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Автор Анжела Якубовская

Секреты Светланы Немоляевой: о хулиганских выходках, аристократии и кумирах

Культура

Актриса Светлана Немоляева служит в Театре имени Владимира Маяковского более шестидесяти лет! Не многие артисты могут похвастаться таким завидным постоянством.

Секреты Светланы Немоляевой: о хулиганских выходках, аристократии и кумирах

Помимо театра, Светлана Немоляева также много снимается в полнометражном кино и в телевизионных сериалах. Недавно Светлана Владимировна за работу в сериале "Дипломат" получила высокую награду — "Золотого Орла" как актриса телевизионной роли. Народная артистка на протяжении многих десятилетий талантливо создает оригинальные, острохарактерные образы, которые обогатили российский кинематограф. Не зря ее в свое время известный комедийный режиссер Эльдар Рязанов называл "Чаплиным в юбке…"

А на днях Светлана Немоляева снова поразила театрального зрителя неожиданным сатирическим образом. Она блеснула в комедии "Как важно быть серьезным". Комедия поставлена по пьесе английского драматурга Оскара Уайльда. Премьера комедии состоялась в "Маяковке".

— Светлана Владимировна, разрешите поздравить вас с грандиозной премьерой! Спектакль замечательный! Первый вопрос, что нового открылось для вас в этой "легкомысленной комедии для серьёзных людей"?

— Во-первых, я очень давно не играла такую яркую, характерную роль. Мне всегда было интересно создавать самые разноплановые роли, и уже очень давно хотелось попробовать что-то новое, динамичное. И когда режиссер Анатолий Шульев предложил пьесу Оскара Уайльда, то я с радостью согласилась. Получила от работы невероятное удовольствие. Текст был немного трудноват, много оборотов, зигзагов, отображающих непростые взаимоотношения, но я справилась. Нужно было найти интонацию и внутренний стержень, ведь моя героиня аристократка, у подобных людей сформированы особые жизненные взгляды.

— Вы были близки во взглядах со своей героиней?

— Я знала, что премьера пьесы "Как важно быть серьезным" состоялась ровно 126 лет назад. Она была сыграна 14 февраля 1895 года в Лондоне, в театре Сент-Джеймс. Это была самая настоящая пародия на общество. На аристократическое сословие Викторианской эпохи с его традициями и моралью. Когда приступила к работе над ролью, скажу честно, близости во взглядах не было, но я постаралась "заболеть" своей героиней. Роль характерного плана, она ясная, поэтому просто попыталась взглянуть на нее со стороны. Чтобы полнее раскрыть образ, предлагала какие-то находки, например, выехать на сцену на велосипеде. Хотя этого не было в пьесе, но решилась на маленькое хулиганство. С детства не ездила на велосипеде, меня однажды посадили прокатиться, и я врезалась в какую-то березу, с той поры никогда не каталась. А тут смотрю стоит за сценой трехколесный велосипед. Думаю: "Дай-ка я сейчас сяду и поеду". Произвела за кулисами среди нашей постановочной группы настоящий фурор, они не ожидали от меня ничего подобного. Все даже закричали от неожиданности, так этот трюк и остался.

— Наверное, комедии всегда приятнее играть, чем драмы.

— Комедия — это настоящее испытание. Это очень непростой жанр, особенно если она утонченная, а не грубоватая. Мы актеры, к сожалению, падки на грубые трюки, ради реакции зрителей готовы на все. А английский юмор он тонкий, он требует интеллекта.

— Вы сказали, что пьеса в свое время была пародией на английское общество, а как вы смотрите на то, что сегодня в нашем российском обществе стремительно зарождается современная аристократия?

— Я смотрю на это с иронией. Английская аристократия, которая создавалась исторически, имеет место быть. Там действуют непреложные постулаты, которые соблюдаются веками. Представители высшего сословия с ними живут всю жизнь и с ними ложатся во гроб. А наша аристократия пытается создаваться заново, буквально с нуля. Новые аристократы, которые появляются в России, бесконечно далеки от истинной исторической элиты. Когда я вижу в телевизоре каких-то "леди и джентльменов", ничего, кроме улыбки, у меня они не вызывают…

— Вы сыграли в своей жизни самые разные роли, а у вас есть мечта сыграть какую-то особенную роль?

— Вы знаете, я уже в таком возрасте, что мечта сыграть что-то особенное от меня улетела. Когда была помоложе, мечтала сыграть нечто трагическое, например, мадам Бовари. А сейчас я благодарна театру за все, мне столько лет, а у меня восемь действующих пьес с интересными ролями. С внучкой Полиной вместе играем в трех спектаклях. С ней очень комфортно работать, мы понимает друг друга с полуслова. Я ей что-то подсказываю, она мне помогает, что-то советует. Когда говорят не обидно, а трогательно, с желанием не ранить, а помочь, всегда очень ценно. Наша актерская профессия ранимая, я сама стараюсь не наносить обид и не люблю, когда критикуют жестко.

— Национальная академия кинематографических искусств вручила вам "Золотого орла" за лучшую женскую роль. Для актрис такие награды важны?

— А как же! Мне было невероятно приятно получить эту статуэтку. Я актриса из киношной семьи, и мои первые шаги в искусстве были сделаны именно на съемочной площадке, а не на театральной. Но в дальнейшем жизнь сложилась так, что с кино я меньше соприкасалась, чем с театром. Театр — мой дом родной, а кино держало меня на некотором расстоянии. Поэтому когда на "Мосфильме" вручили награду, было трогательно до слез. "Золотого Орла" вручили именно на той студии, а она самая старая, самая первая, где я маленькой девочкой бегала, когда работали папа с мамой. Родители работали с самыми популярными советскими актерами, я знала этот мир, с детства мечтала стать артисткой. И для меня эта студия родная. Представляю, что было бы с моим отцом и с моей мамой, если бы они увидели, как меня награждают главной премией кино именно на этой студии. Они, конечно, гордились бы и восхищались мною.

— А кем из советских актрис восхищались вы в свое время? Кто стал примером?

— Во-первых, Людмила Целиковская, во-вторых, Любовь Орлова. Для Марины Ладыниной моя мама шила, когда мы были в эвакуации во время войны. Марина Алексеевна угощала меня конфетами, когда я была маленькой. Помню, как я восхищалась ее образом, ее нарядами, она казалась мне сказочной феей. Мечтала, что когда вырасту, тоже буду краситься такой помадой, как у нее. Тогда же ничего не было, кругом разруха — и вдруг совершенно другая жизнь… Актрисам для съемок шили крепдешиновые платья с кружевными воротничками, для них подбирали туфельки на каблучках, причем наряды были не хуже голливудских. "Мосфильм" для своих фильмов доставал самые невероятные костюмы, для меня это все было поразительным и удивительным.

— А сейчас что вас больше всего удивляет?

— Сейчас меня больше всего удивляет современный зритель. В пандемию, несмотря на опасность заболеть, к нам в театр ходили люди. Они рисковали своей жизнью ради того, чтобы просвещаться. Я просто восхищена нашим зрителем. Хочется пожелать нам всем — скорей бы закончились ограничения, чтобы в театр вернулась прежняя жизнь.

 

 

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