Во МХАТе пройдет премьера спектакля "Чудесный грузин"

11-12 июня в МХАТ им. М. Горького состоится премьера спектакля "Чудесный грузин".

Новая постановка МХАТ — спектакль-провокация и спектакль-исследование о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал "Отцом народов". Почему появляется определенный психотип, как происходит его развитие и становление. Но творческая группа дает зрителям лишь пищу для размышления и ставит перед ними важные вопросы, а отвечать на них зрители будут сами.

МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя. Главный герой, молодой Сталин, приезжает в Батум, чтобы совершить террористический акт. Режиссер Рената Сотириади, по ее словам, поставила спектакль не о Сталине, а об игре страстей — манипуляции чужими слабостями в угоду своим собственным. О том, как жажда власти превращает человека в зверя.

"Для нас, для театра, политика — опасное и грязное дело. И мы ей не занимаемся. Искусство выше политики, но именно искусство дает пищу для размышлений о политике. Мы ставим вопросы, на которые должен отвечать зритель. В данном случае задача художника — и автора пьесы Андрея Назарова, и режиссера Ренаты Сотириади, и творческой группы — провокация. И провокация эта — в исследовании психотипа Сталина. Не надо быть психологом, чтобы знать: характер человека закладывается в детстве и юности. Так как же из "чудесного грузина" — умного, способного, даже романтичного юноши — вырос дьявольски хитрый и умный политик, умеющий разыгрывать блестящие шахматные партии на мировой арене? Автор пьесы очень точно отметил, что за каждую победу, за каждую комбинацию, нужно платить. Репутацией, семьей, важнейшими сутевыми человеческими вещами", — рассказал Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

Главный вопрос, поставленный в пьесе — чего в молодом Сталине больше: революционного максимализма или властолюбия? В какой момент произошли качественные изменения в личности и характере, когда, как хищник, попробовавший первой крови, он почувствовал в себе жажду власти над людьми?

Спектакль "Чудесный грузин"

"Моя главная цель, чтобы зрители после просмотра спектакля задумались, как легко нами манипулировать, когда мы теряем свои корни, веру, традиции. И как используются человеческие страсти, слабости и пороки в достижении собственной цели. Нам интересно делать спектакль не просто про личность Сталина: давайте посмотрим какой Джугашвили был романтик, семинарист, ходил с мамой в церковь, знал Писание, читал псалмы, а потом вдруг стал тираном и злодеем, — мы хотим показать, как, играя человеческими страстями, Сталин шел к поставленной цели. Сегодня власть и деньги строятся на таких же манипулятивных техниках, на лжи во имя правды, на страшной игре. Поэтому в финале мы хотим перекинуть мостик в сегодняшний день", — отметила режиссер спектакля Рената Сотириади.

Чтобы показать добрую патриархальную Грузию, режиссер Рената Сотириади и художник Ирина Титоренко придумали необычную сценографию. Пьеса написана как киносценарий, в ней постоянно меняется место действия: море, дом, старый город с балкончиками, которые мелькают под живую грузинскую аутентичную музыку.