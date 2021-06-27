Русские традиционные наигрыши: завидочка, сумецкая, камаринская

Русский музыкальный фольклор необычайно богат и разнообразен. Основу жанровой системы составляют песни (песенный эпос, лирические, шуточные, календарно-обрядовые, отходнические, удалые, семейные обрядовые, трудовые, казачьи, хороводные, игровые), духовные стихи, инструментальная музыка, припевки, наигрыши.

Наигрыш — народная мелодия, исполняемая на музыкальном инструменте (струнном, духовом, гармонике). Временами сопровождается несколькими другими инструментами или пением (частушками). Обычно термин применяется по отношению к танцевальным, плясовым и хороводным мелодиям.

"Завидочка"

Завидочка, завидовка или заливочка — приемлемы разные варианты. Родиной этого наигрыша является с. Завидово Тверской области, но обитает он также в соседних Смоленской, Московской и Новгородской областях.

Обычно под завидочку исполняются либо любовные частушки, либо страдания.

Страдания — музыкально-поэтический жанр русского фольклора, разновидность частушки любовно-лирического содержания. Исполняются в напевной или напевно-речитативной манере.

Русские традиционные наигрыши: завидочка, сумецкая, камаринская

Ой, завидочка, завидочка —

Тонюсенький носок.

Знать у тебя, моя завидочка,

Хороший голосок. Как гармошка заиграет,

Моя грудь колышется.

Развесёлая завидочка

Далёко слышится.

"Сумецкая"

У "Сумецкой" также есть масса ходовых названий, распространённых в разных местностях:

"Сиротинка",

"Полянского",

Немоевщина",

"Выборская",

"Заяристая".

Предположительно собиратели фольклора записали наигрыш в Сумецком районе Псковской области. Игрался он в основном на Северо-Западе России.

Исполнялась "Сумецкая" на гуляньях под ломание, бузу, пляску во время молодецких забав, поэтому для неё характерны боевые, хулиганистые частушки:

Ой, сумецкая игра

По всей России славится.

Под сумецкую игру

Наш атаман ломается. Ой, поломаться, поломаться,

Поломаться хочется.

А сказать-то и по правде —

И подраться хочется.

"Камаринская"

Название наигрыша произошло от словосочетания "камаринский мужик". Наиболее популярная версия гласит, что слово возникло от названия одной из волостей в Орловской губернии — Камаричи.

Для "Камаринской" характерна удалая пляска, представляющая собой ритмичный перепляс в сопровождении весёлых, шуточных частушек:

Ах, ты, этакий, камаринский мужик,

Задрал ногу и по улице бежит.

Он бежит, бежит, подпрыгивает,

Да ногой, ногой подрыгивает. Туматуриха высока на ногах,

Накопила много сала на ногах.

Надо сало повырезати,

Да за речку повыбрасати.

Туматуриха — жена казака-атамана тумата, отличавшаяся жестким характером. Нарицание было распространено на территории Горного Алтая в XIX веке.

Русская культура хранит в себе множество самых необычных и завораживающих наигрышей: одни — резвые и живые, другие — протяжные и печальные, но каждый из них по-особенному красив и уникален.