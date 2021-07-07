В "Школе современной пьесы" в будущем сезоне обещают четыре премьеры

Будущий сезон в ШСП будет насыщенным и очень разнообразным. Театр представит четыре премьеры, среди которых представят как самые свежие пьесы, так и фантазии на тему классических произведений.

Всего через несколько дней после открытия сезона, которое запланировано на 7 сентября и через неделю после выступления на Дне города в Саду "Эрмитаж", ШСП соберет зрителей на премьеру. Театр представит спектакль по пьесе Олега Маслова "Бешеный хворост" в постановке Иосифа Райхельгауза.

Автор прислал пьесу для участия в международном конкурсе русскоязычной драматургии "Действующие лица-2021". Текст стразу привлек внимание худрука ШСП, который увидел в нем рифму к фильму Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна". Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося травле со стороны учителей, отзеркалив кинофильм, где пострадавшей оказывается сама преподавательница.

Следующая премьера намечена на 26 октября 2021 года. Это спектакль "Степь Чехова" — фантазия на тему повести великого классика в интерпретации режиссера-преподавателя ГИТИСа, известного актера и кинорежиссера Александра Цоя.

Постановка выросла из студенческих актерско-режиссерских зарисовок курса ГИТИСа. "Степь" стала одной из первых повестей, выраженных Чеховым в крупной форме, благодаря которой автор стал активно печататься в журналах. Несмотря на отсутствие оживленной драматургии в классическом тексте, спектакль, по словам режиссера, получится динамичным и созвучным современности. Кроме того, зрителя ждет неожиданная развязка, раскрывающая героев с другой стороны. В спектакле заняты студенты и артисты ШСП.

После Нового года зрители увидят спектакль "Отщепенцы" Галины Зальцман, в основу которой легла документальная пьеса Александры Фоминой.

Пьеса вошла в топ-5 конкурса "Действующие лица". А режиссерский эскиз к этому спектаклю стал победителем лаборатории "Класс молодой режиссуры" в театре "Школа современной пьесы". Спектакль рассказывает о событиях, происходивших в конце XIX века в Петропавловской крепости, где за вооруженное сопротивление власти в заключении находятся трое молодых людей, так отчаянно сражающихся за внутреннюю свободу в условиях внешней несвободы.

Большим событием в истории театральной Москвы станет режиссерский дебют известного театрального художника, лауреата Золотой Маски — Марии Трегубовой, которая представит проект под рабочим названием "Сон Гоголя "Нос" или "Нос Гоголя. Сон".

Спектакль предполагает игру с классикой, а также изящное сочетание сценографии с актерской игрой и выразительными средствами режиссуры.

Также в театре ожидается немало интересных событий:

юбилейный клубный вечер ДАТская СТИХиЯ, которому в этом году исполняется 20 лет.;

свою работу возобновит лаборатория "Класс молодой режиссуры";

а зрители смогут обсудить спектакли в рамках дискуссионного клуба "Публика — умница" (первая встреча с Евгением Водолазкиным, автором романа "Авиатор" планируется в октябре).