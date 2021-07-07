Русская народная песня: чего мы о ней не знаем?

В современном мире остро стал вопрос возрождения старорусской культуры. На протяжении долгих лет мы сталкиваемся с закоренелыми стилизованными образами русского народа: девушки в пёстрых сарафанах с огромными кокошниками и парни в рубашках с петухами. Именно в советские годы стала расти популяризация так называемой клюквы — псевдофольклора, представленного в неестественно ярком для сценических выступлений виде.

Обычно термин "клюква" употребляется по отношению к костюмам, но нередко он является оценкой русского народного пения. Сегодня вряд ли найдешь россиянина, который бы не был знаком с такими песнями, как "Валенки", "Ой, мороз, мороз", "Калинка". Но о том, что они являются не народными, а самыми настоящими авторскими, знают, к сожалению, не многие:

Песня "Ой, мороз, мороз" не встречается ни в одном сборнике народных песен, поскольку была написана в декабре 1954 года Марией Павловной Уваровой.

Автором "Калинки", известной также как "Калинка-Малинка", является Иван Петрович Ларионов. Текст и музыку композитор, литератор написал в 1860 году. К тому же со временем поменялась и манера исполнения, перейдя от исконно традиционной к народно-хоровой, утратив тем самым первозданный смысл, заложенный когда-то предками.

Что же тогда можно считать по-настоящему "правдивым" творчеством русского народа, когда со всех экранов телевизоров до нас доносятся до боли заезженные романсы?

"Калинка" — пример аутентичности

Примером истинной аутентичности можно считать другую "Калинку", протяжную лирическую солдатскую песню XVIII века "Ой, да ты, калинушка", получившую большую популярность во времена Первой мировой войны. В песне предположительно описаны события русско-английской экспедиции 1799 года в Голландию, в ходе которой русские войска, встреченные контратакой превосходящих сил и своевременно не поддержанные английскими войсками, были выбиты со значительными потерями. Погибла часть кораблей с русским десантом, в том числе три казачьих полка с конским составом.

Похожая история описывается в тексте "Калинушки":

Ой, да ты, калинушка-размалинушка,

Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой. Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой,

Ой, да не спущай листья во синё море. Ой, да не спущай листья во синё море,

Ой, да как по синему морю корабель плывет. Ой, да как по синему морю корабель плывет,

Ой, да корабель плывет, лишь волна ревёт. Ой, да корабель плывет, лишь волна ревёт,

Ой, да как на том корабле три полка солдат. Ой, да как на том корабле три полка солдат,

Ой, да три полка солдат, молодых ребят. Ой, да три полка солдат, молодых ребят,

Ой, да как один-то из них Богу молится. Ой, да как один-то из них Богу молится,

Ой, да Богу молится, домой просится. Ой, да Богу молится, домой просится,

Ой, да ты, полковничек мой, да отпусти меня домой. Ой, да ты, полковничек мой, да отпусти меня домой,

Ой, да отпусти меня домой, к нам на Тихий Дон. Ой, да отпусти меня домой, к нам на Тихий Дон,

Ой, да к нам на Тихий Дон, к отцу с матерью. Ой, да к отцу с матерью, ко жене молодой,

Ой, да ко жене молодой, к малым детушкам. Ой, да к малым детушкам, соколятушкам,

Ой, да к соколятушкам, к частым звёздочкам.

Точное место происхождения песни определить уже нельзя, но можно назвать некоторые регионы, в которых во время фольклорно-этнографических экспедиций она была записана:

Липецкая область,

Белгородская область,

Пензенская область,

Нижегородская область,

Киевская область,

Томская область,

Смоленская область,

Волгоградская область,

Пермский, Краснодарский края.

Русская традиционная культура гораздо более разнообразна, богата и интересна, чем принято считать в массовом сознании. Своё знакомство с ней можно начать с прослушивания экспедиционных материалов или с просмотра деятельности современных коллективов, сохраняющих былую аутентичность. Пристальное изучение фольклора позволяет открыть иные, новые и доселе многим неизвестные горизонты народного творчества.

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