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Автор Анна Казанцева

Русские традиционные наигрыши: завидочка, сумецкая, камаринская

Культура

Русский музыкальный фольклор необычайно богат и разнообразен. Основу жанровой системы составляют песни (песенный эпос, лирические, шуточные, календарно-обрядовые, отходнические, удалые, семейные обрядовые, трудовые, казачьи, хороводные, игровые), духовные стихи, инструментальная музыка, припевки, наигрыши.

Наигрыш — народная мелодия, исполняемая на музыкальном инструменте (струнном, духовом, гармонике). Временами сопровождается несколькими другими инструментами или пением (частушками). Обычно термин применяется по отношению к танцевальным, плясовым и хороводным мелодиям.

"Завидочка"

Завидочка, завидовка или заливочка — приемлемы разные варианты. Родиной этого наигрыша является с. Завидово Тверской области, но обитает он также в соседних Смоленской, Московской и Новгородской областях.

Обычно под завидочку исполняются либо любовные частушки, либо страдания.

Страдания — музыкально-поэтический жанр русского фольклора, разновидность частушки любовно-лирического содержания. Исполняются в напевной или напевно-речитативной манере.

Русские традиционные наигрыши: завидочка, сумецкая, камаринская

Ой, завидочка, завидочка —
Тонюсенький носок.
Знать у тебя, моя завидочка,
Хороший голосок.

Как гармошка заиграет,
Моя грудь колышется.
Развесёлая завидочка
Далёко слышится.

наигрыши

"Сумецкая"

У "Сумецкой" также есть масса ходовых названий, распространённых в разных местностях:

  • "Сиротинка",
  • "Полянского",
  • Немоевщина",
  • "Выборская",
  • "Заяристая".

Предположительно собиратели фольклора записали наигрыш в Сумецком районе Псковской области. Игрался он в основном на Северо-Западе России.

Исполнялась "Сумецкая" на гуляньях под ломание, бузу, пляску во время молодецких забав, поэтому для неё характерны боевые, хулиганистые частушки:

Ой, сумецкая игра
По всей России славится.
Под сумецкую игру
Наш атаман ломается.

Ой, поломаться, поломаться,
Поломаться хочется.
А сказать-то и по правде —
И подраться хочется.

"Камаринская"

Название наигрыша произошло от словосочетания "камаринский мужик". Наиболее популярная версия гласит, что слово возникло от названия одной из волостей в Орловской губернии — Камаричи.

Для "Камаринской" характерна удалая пляска, представляющая собой ритмичный перепляс в сопровождении весёлых, шуточных частушек:

Ах, ты, этакий, камаринский мужик,
Задрал ногу и по улице бежит.
Он бежит, бежит, подпрыгивает,
Да ногой, ногой подрыгивает.

Туматуриха высока на ногах,
Накопила много сала на ногах.
Надо сало повырезати,
Да за речку повыбрасати.

Туматуриха — жена казака-атамана тумата, отличавшаяся жестким характером. Нарицание было распространено на территории Горного Алтая в XIX веке.

Русская культура хранит в себе множество самых необычных и завораживающих наигрышей: одни — резвые и живые, другие — протяжные и печальные, но каждый из них по-особенному красив и уникален.

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Редактор: Ирина Гусакова
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