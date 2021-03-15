Василий Овсянников: "Кто будет вас кормить, кроме народа?"

Певец, академик, народный артист России Василий Овсянников знает русскую жизнь и русскую песню не понаслышке. Он объездил с гастролями всю страну. Поэтому вправе отвечать "Правде.Ру" на непростые вопросы…

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Василий Овсянников — о загадочной русской душе

Василий Овсянников: "Народная песня принимается сердцем"

Сергей Каргашин: Россия — очень богатая страна. У нас есть все: природные ресурсы, нефть, газ, золото, железо. Почему мы тогда так плохо живем?

— Потому что большой отрыв от народа наших руководителей. Как Лукашенко сказал: у молодежи появились все эти "Бентли", а тот человек, который работает на них, почему за чертой бедности? Это же несправедливо. Так вы своими огромными деньгами поделитесь — и вам хватит, и народ будет любить и продолжать работать. А он перестанет вас кормить — кто будет, ваши дети, которые ничего не умеют?

Смешные пенсии и смешные зарплаты. При советской власти в среднем рабочий на заводе получал 250-300 рублей, а директор больше только на 50-100 рублей, ну еще спецпайки, машины. Народ в целом был доволен, недоволен был дефицитом, как-то все было распределено по-другому. Нашли средства во время пандемии построить 16 госпиталей с высочайшими условиями быта и жизни. Возможность есть? Так давайте направим 2-3 скважины сюда в страну, для народа.

Я сторонник критики. Когда задают президенту вопросы в прямом эфире, не проходят же вопросы, которые… Что это за вопрос: "Владимир Владимирович, я хочу завести собачку, а муж не дает, вы повлияйте на него"?

— Я бы спросил, почему постоянно по телевидению показывают детей, которым нужна операция, и просят у нас денег. Почему государство не может своих детей защитить?

— Я уже стал как наркоман, как только показывают, 100 рублей, 50 сразу перевожу. А где же те налоги, которые я плачу, ты платишь? Куда они уходят? На что?

— Обречено государство, которое не заботится о детях и стариках.

— Разумеется. Потом нюансы, связанные с артистическим миром. Неужели нельзя издать закон, что после определенного возраста артиста охраняли бы как национальное достояние? И попробовали бы завладеть его имуществом. Сейчас еще не знаешь, что за артисты пошли — все похожи друг на друга, с надутыми губами.

— Кто вам нравится из артистов? Как ныне живущих, так и из прошлых столетий.

— Шаляпин — мой кумир, актер, музыкант, певец, режиссер. В нем сочеталось все. В 1897 году открывали знаменитую гостиницу "Метрополь", пригласили заморских гостей. Пригласили Шаляпина — он пел свои романсы, проходные арии из опер, русские песни.

И спел: "Много песен слыхал я в родной стороне, в них про радость, про горе мне пели. Но из песен одна в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет!" — понимаю так, что свита прошла, и он спел. И царь не слышал, потому что там же крамольные слова.

Вот такие песни имеют глубочайшие корни. С песней шли работать, убирали хлеб, с песней шли на войну, с песней провожали в последний путь, с песней славили молодоженов. Рекрутские песни — на 25 лет уходили служить. Можешь себе представить? Я вот два года служил — думал, буду бегать, стрелять, а там надо чистить, копать, носить.

— Вообще, есть шансы у русской народной песни продолжить свое триумфальное шествие?

— Есть, будет и останется, но без национальной культуры исчезает ее народ, а культуру в России уничтожают сейчас. Много институтов уничтожили, увольняют всех, приходят на их место полные невежды. В Рязанском институте рояли в окна выбрасывали. Надо было обратить на это должное внимание. А за нами не заржавеет.