Будущий сезон в ШСП будет насыщенным и очень разнообразным. Театр представит четыре премьеры, среди которых представят как самые свежие пьесы, так и фантазии на тему классических произведений.
Автор прислал пьесу для участия в международном конкурсе русскоязычной драматургии "Действующие лица-2021". Текст стразу привлек внимание худрука ШСП, который увидел в нем рифму к фильму Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна". Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося травле со стороны учителей, отзеркалив кинофильм, где пострадавшей оказывается сама преподавательница.
Постановка выросла из студенческих актерско-режиссерских зарисовок курса ГИТИСа. "Степь" стала одной из первых повестей, выраженных Чеховым в крупной форме, благодаря которой автор стал активно печататься в журналах. Несмотря на отсутствие оживленной драматургии в классическом тексте, спектакль, по словам режиссера, получится динамичным и созвучным современности. Кроме того, зрителя ждет неожиданная развязка, раскрывающая героев с другой стороны. В спектакле заняты студенты и артисты ШСП.
Пьеса вошла в топ-5 конкурса "Действующие лица". А режиссерский эскиз к этому спектаклю стал победителем лаборатории "Класс молодой режиссуры" в театре "Школа современной пьесы". Спектакль рассказывает о событиях, происходивших в конце XIX века в Петропавловской крепости, где за вооруженное сопротивление власти в заключении находятся трое молодых людей, так отчаянно сражающихся за внутреннюю свободу в условиях внешней несвободы.
Спектакль предполагает игру с классикой, а также изящное сочетание сценографии с актерской игрой и выразительными средствами режиссуры.
Также в театре ожидается немало интересных событий:
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