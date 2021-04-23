Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Объявлены результаты 2 тура Международного конкурса "Хосе Каррерас Гран-при"

Культура » Музыка
Инна Деменкова, сопрано. Международный вокальный конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»
Инна Деменкова, сопрано. Международный вокальный конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»

Объявлены результаты 2 тура II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" в категории меццо-сопрано, баритоны и сопрано.

В финал конкурса вышли:

  • 3 сопрано — выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Лилит Давтян, 21 год (Армения), участница Молодежной оперной программы Датского национального театр оперы и балета Инна Деменкова, 25 лет (Россия), участница Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова, 25 лет (Россия).
  • 3 меццо-сопрано — солистка Шведской королевской оперы Дара Савинова, 31 год (Эстония), солистка оперной студии Национальной Рейнской оперы Эльза Ру Шаму, 27 лет (Франция), выпускница Академии хорового искусства им. В. С. Попова Дарья Хозиева, 24 года (Россия).
  • 4 баритона — солист оперной программы молодых исполнителей Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова Навасард Акопян, 22 года (Армения), приглашенный солист Королевского театра Ковент-Гарден Херман Энрике Алькантара, 33 года (Аргентина), солист Новосибирского театра оперы и балета Алексей Зеленков, 32 года (Россия), солист Пермской оперы Энхбат Тувшинжаргал, 35 лет (Монголия).

С 20 по 26 апреля 2021 года на сценах Московского концертного зала "Зарядье" и Музыкального театра "Геликон-опера" проходит II Международный вокальный конкурс Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" — название уже знакомое любителям оперы. В 2018 году состоялся уникальный певческий турнир, организованный Фондом Елены Образцовой — Международный конкурс для теноров "Хосе Каррерас Гран-при", жюри которого возглавил один из самых знаменитых певцов мира Хосе Каррерас. Лауреаты Конкурса получили престижные театральные дебюты в Москве и Берлине, выступили на сценах Большого зала консерватории в Москве и в Венской Музикферайн.

Герман Алькантара из Аргентины, баритон. Международный конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»
Герман Алькантара из Аргентины, баритон. Международный конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»

Было решено продолжить успешно начатый проект, распространив заложенный в конкурсе теноров состязательный принцип на другие оперные голоса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для баритонов и басов.

Цель проведения конкурса — поиск талантливых вокалистов, их представление широкой публике, российским и зарубежным менеджерам, стимулирование работы певцов над репертуаром, развитие международных контактов в области оперного искусства.  На конкурс поступило 287 заявок из 30 стран.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: перенесены сроки проведения конкурса, первый тур прослушиваний прошёл по видеозаписям. Ко второму туру допущено 83 участника из 18 стран — Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Казахстана, Канады, Китая, Молдовы, Монголии, Польши, России, США, Украины, Франции, Эстонии, Южной Кореи. Прослушивания 2 тура пройдут в Музыкальном театре "Геликон опера". Конкурсанты представят на суд жюри завершённую концертную программу в сопровождении фортепиано. В финале с оркестром выступят 15 исполнителей. Лауреаты будут определяться по каждому типу голоса — 15 премий и один Гран-при.

В жюри конкурса — известные певцы и деятели оперного театра Маквала Касрашвили, Барбара Фриттоли, Сергей Лейферкус, Рафаэлла Мурдоло, Дмитрий Бертман, Кристина Шепельман, Дмитрий Вдовин, Алессандро Ариози, Лоренцо Бавай.

Финальный тур, церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов пройдут в Московском концертном зале "Зарядье" 26 апреля.

Конкурс проводится в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы вокал музыка конкурс зарядье
Новости
Диетолог Шмелёва: яблоки снижают риск развития рака
Путин: между майскими праздниками "встроят" нерабочие дни
Юрий Фирсов ответил на обвинения в мошенничестве
ЦБ сыграл "по-крупному": повысил ключевую ставку до 5%
Страховщики отказываются платить за коронавирус
JP Morgan признал ошибку с созданием Суперлиги
Мирослава Карпович рассказала о романе с Павлом Прилучным
Биткойн обвалился ниже $50 тысяч
Россия высылает пятерых польских дипломатов
ЕСОТ подвел итоги заявочной кампании конкурса "PROбренд-2021"
Последние материалы
"Справедливая Россия": "старикам" там не место?
Страховщики отказываются платить за коронавирус
JP Morgan признал ошибку с созданием Суперлиги
Мирослава Карпович рассказала о романе с Павлом Прилучным
Биткойн обвалился ниже $50 тысяч
Тандем Турции и Украины: как он может "напакостить" России
Россия высылает пятерых польских дипломатов
ЕСОТ подвел итоги заявочной кампании конкурса "PROбренд-2021"
Инженеры создали робота, который разговаривает с самим собой
Виктория Боня оправдала Билла Гейтса
Популярное
Мир. Новости мира
"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.

"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Мир. Новости мира
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Политика. Новости и аналитика
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Австралия и Океания
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Мир. Новости мира
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Мир. Новости мира
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников