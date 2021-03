Голливуд: торжество порока или добродетели

За время своего существования Голливуд превратился из вертепа развратников под флагом фарисейства в оплот аморальности.

Ирония на грани фола

Фейерверк двусмысленности, который режиссер Альфред Хичкок (Alfred Hitchcock) устроил в триллере 1955 года "Поймать вора" (To Catch a Thief), был на грани моральных устоев Голливуда. Диалоги искрились юмором и сексуальными намеками, оживлявшими дуэт Кэри Гранта и Грэйс Келли:

Грант. Скажите, что вас больше всего захватывает? Келли. Я еще в поиске. (Она передает ему курицу.) Вам грудку или ножку? Грант. Выберите сами.

В середине прошлого века голливудские кинематографисты нашли творческие способы незаметно обойти якобы аморальные изображения: секс, например, символизировал кадр, в котором поезд въезжает в туннель или фейерверк рассыпается снопом искр.

"У фильма "Поймать вора" есть и достоинства, в частности, те эпизоды, в которых юмор Гранта соединяется с сексуальностью Келли, Однако этот легкий и почти фривольный тон понравился не всем критикам", — отмечает в биографии Хичкока известный британский писатель Питер Акройд (Peter Ackroyd).

С 1934 по 1968 год политика кинопрокатчиков определялась пресловутым "Кодексом Хейса" (Hays Code) — строгим сводом предписаний Американской ассоциации кинокомпаний. "Кодекс Хейса" регламентировал, что плохих людей в фильмах всегда наказывали, поцелуи никогда не длились дольше трех секунд и не было шуточек про Бога. Желающих снять кино в обход кодекса никто не наказывал, но они сами понимали: принадлежавшая ассоциации сеть кинотеатров ни в жизнь не выпустит их продукцию на экран и кассу не сделает.

Фабрика кошмарных грез

После окончания Первой мировой войны Голливуд имел реноме логова разврата. Ходили слухи о том, что роль можно получить исключительно через постель.

В сентябре 1921 года громко выстрелило дело модели и актрисы немого кино Вирджинии Рапп (Virginia Rappe), скончавшейся после вечеринки, где ее, как подозревали, изнасиловал комик Роско Арбакл (Roscoe Arbuckle) по прозвищу Толстяк. Хотя 26-летняя старлетка перед смертью не обвинила Роско в надругательстве над нею, а суд присяжных оправдал знаменитость, карьера коллеги Чарли Чаплина и Бастера Китона пошла на спад.

Голливуд фигурировал в заголовках о резонансных убийствах, злоупотреблении наркотиками и случаях суицида чаще, чем в рецензиях на достойные просмотры киноленты.

Некоторые, как Мэй Уэст (Mae West), прославились своими фирменными нескромными намеками. Однажды эта кинозвезда заметила, попроси она "чашечку кофе, кое-кто усмотрел бы в этом двусмысленность":

"Это пистолет в твоем кармане или ты просто счастлив меня видеть?" "Моя левая нога — Рождество, моя правая нога — Новый год, почему бы тебе не зайти ко мне между этими праздниками?"

Она полагала, что ударить гея, все равно что ударить скрытую в мужчине женщину. При этом открыто заявляла, что "во многих отношениях гомосексуализм представляет опасность для всей социальной системы цивилизации Запада".

Для "фабрики грез" на протяжении десятилетий табу был не только гомосексуализм, но и нормальные отношения между мужчиной и женщиной. На тогдашнем новоязе это звучало так: "даже в рамках чистой любви некоторые факты… рассматриваются как выходящие за пределы безопасного представления". Так про кого написано в "1984" у Оруэлла — про СССР или США?

С 1933 года появилась шкала распределения кинолент по категориям A, B и C, в результате чего фильм категории C считался condemned — в буквальном смысле "заклейменным". Помимо бойкота таких фильмов, что заставляло режиссеров переснимать "откровенные" с точки зрения ханжей эпизоды и сцены, правительство Рузвельта предупредило, что планирует создание цензуры на государственном уровне.

Римский Папа благословил "крестовый поход"

Строгий контроль восторжествовал уже в июле 1934 года. Нарушители привлекались к суровым штрафам до 25 тысяч долларов плюс к запрету на демонстрацию в важнейших кинотеатрах США.

Римский Папа Пий XI лестно отозвался о "выдающемся успехе этого крестового похода". Помимо запрета на показ обнаженных тел, "похотливых поцелуев" и "вызывающих подозрение танцев", согласно правилам, каждый фильм должен был "демонстрировать достаточно хорошего, чтобы … компенсировать любое зло", а злодеи никогда не должны изображаться сочувственно.

Под полнейший запрет попадали фильмы, в которых подробно изображали сцены насилия, употребление наркотиков, вендетту. В контрактах удосужились прописать нормы поведения для не состоящих в браке киноактеров, если мужчина и женщина оставались наедине. Безусловно, кинорежиссеры находили способы ускользнуть от идиотских распоряжений тупых чиновников.

Хотите узнать, чем заканчивались ночные посиделки? Посмотрите оскароносный фильм 1934 года "Это случилось однажды ночью" (It Happened One Night) с Кларком Гейблом (Clark Gable) и Клодетт Кольбер (Claudette Colbert) в главных ролях.

От ханжества к порнографии

Несмотря на запрет, в 1955 году Отто Премингер делает протагониста фильма "Человек с золотой рукой" (The Man with the Golden Arm), героинозависимого наркомана, что привело в полнейший восторг кинокритиков и принесло исполнителю главной роли Фрэнку Синатре номинацию на "Оскар".

Кассовый успех ленты Билли Уайлдера Some Like It Hot (в отечественном прокате — "В джазе только девушки") 1959 года обеспечили множество игривых намеков, переодевание Джека Леммона и Тони Кертиса в женские наряды, а также пьяненькая Мэрилин Монро.

Первые послабления в кодекс начали потихоньку протискивать с 1959 года и спустя 10 лет закрепили их. Эпоха фарисейства на большом экране закончилась в период сексуальной революции и эру хиппи. В 1972 году в сети обычных кинотеатров начался показ порнофильма Deep Throat — "Глубокая глотка", который побил рекорды кассовых сборов.