Василий Овсянников - о загадочной русской душе

В гостях у "Правды.Ру" известный певец, народный артист России, профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств, академик Василий Овсянников. Человек, имеющий в своем репертуаре пять тысяч песен!



Сергей Каргашин: Ты объездил всю Россию вдоль и поперек, посетил 137 стран с концертами. Что для тебя русская народная песня?

— Покажется банально, но это состояние души русского человека. С песней человек рождается, живет и умирает. Песни поют, когда отмечают рождение, свадьбу, в прощальный путь, когда просто застолье. Сила русской души, могущество.

Я помню свои зарубежные гастроли, когда после концертов пели в ресторанах, куда нас приглашали. И был случай в Израиле — в тех ресторанах всегда были люди из КГБ и ЦРУ. Когда прозвучал романс "Славное море — священный Байкал", американские авианосцы подошли ближе к Израилю.

— Как за границей принимали русскую песню? Аудитория отличается?

— Да. При советской власти на праздниках после энного количества чая душа открывалась, и начинали петь хоровые застольные песни. Этим они объединяли наш народ. А сейчас этого не происходит — вот почему разъединение. И, наверное, там, за рубежом песня имела такое же значение, потому что иностранцы очень любопытны, въедливы, хотят познать русскую душу.

Но познать ее загадочность можно, только живя здесь. Прожить, родиться и умереть в России — об этом говорили Пушкин, Есенин, Блок и Маяковский. И приходили за рубежом эмигранты первой волны и их дети, показывали, что они здесь. "А зачем билет брали? Мы вас так проведем". — "Нет, мы купим билет, эти деньги пойдут вам". Впрочем, они так думали, а на самом деле все заработанное, особенно валюта, возвращалось государству. У нас были суточные, мы умели сэкономить, привезти подарки близким.

Сейчас уже не удивишь заграничными вещами, у нас есть все, но нет того, что было раньше. Раньше на лестничной площадке открывались четыре двери, все вместе праздновали, ключ был под ковриком. Сейчас у всех бронированные двери, все скрывают, все уносят.

Сейчас во время пандемии каждый человек переосмыслил многие вещи. Может быть, сверху дано испытание не только русскому народу, а всему миру. Многим понравилось быть на изоляции и зарабатывать деньги удаленно.

— Но у артистов ситуация иная, там деньги — это концерты. Нет концертов — нет денег.

— Да, и все скопления ушли на то, чтобы содержать себя, дом загородный, квартиры, детей, внуков. Все это непросто, но я не хочу сейчас в это уходить.

— Это практически у всех наших людей.

— И вот недавно у меня был первый концерт для наших дорогих женщин. Женщины — неотъемлемая часть жизни. Если бы их не было, мы бы, мужчины, их изобрели — вот так без них скучно.

Исток таланта

— Хотел поговорить о твоих корнях. Ты родился в селе Усох Брянской области…

— Трубчевский район, основанный князьями Трубецкими. Я с ними даже встречался во Франции, мы же проехали подряд несколько государств, куда уезжали белые генералы. Нас тогда встречала дочь Деникина, которая лет 5-7 назад умерла. Видел могилы офицеров Белой гвардии — на многих написано: "Любовь к России осталась во мне навсегда". Я вот сейчас смотрю фильм по Алексею Толстому "Хождение по мукам". Сложный философский фильм — показано от и до. Так невозможно сейчас ничего смотреть по телевизору.

— Телевидение вообще теряет зрителей. Многое, что оно предлагает, вообще мимо кассы. И зрители уходят в интернет.

— Да. А мои земляки — я ими горжусь, это выдающиеся люди.

— Я в свое время был очень дружен с Петром Проскуриным. Это известный писатель. О нем Евгений Матвеев снял фильм.

— "Судьба и любовь земная" — шикарный фильм. Я в свое время пообещал дать 71 благотворительный концерт на Брянщине — там все не поверили, но я нашел в графике, и это был просто рекорд во всех 28 районах. В честь 70-летия освобождения Брянщины от фашизма.

У меня и дед погиб на Брянщине, он был в партизанах, их немцы окружили. А через недели 3-4 прабабушка нашла его тело. Узнала по вышиванке — он уже почернел весь. Каждая мать вышивала своим крестиком. Чуть ли не частями принесла его в корзинке и похоронила. И 9 мая мы всегда несли венок туда, а бабушка встречала нас, давала конфеты, говорила: "Сынки, спасибо вам". И глядя на то, что творится на Украине… Даже не могут в Европе понять, что все эти фашиствующие молодчики скоро поднимут голову и придут туда. И я даже молюсь, чтобы они пришли туда и по башке им надавали, потому что никому в голову не приходит. Россия, оказывается, самый главный агрессор. Она донор самый главный. Прощает все долги, хотя мы живем не так уж сладко.

— Это еще мягко сказано.

— Возвращаясь к землякам — гордость берет и за Беляева, который пел "Калинку" и "Соловьи" в ансамбле Александрова. Он был "мистер Калинка" за рубежом. И за нашего Алексея Толстого. И узнал я все это не в школе, потому что там не было истории родного края. А надо бы. Когда мне было уже 50 лет, я побывал везде и узнал, что такое Брянщина.

Русская песня там имеет огромное значение — примут энное количество согревающего и поют, звучит гармошка. Сейчас, правда, реже. Сейчас приезжаешь, и дороги не те, и света нет, и людей нет. Одни пустые дома. Вот что случилось.

— Страшно, что мы теряем наши деревни, села.

— Вот мне говорят: "Ой, завтра на работу, кошмар какой". А я с улыбкой: "А мне завтра на работу. Я так люблю свою профессию! Если бы так все любили свою профессию, то Россия была бы недосягаема".