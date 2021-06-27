Русские традиционные наигрыши: завидочка, сумецкая, камаринская

Русский музыкальный фольклор необычайно богат и разнообразен. Основу жанровой системы составляют песни (песенный эпос, лирические, шуточные, календарно-обрядовые, отходнические, удалые, семейные обрядовые, трудовые, казачьи, хороводные, игровые), духовные стихи, инструментальная музыка, припевки, наигрыши.
Наигрыш — народная мелодия, исполняемая на музыкальном инструменте (струнном, духовом, гармонике). Временами сопровождается несколькими другими инструментами или пением (частушками). Обычно термин применяется по отношению к танцевальным, плясовым и хороводным мелодиям.
Завидочка, завидовка или заливочка — приемлемы разные варианты. Родиной этого наигрыша является с. Завидово Тверской области, но обитает он также в соседних Смоленской, Московской и Новгородской областях.
Обычно под завидочку исполняются либо любовные частушки, либо страдания.
Страдания — музыкально-поэтический жанр русского фольклора, разновидность частушки любовно-лирического содержания. Исполняются в напевной или напевно-речитативной манере.
Ой, завидочка, завидочка —
Тонюсенький носок.
Знать у тебя, моя завидочка,
Хороший голосок.
Как гармошка заиграет,
Моя грудь колышется.
Развесёлая завидочка
Далёко слышится.
У "Сумецкой" также есть масса ходовых названий, распространённых в разных местностях:
Предположительно собиратели фольклора записали наигрыш в Сумецком районе Псковской области. Игрался он в основном на Северо-Западе России.
Исполнялась "Сумецкая" на гуляньях под ломание, бузу, пляску во время молодецких забав, поэтому для неё характерны боевые, хулиганистые частушки:
Ой, сумецкая игра
По всей России славится.
Под сумецкую игру
Наш атаман ломается.
Ой, поломаться, поломаться,
Поломаться хочется.
А сказать-то и по правде —
И подраться хочется.
Название наигрыша произошло от словосочетания "камаринский мужик". Наиболее популярная версия гласит, что слово возникло от названия одной из волостей в Орловской губернии — Камаричи.
Для "Камаринской" характерна удалая пляска, представляющая собой ритмичный перепляс в сопровождении весёлых, шуточных частушек:
Ах, ты, этакий, камаринский мужик,
Задрал ногу и по улице бежит.
Он бежит, бежит, подпрыгивает,
Да ногой, ногой подрыгивает.
Туматуриха высока на ногах,
Накопила много сала на ногах.
Надо сало повырезати,
Да за речку повыбрасати.
Туматуриха — жена казака-атамана тумата, отличавшаяся жестким характером. Нарицание было распространено на территории Горного Алтая в XIX веке.
Русская культура хранит в себе множество самых необычных и завораживающих наигрышей: одни — резвые и живые, другие — протяжные и печальные, но каждый из них по-особенному красив и уникален.
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