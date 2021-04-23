Объявлены результаты 2 тура Международного конкурса "Хосе Каррерас Гран-при"

Инна Деменкова, сопрано. Международный вокальный конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»

Объявлены результаты 2 тура II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" в категории меццо-сопрано, баритоны и сопрано.

В финал конкурса вышли:

3 сопрано — выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Лилит Давтян, 21 год (Армения), участница Молодежной оперной программы Датского национального театр оперы и балета Инна Деменкова, 25 лет (Россия), участница Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова, 25 лет (Россия).

— выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Лилит Давтян, 21 год (Армения), участница Молодежной оперной программы Датского национального театр оперы и балета Инна Деменкова, 25 лет (Россия), участница Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова, 25 лет (Россия). 3 меццо-сопрано — солистка Шведской королевской оперы Дара Савинова, 31 год (Эстония), солистка оперной студии Национальной Рейнской оперы Эльза Ру Шаму, 27 лет (Франция), выпускница Академии хорового искусства им. В. С. Попова Дарья Хозиева, 24 года (Россия).

— солистка Шведской королевской оперы Дара Савинова, 31 год (Эстония), солистка оперной студии Национальной Рейнской оперы Эльза Ру Шаму, 27 лет (Франция), выпускница Академии хорового искусства им. В. С. Попова Дарья Хозиева, 24 года (Россия). 4 баритона — солист оперной программы молодых исполнителей Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова Навасард Акопян, 22 года (Армения), приглашенный солист Королевского театра Ковент-Гарден Херман Энрике Алькантара, 33 года (Аргентина), солист Новосибирского театра оперы и балета Алексей Зеленков, 32 года (Россия), солист Пермской оперы Энхбат Тувшинжаргал, 35 лет (Монголия).

С 20 по 26 апреля 2021 года на сценах Московского концертного зала "Зарядье" и Музыкального театра "Геликон-опера" проходит II Международный вокальный конкурс Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" — название уже знакомое любителям оперы. В 2018 году состоялся уникальный певческий турнир, организованный Фондом Елены Образцовой — Международный конкурс для теноров "Хосе Каррерас Гран-при", жюри которого возглавил один из самых знаменитых певцов мира Хосе Каррерас. Лауреаты Конкурса получили престижные театральные дебюты в Москве и Берлине, выступили на сценах Большого зала консерватории в Москве и в Венской Музикферайн.

Герман Алькантара из Аргентины, баритон. Международный конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»

Было решено продолжить успешно начатый проект, распространив заложенный в конкурсе теноров состязательный принцип на другие оперные голоса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для баритонов и басов.

Цель проведения конкурса — поиск талантливых вокалистов, их представление широкой публике, российским и зарубежным менеджерам, стимулирование работы певцов над репертуаром, развитие международных контактов в области оперного искусства. На конкурс поступило 287 заявок из 30 стран.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: перенесены сроки проведения конкурса, первый тур прослушиваний прошёл по видеозаписям. Ко второму туру допущено 83 участника из 18 стран — Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Казахстана, Канады, Китая, Молдовы, Монголии, Польши, России, США, Украины, Франции, Эстонии, Южной Кореи. Прослушивания 2 тура пройдут в Музыкальном театре "Геликон опера". Конкурсанты представят на суд жюри завершённую концертную программу в сопровождении фортепиано. В финале с оркестром выступят 15 исполнителей. Лауреаты будут определяться по каждому типу голоса — 15 премий и один Гран-при.

В жюри конкурса — известные певцы и деятели оперного театра Маквала Касрашвили, Барбара Фриттоли, Сергей Лейферкус, Рафаэлла Мурдоло, Дмитрий Бертман, Кристина Шепельман, Дмитрий Вдовин, Алессандро Ариози, Лоренцо Бавай.

Финальный тур, церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов пройдут в Московском концертном зале "Зарядье" 26 апреля.

Конкурс проводится в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+