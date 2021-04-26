III тур и торжественное закрытие: в Москве подведут итоги Международного конкурса "Хосе Каррерас Гран-При"

26 апреля в 19.00 на сцене зала Зарядье состоится III тур, Торжественная церемония закрытия и награждение лауретов II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При". Лауреаты будут определяться по каждому типу голоса — 15 премий и один Гран-при.

В финал вышли

3 сопрано — выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Лилит Давтян, 21 год (Армения); участница Молодежной оперной программы Датского национального театр оперы и балета Инна Деменкова, 25 лет (Россия); артистка Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова, 25 лет (Россия).

— выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Лилит Давтян, 21 год (Армения); участница Молодежной оперной программы Датского национального театр оперы и балета Инна Деменкова, 25 лет (Россия); артистка Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова, 25 лет (Россия). 3 меццо-сопрано — солистка Шведской королевской оперы Дара Савинова, 31 год (Эстония); солистка оперной студии Национальной Рейнской оперы Эльза Ру Шаму, 27 лет (Франция); выпускница Академии хорового искусства им. В. С. Попова Дарья Хозиева, 24 года (Россия).

— солистка Шведской королевской оперы Дара Савинова, 31 год (Эстония); солистка оперной студии Национальной Рейнской оперы Эльза Ру Шаму, 27 лет (Франция); выпускница Академии хорового искусства им. В. С. Попова Дарья Хозиева, 24 года (Россия). 4 баритона — солист оперной программы молодых исполнителей Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова Навасард Акопян, 22 года (Армения); приглашенный солист Королевского театра Ковент-Гарден Херман Энрике Алькантара, 33 года (Аргентина); солист Новосибирского театра оперы и балета Алексей Зеленков, 32 года (Россия); солист Пермской оперы Энхбат Тувшинжаргал, 35 лет (Монголия).

— солист оперной программы молодых исполнителей Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова Навасард Акопян, 22 года (Армения); приглашенный солист Королевского театра Ковент-Гарден Херман Энрике Алькантара, 33 года (Аргентина); солист Новосибирского театра оперы и балета Алексей Зеленков, 32 года (Россия); солист Пермской оперы Энхбат Тувшинжаргал, 35 лет (Монголия). 3 баса — приглашенный солист Большого театра Белоруссии Саргис Бажбеук-Меликян, 30 лет (Армения); артист Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин, 26 лет (Россия); солист оперной студии при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Сергей Севастьянов, 34 года (Россия).

— приглашенный солист Большого театра Белоруссии Саргис Бажбеук-Меликян, 30 лет (Армения); артист Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин, 26 лет (Россия); солист оперной студии при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Сергей Севастьянов, 34 года (Россия). 3 тенора — артист молодежной оперной программы Большого театра России Алексей Курсанов, 22 года (Россия); солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Игорь Морозов, 30 лет (Россия); художественный руководитель и солист мужского хора "Всехсвятский", преподаватель отделения хорового дирижирования республиканского музыкального колледжа при БГАМ и кафедры пения Белорусской государственной академии музыки Дмитрий Токмаков, 31 год (Республика Белоруссия).

Финал пройдет в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Дирижер — Тимур Зангиев. Ведущие — Ирина Тушинцева и Сергей Майоров.

Призовой фонд составляет более 5,5 млн. Также внушителен перечень специальных призов — от сольных концертов до длительных контрактов с театрами.

С 20 по 26 апреля 2021 года в Москве, на сценах Московского концертного зала "Зарядье" и Музыкального театра "Геликон-опера" проходит II Международный вокальный конкурс Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" — название уже знакомое любителям оперы. В 2018 году состоялся уникальный певческий турнир, организованный Фондом Елены Образцовой — Международный конкурс для теноров "Хосе Каррерас Гран-при", жюри которого возглавил один из самых знаменитых певцов мира Хосе Каррерас. Лауреаты Конкурса получили престижные театральные дебюты в Москве и Берлине, выступили на сценах Большого зала консерватории в Москве и в Венской Музикферайн.

Было решено продолжить успешно начатый проект, распространив заложенный в конкурсе теноров состязательный принцип на другие оперные голоса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для баритонов и басов.

В жюри конкурса — всемирно известные певцы и деятели оперного театра Маквала Касрашвили, Барбара Фриттоли, Сергей Лейферкус, Рафаэлла Мурдоло, Дмитрий Бертман, Кристина Шепельман, Дмитрий Вдовин, Алессандро Ариози, Лоренцо Бавай.

Цель проведения конкурса — поиск талантливых вокалистов, их представление широкой публике, российским и зарубежным менеджерам, стимулирование работы певцов над репертуаром, развитие международных контактов в области оперного искусства. На конкурс поступило 287 заявок из 30 стран.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: перенесены сроки проведения конкурса, первый тур прослушиваний прошёл по видеозаписям. Ко второму туру допущено 83 участника из 18 стран — Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Казахстана, Канады, Китая, Молдовы, Монголии, Польши, России, США, Украины, Франции, Эстонии, Южной Кореи. Прослушивания 2 тура проходят в Музыкальном театре "Геликон-опера". Конкурсанты представят на суд жюри завершённую концертную программу в сопровождении фортепиано. Каждый день посвящен одному типу голоса.

Конкурс проводится в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Онлайн трансляция на Medici. tv (https://www.medici.tv/en/concerts/jose-carreras-grand-prix-2021-finals-awards-ceremony/)

Голосование за приз зрительских симпатий на сайте Фонда Елены Образцовой.