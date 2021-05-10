9 мая МХАТ им. М. Горького отметил большой программой

День Победы МХАТ им. М. Горького встретил большой программой: народной акцией "Победный хор", онлайн-шествием "Бессмертный батальон", транслирующимся на фасадах МХАТ, детской постановкой театра на песке "Помню" и премьерой спектакля "Бессмертные строки".

В День Победы МХАТ им. М. Горького показал спектакль "Бессмертные строки". Актеры МХАТа в мультимедийных декорациях, показывающих уникальную военную хронику, рассказали зрителю про войну стихами тех, кто прошел ее или остался в ней навечно. МХАТовцы не просто читают стихи поэтов, это большое и полноценное высказывание от имени театра и про людей театра.

Стихи о войне — это всегда от сердца и никто так, как поэты, не могут рассказать правду о войне и о Победе. Стихи поэтов-фронтовиков — это сокровенный и пронзительный рассказ очевидцев, способных облечь в поэзию свой самый важный жизненный опыт. Разве кто-нибудь еще может уместить в две строки такую правду: "Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне", или "Дай-ка лучше согрею ладони я//Над дымящейся кровью твоей".

И конечно, поэзия о войне немыслима без поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" — эту поэму, напечатанную в годы войны в газетах "Красноармейская правда", "Правда", "Известия", "Знамя" — солдаты не рвали на самокрутки, а хранили у сердца рядом со стихотворением "Жди меня и я вернусь" Константина Симонова.

Фрагмент спектакля "Бессмертные строки"

В постановке "Бессмертные строки" участвует группа "Джанго" с Алексеем Поддубным, известным по саундтрекам к фильмам "Бой с тенью", "Беглянки", сериалам "Солдаты", "Последняя репродукция", "Беглец". В живом исполнении прозвучали самые любимые народом военные песни.

"Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. И каждый год мы ищем ответ на вопрос: "Как встретить этот день, избегая дежурной и официозной эстетики, чтобы остаться искренними, чтобы остаться самими собой?" В театре это не самая легкая задача: здесь играют актеры, здесь рампа, здесь сцена — все это задает дистанцию со зрителем. И для нас остается только один способ преодолеть "расстояние" — говорить о личном. Каждый день я вхожу в служебный вход театра и вижу мемориальную доску, на которой выбиты фамилии людей, ушедших из театра на фронт. Каждый день мы сталкиваемся с этими фамилиями, с этой памятью. И может быть, поэтому мы сегодня и берем на себя ответственность говорить от имени этих людей. От имени служащих Художественного театра, от имени актеров, художников и поэтов, учувствовавших в той войне. День Победы — это соприкосновение с нашими предками, с нашим прошлым, с нашей историей и с нашим будущем. Потому что чем дольше мы будем помнить о войне, тем меньше у войны шансов. С Днем Победы!" — обратился к зрителям перед спектаклем художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

Фрагмент спектакля "Бессмертные строки"

Театр называет новую постановку полноценной премьерой, потому что до сегодняшнего дня зритель видел на фестивалях и показах эскиз спектакля, в котором участвовала лишь часть нашей творческой группы и труппы. "Бессмертные строки" МХАТ им. М. Горького вводит в свой репертуар и планирует показывать его не только в День Победы, но и вывозить в другие города России на гастроли.

Утро 9 мая МХАТ им. М. Горького встретил народной акцией "Победный хор". "Победный хор" начинался в 2016 году у стен Большого театра, как спонтанный флешмоб, родившийся в соцсетях. Потом акция проходила на Сретенском бульваре, на Поклонной горе, на улице Дмитровка. И вот 76-ую годовщину Победы хор встретил на Тверском бульваре: вместе с артистами МХАТ им. М. Горького москвичи спели на ступенях театра 20 самых известных военных песен — Ирина Линдт, Кристина Пробст, Владимир Халтурин, Екатерина Черевко, Юрий Ракович, Арина Алексеева, Альбина Чайкина, Тимур Дружков и другие артисты МХАТ пели вместе со своими детьми.

Акция "Победный хор", МХАТ им. М. Горького

Сразу после "Победного хора" в театре прошла премьера детского спектакля на песке "Помню", созданного по воспоминаниям Анатолия Антоновича Скринникова. Уникальность и ценность постановки — в документальной подаче: создатели спектакля стремились сохранить прямую.речь очевидца событий — рассказчика. А песок, как материал вечный и живой, помогает воспроизводить картины событий.

Весь день на экранах фасада МХАТ им. М. Горького шла онлайн-трансляция "Бессмертного батальона": "Бессмертный полк МХАТ" — актеры и служащие, родные и близкие нынешних актеров и нынешних служащих — те, что прошли войну, и те, что остались в ней навечно.

Фото: пресс-служба МХАТ им. М. Горького