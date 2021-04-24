"Оскар" в разгар чумы: Академия приготовила сюрприз

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, затронул все сферы нашей жизни, и "Оскар" не стал исключением. Даже этому, казалось бы, незыблемому мероприятию пришлось подстраиваться под новые реалии. Давайте посмотрим, какие же изменения ждут нас в этом году.

Как известно, большинство церемоний награждения перешли в онлайн-режим. Несмотря на это, в декабре 2020 года Академия объявила, что церемония "Оскар" пройдет в офлайн-формате. И это как раз то, чего мы все так ждем после длительного карантина.

Церемония "Оскар" в этом году была перенесена на 2 месяца — с 28 февраля на 25 апреля. Это четвертый раз в истории, когда "Оскар" был отложен. До этого откладывали из-за наводнения в Лос-Анджелесе в 1938 году; после убийства д-ра Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году и после покушения на президента Рональда Рейгана в 1981 году.

18 марта Стивен Содерберг, Стейси Шер и Джесси Коллинз сообщили номинантам премии, что церемония будет проходить вживую, и вариант Zoom-конференции в этом году отсутствует полностью. Академия решительно настроена провести "Оскар" в нормальном режиме.

"Мы решили, что должны провести все согласно традиции или не проводить вовсе", — объясняет ирландский продюсер Майк Дауни, председатель Европейской киноакадемии. "На месте будут специальные пункты тестирования для обеспечения самых точных результатов на основе тестирования ПЦР в считанные минуты", — заверяют организаторы.

Известно, что все номинанты получат конкретные инструкции — те, кто приезжает в Лос-Анджелес из других городов, штатов и стран, получат одни инструкции, а те, кто уже базируется в Лос-Анджелесе, — получат другие. Все ради обеспечения безопасности, чтобы все мероприятие прошло гладко и безупречно.

Один из номинантов пошутил, что "Оскар" в этом году в надежных руках, потому что организаторы мероприятия — режиссер Стивен Содерберг и продюсер Стейси Шер, которые режиссировали и продюсировали фильм "Заражение" (пророческий фильм о всемирной пандемии, которая началась в Китае, фильм вышел в 2011 году).

Многие номинанты взволнованы, так как неизвестно, потребуют ли от них нахождения в масках на всем протяжении мероприятия и нужно ли будет проходить вакцинацию. Кто-то даже считает, что такое путешествие будет пустой тратой времени, если им придется сидеть в масках во время всей церемонии.

Ясмила Жбанич, режиссёр из Боснии и Герцеговины, номинированная на "Оскар", открыто сообщает, что в тот же день, когда она и ее муж узнали о номинировании на "Оскар", 15 марта, у них выявили положительный результат на COVID-19.

Энтони Хопкинс является старейшим номинантом среди актеров (сейчас ему 83 года) и находится в группе риска.

Ещё один номинант, Лакит Стэнфилд, который исполнил роль Билла О'Нила в фильме "Иуда и черный мессия", оказался вовлечен в скандал. В своём аккаунте Instagram он поделился достаточно противоречивой мыслью. Стэндфил написал, что никому нет дела до "Оскара" и связанных с ним изменений, так как есть вещи более важные… На данный момент пост удалён.

Как сообщает представитель Академии, на церемонии в этом году нас ждёт кое-что интересное. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, церемония будет проходить в двух локациях одновременно:

театр "Долби" в Голливуде;

Юнион-стейшн в Даунтауне Лос-Анджелеса (Union Station — здание железнодорожного вокзала).

Юнион-стейшн впервые в истории церемонии станет местом проведения "Оскара". Причина выбора этого места — его габаритные размеры, которые позволят сохранить социальную дистанцию. Академия также сообщает, что в этом году ограничения позволят присутствовать на церемонии только номинатам, их гостям и представителям.

Что ещё любопытно, Академия объявила, что "церемония "Оскар" 2021 года будет отличной возможностью для нововведений и нового взгляда на возможности церемоний награждения". Для этого они наняли режиссера Стивена Содерберга, который в соавторстве с коллегами Джесси Коллинз и Стейси Шер будет режиссировать церемонию.

"Из-за исключительной ситуации в мире сейчас у нас есть возможность сфокусироваться на фильмах и людях, которые их создают, но под новой перспективой" — говорят они. "Мы надеемся создать шоу, которое передаст ту атмосферу, которую мы так любим в фильмах".

Сообщается, что маски станут частью этого фееричного шоу, а вот каким образом, с какой целью и в каком виде они будут использоваться — пока держится в секрете. Но организаторы уверяют, что символика маски будет частью большого замысла в этом представлении.

Обычно фильмы должны крутиться в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка как минимум неделю, чтобы иметь право на "Оскар". Есть несколько исключений для международных фильмов, документальных и короткометражных фильмов. Но в апреле прошлого года Академия изменила свои правила. В этом году фильмы, премьера которых состоялась только на стриминговых сервисах, также могли претендовать на номинации (при условии, что они планировали открыться в кинотеатрах до того, как пандемия помешала им сделать это).

К слову сказать, на протяжении всего 2020 года в США выпускались 8-10 новых фильмов каждую неделю, а это значит, что весь прошлый год каждый день выходил в прокат новый фильм, а то и два.

Несмотря на все позитивные прогнозы, некоторые вещи остаются неясными. Как известно, с 2018 года у церемонии нет ведущего, но будут ли в этом году представлены танцевальные и музыкальные номера? Как Академия справится с двумя локациями? Как будут размещать гостей в условиях ограничений из-за коронавируса, учитывая то, что их будет немало? Потребуют ли от гостей носить маски? Должны ли они пройти вакцинацию перед церемонией? Ответы на эти вопросы остаются неизвестны.

Кроме того, ситуация со зрителями очень смутная. Основной доход от церемонии Академия получает как раз от зрителей, которые смотрят церемонию. Но в последние несколько лет количество зрителей значительно уменьшилось. А это значит, что Академия продолжает претерпевать убытки. Люди уже не хотят смотреть долгие эфиры. Им гораздо удобнее посмотреть потом выжимки самых главных моментов в социальных сетях, не тратя своё драгоценное время. Статистика церемоний "Золотой глобус" и "Грэмми" показывает, что число зрителей снизилось достаточно сильно. Какой выход из ситуации найдёт Академия?

Как все мы знаем, ведущего у нынешней церемонии не будет, так же, как и в предыдущие два года. Но на днях обнародовали список привилегированных гостей, среди них:

Анджела Бассетт,

Холли Берри,

Пон Джун-хо,

Дон Чидл,

Брайан Крэнстон,

Лора Дерн,

Харрисон Форд,

Реджина Кинг,

Марли Мэтлин,

Рита Морено,

Хоакин Феникс,

Брэд Питт,

Риз Уизерспун,

Рене Зеллвегер

Зендая.

И это только часть списка.

Вот, пожалуй, и все, что известно о предстоящей церемонии "Оскар" на сегодня. Хотя многое все ещё остаётся непонятным, ожидания от "Оскара" достаточно высоки как со стороны организаторов, так и зрителей. Церемония в ее привычном формате — как раз то, чего нам всем не хватает в это напряженное время. все мы надеемся, что она пройдёт гладко и эффектно, несмотря ни на что.

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