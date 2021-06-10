Вечёрки: пережиток прошлого или альтернатива современным развлечениям?

Одним из способов сохранения и возрождения русской традиционной культуры является проведение вечёрок, которые в последние годы вновь набирают былую популярность за счёт проснувшегося у широкой массы населения интереса к своим корням и культуре предков.

Вечёрка — это способ молодежного развлечения с песнями, плясками и играми, передающий естественный образ жизни наших предков. Обычно вечёрки собирались после обеда или к вечеру, отсюда и произошло название. Также приемлемы и другие вариации: вечерины, посиделки, беседы.

Вечёрка служила местом для живого, естественного общения между жителями населенного пункта и являлась особенно важным событием для молодёжи 16-17 лет, способствуя развитию более близких знакомств, выбору пары для будущей семейной жизни. В связи с этим на гулянья приходили особенно нарядными.

Встречалось деление вечёрок на "младшие" и "старшие". Вступившие в брак вели уже более строгий образ жизни и лишь изредка посещали молодежные праздничные собрания. Содержание игр могло быть различным и раскрывалось в сюжете песни.

"Мех, пух, перо"

На вечёрке для "старших" обязательным было участие в "поцеловашных" играх. В качестве примера рассмотрим "Мех, пух, перо".

Правила: все присутствующие становятся по принципу хоровода, образуя внешний круг. Мальчики или девочки, поочередно разбившись на группы по половому признаку, берутся за руки, становясь внутренним кругом или же "сетями". В них они ловят представителей противоположного пола, двигаясь по ходу песни:

Ходим, ходим мы по кругу,

Ходим, выбираем:

Если выберешь ты мех — поцелуешь сразу всех,

Если выберешь ты пух — поцелуешь сразу двух,

Если выберешь перо — поцелуешь одного.

Выбрав, кто больше из участников игры приходится по душе, водящие задают вопрос: мех, пух или перо. Пойманный человек выбирает, выполняет прозвучавшее в песне задание и отпускается, отходя в сторону. "Сети" продолжают ловить "добычу". Обычно игра с одними и теми же водящими проходит три раза, после чего все выбранные становятся новым внутренним кругом, а игра начинается заново. По итогу из участвующих парней и девушек могли создаться пары.

Для "младших" же игры обходились без любовных моментов и способствовали улучшению чувства ритма, развитию воображения у детей. На таких вечёрках сюжетная часть песен состояла из историй про животных (о весело скачущих зайках, козочках), о крестьянской жизни, также имела сакральные элементы, направленные на улучшение плодородия и облегчение тяготы работы.

Игра "Заинька"

Правила просты: участники берутся за руки и становятся в круг, в центр избирается Заинька. Круг начинает движение по солнцу, задача Заиньки — выпрыгнуть из него. В процессе поется текст:

А некуда заиньке выскочить, А некуда серому выпрыгнуть, Города турецкие, Замочки немецкие.

Если Заинька успел выскочить, то новым ведущим становится тот, кто пропустил, либо же выбирается по желанию. Если не получилось, то зайка танцует под припев, хоровод хлопает в ладоши:

Ну-ка, зайка, боком, боком, Перед нашим хороводом, Ну-ка, зайка, повернись, Всем ребятам поклонись, ещё попляши.

Детки всегда с особой любовью относятся к играм, где нужно прыгать, бегать, резвиться и танцевать.

Таким образом, углубляясь в тему традиционных народных гуляний, можно сделать вывод, что вечёрки могут составить альтернативу современным дискотекам и времяпровождению в различных увеселительных заведениях. В ходе игр заводятся новые приятные знакомства, повышается энергетика тела, улучшается эмоциональное состояние и умение взаимодействовать с окружающими людьми.

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