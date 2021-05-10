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Автор Ирина Гусакова

9 мая МХАТ им. М. Горького отметил большой программой

Культура » Театр

День Победы МХАТ им. М. Горького встретил большой программой: народной акцией "Победный хор", онлайн-шествием "Бессмертный батальон", транслирующимся на фасадах МХАТ, детской постановкой театра на песке "Помню" и премьерой спектакля "Бессмертные строки".

В День Победы МХАТ им. М. Горького показал спектакль "Бессмертные строки". Актеры МХАТа в мультимедийных декорациях, показывающих уникальную военную хронику, рассказали зрителю про войну стихами тех, кто прошел ее или остался в ней навечно. МХАТовцы не просто читают стихи поэтов, это большое и полноценное высказывание от имени театра и про людей театра.

Стихи о войне — это всегда от сердца и никто так, как поэты, не могут рассказать правду о войне и о Победе. Стихи поэтов-фронтовиков — это сокровенный и пронзительный рассказ очевидцев, способных облечь в поэзию свой самый важный жизненный опыт. Разве кто-нибудь еще может уместить в две строки такую правду: "Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне", или "Дай-ка лучше согрею ладони я//Над дымящейся кровью твоей".

И конечно, поэзия о войне немыслима без поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" — эту поэму, напечатанную в годы войны в газетах "Красноармейская правда", "Правда", "Известия", "Знамя" — солдаты не рвали на самокрутки, а хранили у сердца рядом со стихотворением "Жди меня и я вернусь" Константина Симонова.

Фрагмент спектакля "Бессмертные строки"
Фрагмент спектакля "Бессмертные строки"

В постановке "Бессмертные строки" участвует группа "Джанго" с Алексеем Поддубным, известным по саундтрекам к фильмам "Бой с тенью", "Беглянки", сериалам "Солдаты", "Последняя репродукция", "Беглец". В живом исполнении прозвучали самые любимые народом военные песни.

"Каждый год мы отмечаем этот великий праздник. И каждый год мы ищем ответ на вопрос: "Как встретить этот день, избегая дежурной и официозной эстетики, чтобы остаться искренними, чтобы остаться самими собой?" В театре это не самая легкая задача: здесь играют актеры, здесь рампа, здесь сцена — все это задает дистанцию со зрителем. И для нас остается только один способ преодолеть "расстояние" — говорить о личном. Каждый день я вхожу в служебный вход театра и вижу мемориальную доску, на которой выбиты фамилии людей, ушедших из театра на фронт. Каждый день мы сталкиваемся с этими фамилиями, с этой памятью. И может быть, поэтому мы сегодня и берем на себя ответственность говорить от имени этих людей. От имени служащих Художественного театра, от имени актеров, художников и поэтов, учувствовавших в той войне. День Победы — это соприкосновение с нашими предками, с нашим прошлым, с нашей историей и с нашим будущем. Потому что чем дольше мы будем помнить о войне, тем меньше у войны шансов. С Днем Победы!" — обратился к зрителям перед спектаклем художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

Фрагмент спектакля "Бессмертные строки"
Фрагмент спектакля "Бессмертные строки"

Театр называет новую постановку полноценной премьерой, потому что до сегодняшнего дня зритель видел на фестивалях и показах эскиз спектакля, в котором участвовала лишь часть нашей творческой группы и труппы. "Бессмертные строки" МХАТ им. М. Горького вводит в свой репертуар и планирует показывать его не только в День Победы, но и вывозить в другие города России на гастроли.

Утро 9 мая МХАТ им. М. Горького встретил народной акцией "Победный хор". "Победный хор" начинался в 2016 году у стен Большого театра, как спонтанный флешмоб, родившийся в соцсетях. Потом акция проходила на Сретенском бульваре, на Поклонной горе, на улице Дмитровка. И вот 76-ую годовщину Победы хор встретил на Тверском бульваре: вместе с артистами МХАТ им. М. Горького москвичи спели на ступенях театра 20 самых известных военных песен — Ирина Линдт, Кристина Пробст, Владимир Халтурин, Екатерина Черевко, Юрий Ракович, Арина Алексеева, Альбина Чайкина, Тимур Дружков и другие артисты МХАТ пели вместе со своими детьми.

Акция "Победный хор", МХАТ им. М. Горького
Акция "Победный хор", МХАТ им. М. Горького

Сразу после "Победного хора" в театре прошла премьера детского спектакля на песке "Помню", созданного по воспоминаниям Анатолия Антоновича Скринникова. Уникальность и ценность постановки — в документальной подаче: создатели спектакля стремились сохранить прямую.речь очевидца событий — рассказчика. А песок, как материал вечный и живой, помогает воспроизводить картины событий.

Весь день на экранах фасада МХАТ им. М. Горького шла онлайн-трансляция "Бессмертного батальона": "Бессмертный полк МХАТ" — актеры и служащие, родные и близкие нынешних актеров и нынешних служащих — те, что прошли войну, и те, что остались в ней навечно.

Фото: пресс-служба МХАТ им. М. Горького

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Темы 9 мая эдуард бояков мхат им горького премьера спектакля
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