядке. Водящий — "змея" — начинает медленно и ритмично идти, произнося слова:

Я змея, змея, змея,
Я ползу, ползу, ползу!

Подходит к любому из присутствующих и спрашивает:

Хочешь быть моим хвостом?

Если участник не соглашается, "змея" ищет другого. Если даёт добро, то водящий широко ставит ноги, согласившийся проползает в образованные "ворота". Становясь "хвостом", он встаёт позади, кладёт руки на плечи или пояс впереди стоящего. Теперь они уже идут вдвоём и произносят известные слова. Игра продолжается до тех пор, пока не присоединятся все желающие. По одному из вариантов игра может завершиться тем, что "змея" внезапно говорит: "Есть хочу!" и начинает ловить свой хвост.

детские игры
 

"Шёл козёл дорогою"

Участники становятся в круг или полукруг. В центр выбегает вприпрыжку "козлик" и на словах: "Нашёл козу безрогую" выбирает себе пару. Взявшись за руки, детки скачут уже вдвоём, меняя движения по ходу песни:

И шел козёл дорогою,
Дорогою широкою,
Нашел козу безрогую,
Безрогую козу.
Давай, коза, попрыгаем,
Попрыгаем, попрыгаем,
Тоску-печаль размыкаем,
Размыкаем печаль.
Мы ручками похлопаем,
Похлопаем, похлопаем,
И ножками потопаем,
Потопаем, потопаем.
Головкой покачаем,
Покачаем, покачаем,
И снова начинаем,
Начинаем, начинаем.

По окончании песни её запевают снова. "Козлик" с "козочкой" расходятся, и каждый для себя выбирает новую пару. Количество играющих становится больше, и присутствующие постепенно вовлекаются в игру.

Во всех русских играх проглядывается истинная любовь человека к веселью, в них отражается образ крестьянской жизни, представления о смелости, мужестве, ловкости и выносливости.

Очень важно ещё в малом возрасте помочь ребёнку развить внимание, координацию движений, научиться проявлять смекалку и доброту к окружающим, и сделать это можно путем знакомства с детским фольклором.

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Народные игры и хороводы. Ниточка
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы фольклор
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