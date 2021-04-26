26 апреля в 19.00 на сцене зала Зарядье состоится III тур, Торжественная церемония закрытия и награждение лауретов II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При". Лауреаты будут определяться по каждому типу голоса — 15 премий и один Гран-при.
Финал пройдет в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Дирижер — Тимур Зангиев. Ведущие — Ирина Тушинцева и Сергей Майоров.
Призовой фонд составляет более 5,5 млн. Также внушителен перечень специальных призов — от сольных концертов до длительных контрактов с театрами.
С 20 по 26 апреля 2021 года в Москве, на сценах Московского концертного зала "Зарядье" и Музыкального театра "Геликон-опера" проходит II Международный вокальный конкурс Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" — название уже знакомое любителям оперы. В 2018 году состоялся уникальный певческий турнир, организованный Фондом Елены Образцовой — Международный конкурс для теноров "Хосе Каррерас Гран-при", жюри которого возглавил один из самых знаменитых певцов мира Хосе Каррерас. Лауреаты Конкурса получили престижные театральные дебюты в Москве и Берлине, выступили на сценах Большого зала консерватории в Москве и в Венской Музикферайн.
Было решено продолжить успешно начатый проект, распространив заложенный в конкурсе теноров состязательный принцип на другие оперные голоса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для баритонов и басов.
В жюри конкурса — всемирно известные певцы и деятели оперного театра Маквала Касрашвили, Барбара Фриттоли, Сергей Лейферкус, Рафаэлла Мурдоло, Дмитрий Бертман, Кристина Шепельман, Дмитрий Вдовин, Алессандро Ариози, Лоренцо Бавай.
Цель проведения конкурса — поиск талантливых вокалистов, их представление широкой публике, российским и зарубежным менеджерам, стимулирование работы певцов над репертуаром, развитие международных контактов в области оперного искусства. На конкурс поступило 287 заявок из 30 стран.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: перенесены сроки проведения конкурса, первый тур прослушиваний прошёл по видеозаписям. Ко второму туру допущено 83 участника из 18 стран — Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Казахстана, Канады, Китая, Молдовы, Монголии, Польши, России, США, Украины, Франции, Эстонии, Южной Кореи. Прослушивания 2 тура проходят в Музыкальном театре "Геликон-опера". Конкурсанты представят на суд жюри завершённую концертную программу в сопровождении фортепиано. Каждый день посвящен одному типу голоса.
Конкурс проводится в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Онлайн трансляция на Medici. tv (https://www.medici.tv/en/concerts/jose-carreras-grand-prix-2021-finals-awards-ceremony/)
Голосование за приз зрительских симпатий на сайте Фонда Елены Образцовой.
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