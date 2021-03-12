Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Каргашин

Василий Овсянников: "Народная песня принимается сердцем"

Культура

В гостях у "Правды.Ру" известный певец, народный артист России, академик Василий Овсянников. В беседе с Сергеем Каргашиным певец рассказал о сценическом волнении, об общении с Путиным и Зюгановым, украинском конфликте.

Читайте начало интервью:

Василий Овсянников - о загадочной русской душе

Сергей Каргашин: Есть у вас волнение перед сценой?

— Конечно. Волнение есть психологическое, а есть артистическое. Вот если артистического волнения нет, ты не тот профессионал. Спрашивают еще, сколько стаканов коньяка мы выпиваем перед выступлением. Но мы не пьем ни во время, ни до концерта. После — бывает.

Волнение есть, но оно пропадает с выходом, когда появляешься на авансцене.

Каждый год в Подмосковье под Истрой проходит чемпионат кикбоксинга. Меня попросили спеть гимн перед выходом наших ребят. У них тоже волнение. Но если ты победишь этого человека — ты будешь первым, а к этому готовятся тщательно.

Перед тем, как приступить к произведению, ты должен от и до узнать поэта, композитора, какое у них видение, в каком состоянии творили. Народные песни тоже когда-то композиторов имели. Народная песня принимается сердцем. Выходили раньше из кинотеатра после просмотра фильма "Кубанские казаки" и все пели: "Каким ты был, таким ты и остался".

Волнение есть и у поэта, и у композитора, особенно когда сам слушаешь свое произведение — руки потеют…

— Вы неоднократно летали за рубежом с Владимиром Путиным. Что было в этих поездках интересное?

— У президента есть одно качество: он всегда знает по имени-отчеству… Нормальный земной человек.

— При этом вы хорошо общаетесь и с Геннадием Зюгановым.

— Я его знаю с 1994 года, когда был солистом оркестра имени Осипова. Худрук оркестра Николай Калинин дружил с Зюгановым и всегда приглашал на концерты. И однажды представил меня в гримерке, завязалась дружба. То же самое, простой земной человек.

— До пандемии ты летал в Сирию, выступал перед нашими военными, а также и в Донбассе выступал. Это зов сердца?

— Многие тогда отказались, я же сказал, что полечу без всяких моментов. Помню, выступал в 2014 году в Крыму, там женщины падали на колени и говорили: "Спасибо вам, сынки, вы нас вернули домой". Очень радовались. Я даже представил себе День Победы в 1945 году, мне так мама его описывала.

Хотя она говорила и про другие моменты. Как немцы шоколадом угощали детей… Наверное, даже среди этих фашистов были человечные.

У меня дядя живет во Львове, там еще родственники. Как только начался украинский конфликт, он мне позвонил и сказал: "Передайте президенту, чтоб вывел танки из Украины. Вы захватчики, фашисты". Я говорю: "Подожди, друг. Ты помнишь своего отца, который на фронте под Ржевом ноги отморозил? Он за что воевал, какие мы фашисты?"

Потом произошла у него какая-то адаптация, говорит: "Хочу к вам, побывать на могиле отца". А сейчас пришли молодчики, которые и крутят, и вертят, и все молчат об этом, кроме России. А ведь Украина — это окраина России, так и звучит в этнографии.

— Вы почетный гражданин многих городов, в частности, острова Шикотан. Каким образом?

— Была в 2010 году медико-профилактическая экспедиция на Курильские острова. Лучшие врачи всех направлений были приглашены со всей России, чтобы обследовать местное население. На Итурупе тогда шла горбуша, и вся река там была забита рыбой. Врачи говорили: "Сильно не увлекайтесь, будет белковое отравление. Если под водочку, то не будет". Водочки не хватило. Уха была шикарная — нежнейшая, вкуснейшая рыба.

— Много концертов там дали?

— По-моему, восемнадцать. Набрали сувениров, пемзы природной — просто бомба! Были на форпостах, где вкопаны танки были еще против милитаристской Японии в 40-е годы. А утром просыпаешься, небо чистое — видна Япония, остров Хоккайдо. Почему там не делают туристические маршруты? Просто рай и по климату, и по природе. Не говоря об охоте и рыбалке…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Михаил Закурдаев
Темы крым украина народная песня курильские острова василий овсянников
Новости
Россиян спасут от незаконного алкоголя с помощью спутников
Суд отправил сотрудницу молдавского банка в тюрьму на 10 лет
Девушка из Омска убила пенсионерку за отказ одолжить денег
25-летняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 млн
Кристина Асмус прокомментировала развод с Хараламовым
Власти Швеции не откажутся от вакцины AstraZeneca
Раскрыто влияние навоза на состояние почв в засушливых регионах
Евросовет "выслушает" Грузию и поможет ей преодолеть кризис
Елизавета II прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
Последние материалы
Дело Лисицыной: Караулову отказали в защите
Борис Корчевников не смог скрыть своих чувств
"Воюем не числом": Рогозин рассказал о конкуренции в космосе
Люди с афантазией не боятся читать страшные рассказы
Ольга Бузова призналась, что хочет переехать к Киркорову
"Удар по партии": коммунисты устроили "чистку" своей фракции в Мосгордуме
"Модель обманов": эксперт о рейтинге "Единой России" и благе страны
Эксперт: санкции США по "Северному потоку-2" пока не страшны
Житель Иркутска сбил и протащил на капоте автомобиля полицейского
Таксист рассказал о привычках и конфузах звёзд шоу-бизнеса
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер Усам Оздемиров Как нам не отстать в космической гонке Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников