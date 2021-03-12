Василий Овсянников: "Народная песня принимается сердцем"

В гостях у "Правды.Ру" известный певец, народный артист России, академик Василий Овсянников. В беседе с Сергеем Каргашиным певец рассказал о сценическом волнении, об общении с Путиным и Зюгановым, украинском конфликте.

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Сергей Каргашин: Есть у вас волнение перед сценой?

— Конечно. Волнение есть психологическое, а есть артистическое. Вот если артистического волнения нет, ты не тот профессионал. Спрашивают еще, сколько стаканов коньяка мы выпиваем перед выступлением. Но мы не пьем ни во время, ни до концерта. После — бывает.

Волнение есть, но оно пропадает с выходом, когда появляешься на авансцене.

Каждый год в Подмосковье под Истрой проходит чемпионат кикбоксинга. Меня попросили спеть гимн перед выходом наших ребят. У них тоже волнение. Но если ты победишь этого человека — ты будешь первым, а к этому готовятся тщательно.

Перед тем, как приступить к произведению, ты должен от и до узнать поэта, композитора, какое у них видение, в каком состоянии творили. Народные песни тоже когда-то композиторов имели. Народная песня принимается сердцем. Выходили раньше из кинотеатра после просмотра фильма "Кубанские казаки" и все пели: "Каким ты был, таким ты и остался".

Волнение есть и у поэта, и у композитора, особенно когда сам слушаешь свое произведение — руки потеют…

— Вы неоднократно летали за рубежом с Владимиром Путиным. Что было в этих поездках интересное?

— У президента есть одно качество: он всегда знает по имени-отчеству… Нормальный земной человек.

— При этом вы хорошо общаетесь и с Геннадием Зюгановым.

— Я его знаю с 1994 года, когда был солистом оркестра имени Осипова. Худрук оркестра Николай Калинин дружил с Зюгановым и всегда приглашал на концерты. И однажды представил меня в гримерке, завязалась дружба. То же самое, простой земной человек.

— До пандемии ты летал в Сирию, выступал перед нашими военными, а также и в Донбассе выступал. Это зов сердца?

— Многие тогда отказались, я же сказал, что полечу без всяких моментов. Помню, выступал в 2014 году в Крыму, там женщины падали на колени и говорили: "Спасибо вам, сынки, вы нас вернули домой". Очень радовались. Я даже представил себе День Победы в 1945 году, мне так мама его описывала.

Хотя она говорила и про другие моменты. Как немцы шоколадом угощали детей… Наверное, даже среди этих фашистов были человечные.

У меня дядя живет во Львове, там еще родственники. Как только начался украинский конфликт, он мне позвонил и сказал: "Передайте президенту, чтоб вывел танки из Украины. Вы захватчики, фашисты". Я говорю: "Подожди, друг. Ты помнишь своего отца, который на фронте под Ржевом ноги отморозил? Он за что воевал, какие мы фашисты?"

Потом произошла у него какая-то адаптация, говорит: "Хочу к вам, побывать на могиле отца". А сейчас пришли молодчики, которые и крутят, и вертят, и все молчат об этом, кроме России. А ведь Украина — это окраина России, так и звучит в этнографии.

— Вы почетный гражданин многих городов, в частности, острова Шикотан. Каким образом?

— Была в 2010 году медико-профилактическая экспедиция на Курильские острова. Лучшие врачи всех направлений были приглашены со всей России, чтобы обследовать местное население. На Итурупе тогда шла горбуша, и вся река там была забита рыбой. Врачи говорили: "Сильно не увлекайтесь, будет белковое отравление. Если под водочку, то не будет". Водочки не хватило. Уха была шикарная — нежнейшая, вкуснейшая рыба.

— Много концертов там дали?

— По-моему, восемнадцать. Набрали сувениров, пемзы природной — просто бомба! Были на форпостах, где вкопаны танки были еще против милитаристской Японии в 40-е годы. А утром просыпаешься, небо чистое — видна Япония, остров Хоккайдо. Почему там не делают туристические маршруты? Просто рай и по климату, и по природе. Не говоря об охоте и рыбалке…