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Автор Ирина Гусакова

В "Школе современной пьесы" в будущем сезоне обещают четыре премьеры

Культура » Театр

Будущий сезон в ШСП будет насыщенным и очень разнообразным. Театр представит четыре премьеры, среди которых представят как самые свежие пьесы, так и фантазии на тему классических произведений.

В "Школе современной пьесы" в будущем сезоне обещают четыре премьеры
  • Всего через несколько дней после открытия сезона, которое запланировано на 7 сентября и через неделю после выступления на Дне города в Саду "Эрмитаж", ШСП соберет зрителей на премьеру. Театр представит спектакль по пьесе Олега Маслова "Бешеный хворост" в постановке Иосифа Райхельгауза.

Автор прислал пьесу для участия в международном конкурсе русскоязычной драматургии "Действующие лица-2021". Текст стразу привлек внимание худрука ШСП, который увидел в нем рифму к фильму Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна". Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося травле со стороны учителей, отзеркалив кинофильм, где пострадавшей оказывается сама преподавательница.

  • Следующая премьера намечена на 26 октября 2021 года. Это спектакль "Степь Чехова" — фантазия на тему повести великого классика в интерпретации режиссера-преподавателя ГИТИСа, известного актера и кинорежиссера Александра Цоя.

Постановка выросла из студенческих актерско-режиссерских зарисовок курса ГИТИСа. "Степь" стала одной из первых повестей, выраженных Чеховым в крупной форме, благодаря которой автор стал активно печататься в журналах. Несмотря на отсутствие оживленной драматургии в классическом тексте, спектакль, по словам режиссера, получится динамичным и созвучным современности. Кроме того, зрителя ждет неожиданная развязка, раскрывающая героев с другой стороны. В спектакле заняты студенты и артисты ШСП.

  • После Нового года зрители увидят спектакль "Отщепенцы" Галины Зальцман, в основу которой легла документальная пьеса Александры Фоминой.

Пьеса вошла в топ-5 конкурса "Действующие лица". А режиссерский эскиз к этому спектаклю стал победителем лаборатории "Класс молодой режиссуры" в театре "Школа современной пьесы". Спектакль рассказывает о событиях, происходивших в конце XIX века в Петропавловской крепости, где за вооруженное сопротивление власти в заключении находятся трое молодых людей, так отчаянно сражающихся за внутреннюю свободу в условиях внешней несвободы.

  • Большим событием в истории театральной Москвы станет режиссерский дебют известного театрального художника, лауреата Золотой Маски — Марии Трегубовой, которая представит проект под рабочим названием "Сон Гоголя "Нос" или "Нос Гоголя. Сон".

Спектакль предполагает игру с классикой, а также изящное сочетание сценографии с актерской игрой и выразительными средствами режиссуры.

Также в театре ожидается немало интересных событий:

  • юбилейный клубный вечер ДАТская СТИХиЯ, которому в этом году исполняется 20 лет.;
  • свою работу возобновит лаборатория "Класс молодой режиссуры";
  • а зрители смогут обсудить спектакли в рамках дискуссионного клуба "Публика — умница" (первая встреча с Евгением Водолазкиным, автором романа "Авиатор" планируется в октябре).

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Куратор: Сергей Каргашин
Темы театральная афиша театральный сезон школа современной пьесы
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