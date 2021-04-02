"Петр и Феврония": во МХАТе очередная премьера

10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького одиннадцатая премьера сезона — "Петр и Феврония". Очень тонкая, очень современная и очень непростая жизненная история, которую рассказывают актеры МХАТ и фольклорный хор "Кладец".

Пьеса "Петр и Феврония" — это переложение написанной во времена Ивана Грозного писателем Ермолаем Еразмом "Повести о Петре и Февронии Муромских" — драматичной истории реальных персонажей, муромских князя и княгини. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. Все образы "Повести" несут в себе скрытый сакральный смысл. Много глубоких метафор заключено в этом таинственном тексте.

Жанр неканоничен: в христианском подвиге героев угадываются старинные муромские предания об огненном змее и о мудрой деве. А драматург включил в действо и рассказчика, и хор, поющего акафисты: когда мир был молод, любовь венчалась браком, а театр и литургия были рядом.

"С одной стороны, это история о православных святых. Часто православие у людей, далеких от него, ассоциируется с мученичеством, страданием, печалью. Все это, конечно, имеет место, если мы рассматриваем житие. Но, с другой стороны, мы говорим не о житийной истории, положенной в основу нашего спектакля, а в первую очередь — о любви. История очень современная, и ее актуальность почувствуют зрители. Совсем несложно былинного героя, сказочного змея или средневекового рыцаря экстраполировать в нашу реальность и понять, кто и что стоит за персонажами: театр, как любое другое искусство, мы всегда пропускаем через себя. И в этом смысле наш рассказ про Петра и Февронию окажется мега актуальным, особенно в контексте того, что происходит сегодня вокруг семейный ценностей", — Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького.

Творческая группа аккуратно оформила житийную историю в современные рамки. Драматург Елена Исаева работала со сценической версией древней истории, художник Николай Орлов стилизовал красочные костюмы, создав некую игру между исторически точными костюмами прошлого и современной эстетикой. Теремные красочные декорации делает один из самых известных современных художников-сценографов Александр Цветной. Даже музыка спектакля сочетает в себе композиции Макса Рихтера и аутентичное живое звучаниеансамбля "Кладец" с традиционными народными песнями, бережно сохраненными руководителем фольклорного хора, бывшим солистом ансамбля им. Покровского, Дмитрием Фокиным.

Петр и Феврония



Сергей Глазков, режиссер спектакля:

"Дети в музее либо зевают, либо с открытым ртом слушают историю своего народа и своей страны — все зависит от экскурсовода. Так и мы, творческая группа, создаем спектакль, как хорошие экскурсоводы. Мы не только осовременили текст, но и убрали из постановки "котурны", лубок, сказочность повествования, чтобы сделать его более живым и понятным современному человеку. Мы хотим рассказать не только житийную, но и очень жизненную историю про любовь, про ценность обретения, про верность и взаимопонимание: мужчина и женщина встречаются на каком-то необъяснимом энергетическом уровне и становятся единым целым. В нашем спектакле встречаются две настоящие личности, равные по силе духа. Это история о том, как ты обретаешь человека, который дополняет тебя, каким бы ты целостным не был. Каждый мечтает о такой любви. Нет черного без белого, нет солнца без луны, нет мужа без жены".

"Петр и Феврония" — абсолютно семейный спектакль, на который могут прийти не только взрослые, но и дети. И сам спектакль создается таким, чтобы его понимали в первую очередь дети. Ребенку, считают создатели, важно как можно раньше понять, что настоящую любовь, если она случилась, нужно беречь, культивировать и ценить.

История спектакля

"Повесть о Петре и Февронии Муромских" Ермолая Еразма — одна из самых ярких в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. В день их памяти, 8 июля, отмечается всероссийский праздник — День семьи, любви и верности. МХАТ им. М. Горького шел к этому спектаклю больше года. Инсценировку по мотивам повести XVI века написала известный драматург Елена Исаева. Летом 2019 года на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму и на фестивале "Традиция" в усадьбе Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) были показаны эскизы спектакля. В период карантина на Youtube-канале "МХАТ ГОВОРИТ!" была сделана читка пьесы.

Супруги Петр и Феврония — ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. Для князя Муромского Петра женитьба на дочери простолюдина Февронии, исцелившей его от смертельной болезни, стала началом крестного пути. Не было сначала любви между супругами, но, пройдя через испытания, они "срослись" друг с другом настолько, что и после смерти никто не смог их разлучить.