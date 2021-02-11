Михаил Кандауров: От уличного музыканта до профессиональной сцены

Прохожий шел по Кузнецкому Мосту. Сквозь гул улицы слышались нежные звуки музыки. Невидимый пока музыкант исполнял что-то щемящее и одновременно трогательно волнующее. Хотелось остановиться и слушать, слушать… Вот только инструмент не удавалось распознать. Скрипка, гитара? Все не то… "Балалайка", — увидел наконец прохожий! "Какой талант пропадает…" — посочувствовал он уличному музыканту.

На самом деле, музыкант Михаил Кандауров, а это был именно он, пропадать и не собирался! Он просто репетировал на публике, твердо веря, что настанет день, когда его примет сцена настоящего зрительного зала, и его балалайке еще будут рукоплескать восторженные зрители. А пока надо было найти свое место в Москве, которая, как известно, "слезам не верит". Чтобы выжить и заработать на жизнь, молодому музыканту пришлось какое-то время поездить курьером, а потом трудиться в сфере IT-технологий. Он никогда не унывал, ведь с детства помнил, что одного таланта недостаточно для достижения цели, надо приложить много труда.

Сегодня Михаилу Кандаурову 26 лет, и он уверенно входит в столичный мир музыки и театра. Всего полгода назад состоялся его первый сольный концерт в Москве, настоящее музыкальное шоу, в Театре "Школа современной пьесы". В репертуаре Михаила, перспективного музыканта, выпускника Воронежского института искусств, произведения балалаечника обработки классических и современных произведений, а также собственные сочинения. Новый формат игры на балалайке, смелые эксперименты, импровизации уже достойно оценены любителями музыки и с каждым новым концертом набирают свою аудиторию.

"Слушаю не музыку — слушаю свою душу", — слова Марины Цветаевой как нельзя лучше выразили чувства благодарной публики к тому особому музыкальному колориту, который выдает Михаил с помощью простой трехструнной балалайки.

За первым сольным концертом в столице последовали новые музыкальные встречи.

Сцена призвала музыканта еще в одно амплуа. Хотя Михаил никогда не мечтал об актерской славе, художественный руководитель ШСП, режиссер, народный артист России Иосиф Райхельгауз разглядел в молодом виртуозе ту искру, которая талантливо дополняет некоторые спектакли Театра. Даже на театральных подмостках музыкант занимается своим любимым делом — играет на балалайке! Сегодня Михаил играет в двух спектаклях: "На трубе" и "Фаина. Эшелон". Михаил Кандауров понимает, что это огромная честь — выходить на сцену в спектаклях со звездами русской сцены: Ириной Алферовой, Татьяной Веденеевой, Александром Галибиным, Еленой Санаевой и другими.

В иммерсивном спектакле "На трубе" по замыслу Иосифа Леонидовича, автора спектакля, переплетаются семь значимых историй конца 19-го — начала 20-го веков.

Одна из них — про самую дорогую ресторацию Москвы того времени, товарищество "Гостиница Эрмитаж Оливье". Сейчас в этом здании находится сам Театр "Школа современной пьесы". А в начале прошлого века в ресторацию приходила московская знать, здесь проходили шикарные приемы. В спектакле "На трубе" Михаилу Кандаурову доверено с помощью балалайки, исконно русского инструмента, символа музыкального народного творчества, создавать атмосферу той эпохи, что прекрасно удается молодому музыканту.

Пьеса "Фаина. Эшелон" основана на книге воспоминаний матери Иосифа Райхельгауза, Фаины, "О том, что помню… прошло… тревожит".

Получилась трогательная, но леденящая душу постановка о войне, унесшей самых близких людей. Сценография спектакля "Фаина. Эшелон" сделана Марией Трегубовой, внучкой той самой Фаины. Музыкальное сопровождение спектакля доверено Михаилу Кандаурову, который смог передать всю трагедию и боль утраты на той войне через удивительную тревожную музыку. Многим зрителям до посещения спектакля не удавалось слышать, чтобы обычная веселая трехструнка звучала так холодно и тревожно.

Михаил Кандауров молод, талантлив, у него далеко идущие жизненные планы. Он мечтает раскрыть зрителям глубину души балалайки, показать, что это не просто народный музыкальный инструмент, что он способен затронуть внутренние "струны" слушателя, помочь разобраться в важном и сокровенном. Композитор, виртуоз-исполнитель, лауреат многих российских и зарубежных конкурсов уже сегодня задумывается о лучших театральных площадках России и мира, на которые он выйдет со своей неизменной балалайкой.

Ну, а если вы заинтересовались творчеством этого неординарного музыканта, то посетите его ближайший сольный концерт, который состоится в Школе современной пьесы 13 февраля 2021 года, накануне Дня Влюбленных. Зрителей ждут сочинения самого исполнителя, обработки современных и классических произведений. Все, кому посчастливится побывать на этом выступлении, запомнят его надолго, потому что невозможно не влюбиться в волшебное звучание балалайки, в руках этого юного таланта.