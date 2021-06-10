EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Анна Казанцева

Вечёрки: пережиток прошлого или альтернатива современным развлечениям?

Культура

Одним из способов сохранения и возрождения русской традиционной культуры является проведение вечёрок, которые в последние годы вновь набирают былую популярность за счёт проснувшегося у широкой массы населения интереса к своим корням и культуре предков.

Вечёрка — это способ молодежного развлечения с песнями, плясками и играми, передающий естественный образ жизни наших предков. Обычно вечёрки собирались после обеда или к вечеру, отсюда и произошло название. Также приемлемы и другие вариации: вечерины, посиделки, беседы.

вечерки

Вечёрка служила местом для живого, естественного общения между жителями населенного пункта и являлась особенно важным событием для молодёжи 16-17 лет, способствуя развитию более близких знакомств, выбору пары для будущей семейной жизни. В связи с этим на гулянья приходили особенно нарядными.

Встречалось деление вечёрок на "младшие" и "старшие". Вступившие в брак вели уже более строгий образ жизни и лишь изредка посещали молодежные праздничные собрания. Содержание игр могло быть различным и раскрывалось в сюжете песни.

Вечерки

"Мех, пух, перо"

На вечёрке для "старших" обязательным было участие в "поцеловашных" играх. В качестве примера рассмотрим "Мех, пух, перо".

Правила: все присутствующие становятся по принципу хоровода, образуя внешний круг. Мальчики или девочки, поочередно разбившись на группы по половому признаку, берутся за руки, становясь внутренним кругом или же "сетями". В них они ловят представителей противоположного пола, двигаясь по ходу песни:

Ходим, ходим мы по кругу,
Ходим, выбираем:
Если выберешь ты мех — поцелуешь сразу всех,
Если выберешь ты пух — поцелуешь сразу двух,
Если выберешь перо — поцелуешь одного.

Выбрав, кто больше из участников игры приходится по душе, водящие задают вопрос: мех, пух или перо. Пойманный человек выбирает, выполняет прозвучавшее в песне задание и отпускается, отходя в сторону. "Сети" продолжают ловить "добычу". Обычно игра с одними и теми же водящими проходит три раза, после чего все выбранные становятся новым внутренним кругом, а игра начинается заново. По итогу из участвующих парней и девушек могли создаться пары.

вечерки

Для "младших" же игры обходились без любовных моментов и способствовали улучшению чувства ритма, развитию воображения у детей. На таких вечёрках сюжетная часть песен состояла из историй про животных (о весело скачущих зайках, козочках), о крестьянской жизни, также имела сакральные элементы, направленные на улучшение плодородия и облегчение тяготы работы.

Игра "Заинька"

Правила просты: участники берутся за руки и становятся в круг, в центр избирается Заинька. Круг начинает движение по солнцу, задача Заиньки — выпрыгнуть из него. В процессе поется текст:

А некуда заиньке выскочить,

А некуда серому выпрыгнуть,

Города турецкие,

Замочки немецкие.

Если Заинька успел выскочить, то новым ведущим становится тот, кто пропустил, либо же выбирается по желанию. Если не получилось, то зайка танцует под припев, хоровод хлопает в ладоши:

Ну-ка, зайка, боком, боком,

Перед нашим хороводом,

Ну-ка, зайка, повернись,

Всем ребятам поклонись, ещё попляши.

Детки всегда с особой любовью относятся к играм, где нужно прыгать, бегать, резвиться и танцевать.

Таким образом, углубляясь в тему традиционных народных гуляний, можно сделать вывод, что вечёрки могут составить альтернативу современным дискотекам и времяпровождению в различных увеселительных заведениях. В ходе игр заводятся новые приятные знакомства, повышается энергетика тела, улучшается эмоциональное состояние и умение взаимодействовать с окружающими людьми.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вечерки, как они есть! Возрождение Руси!
Редактор: Ирина Гусакова
Темы фольклор
Новости
Суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Контрразведка Польши арестовала известного правозащитника как "русского шпиона"
Депутат Госдумы назвал способы улучшения жизни на селе
Татьяна Голикова сообщила о снижении младенческой смертности в Подмосковье
Отсутствие в сознании людей границ между добром и злом уничтожает культуру
Политолог развенчал украинский миф "выйдем из СССР — и заживём!"
Россиянам рассказали, как уберечь глаза во время солнечного затмения
Белорусский парламентарий прокомментировал резолюцию Европарламента
Максим Фадеев жёстко высказался о премии "Муз-ТВ"
Нутрициолог Ковалевская рассказала, как за полгода отвыкнуть от сладкого
Последние материалы
Депутат Госдумы назвал способы улучшения жизни на селе
Татьяна Голикова сообщила о снижении младенческой смертности в Подмосковье
Отсутствие в сознании людей границ между добром и злом уничтожает культуру
Политолог развенчал украинский миф "выйдем из СССР — и заживём!"
Россиянам рассказали, как уберечь глаза во время солнечного затмения
Белорусский парламентарий прокомментировал резолюцию Европарламента
Максим Фадеев жёстко высказался о премии "Муз-ТВ"
Психолог Ольга Шихова: из школы в криминогенном районе лучше уйти
Нутрициолог Ковалевская рассказала, как за полгода отвыкнуть от сладкого
Почему России не удаётся выйти из доллара
Популярное
Мир. Новости мира
В стране "строгого режима" зреет социальный бунт

Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.

В стране "строгого режима" зреет социальный бунт
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Мир. Новости мира
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец рассказал о пути, по которому пойдёт Белоруссия
Мир. Новости мира
Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину
Любовь Степушова Россия уступит Сирию Саудовской Аравии Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 10 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Небесный блокпост: как дирижабли помогут в борьбе с террористами Вячеслав Шпаковский
Новости Узбекистана
В Узбекистане придумали, как "избавиться" от ЛГБТ-людей
Политика. Новости и аналитика
Лавров обвинил США в утаивании фактов по авиакатастрофе MH-17
Украинцев начали "разбирать на органы" в ЕС
Мир. Новости мира
Украинцев начали "разбирать на органы" в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников