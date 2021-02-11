Михаил Кандауров: От уличного музыканта до профессиональной сцены

Прохожий шел по Кузнецкому Мосту. Сквозь гул улицы слышались нежные звуки музыки. Невидимый пока музыкант исполнял что-то щемящее и одновременно трогательно волнующее. Хотелось остановиться и слушать, слушать… Вот только инструмент не удавалось распознать. Скрипка, гитара? Все не то… "Балалайка", — увидел наконец прохожий! "Какой талант пропадает…" — посочувствовал он уличному музыканту.
На самом деле, музыкант Михаил Кандауров, а это был именно он, пропадать и не собирался! Он просто репетировал на публике, твердо веря, что настанет день, когда его примет сцена настоящего зрительного зала, и его балалайке еще будут рукоплескать восторженные зрители. А пока надо было найти свое место в Москве, которая, как известно, "слезам не верит". Чтобы выжить и заработать на жизнь, молодому музыканту пришлось какое-то время поездить курьером, а потом трудиться в сфере IT-технологий. Он никогда не унывал, ведь с детства помнил, что одного таланта недостаточно для достижения цели, надо приложить много труда.
Сегодня Михаилу Кандаурову 26 лет, и он уверенно входит в столичный мир музыки и театра. Всего полгода назад состоялся его первый сольный концерт в Москве, настоящее музыкальное шоу, в Театре "Школа современной пьесы". В репертуаре Михаила, перспективного музыканта, выпускника Воронежского института искусств, произведения балалаечника обработки классических и современных произведений, а также собственные сочинения. Новый формат игры на балалайке, смелые эксперименты, импровизации уже достойно оценены любителями музыки и с каждым новым концертом набирают свою аудиторию.
"Слушаю не музыку — слушаю свою душу", — слова Марины Цветаевой как нельзя лучше выразили чувства благодарной публики к тому особому музыкальному колориту, который выдает Михаил с помощью простой трехструнной балалайки.
За первым сольным концертом в столице последовали новые музыкальные встречи.
Сцена призвала музыканта еще в одно амплуа. Хотя Михаил никогда не мечтал об актерской славе, художественный руководитель ШСП, режиссер, народный артист России Иосиф Райхельгауз разглядел в молодом виртуозе ту искру, которая талантливо дополняет некоторые спектакли Театра. Даже на театральных подмостках музыкант занимается своим любимым делом — играет на балалайке! Сегодня Михаил играет в двух спектаклях: "На трубе" и "Фаина. Эшелон". Михаил Кандауров понимает, что это огромная честь — выходить на сцену в спектаклях со звездами русской сцены: Ириной Алферовой, Татьяной Веденеевой, Александром Галибиным, Еленой Санаевой и другими.
Одна из них — про самую дорогую ресторацию Москвы того времени, товарищество "Гостиница Эрмитаж Оливье". Сейчас в этом здании находится сам Театр "Школа современной пьесы". А в начале прошлого века в ресторацию приходила московская знать, здесь проходили шикарные приемы. В спектакле "На трубе" Михаилу Кандаурову доверено с помощью балалайки, исконно русского инструмента, символа музыкального народного творчества, создавать атмосферу той эпохи, что прекрасно удается молодому музыканту.
Получилась трогательная, но леденящая душу постановка о войне, унесшей самых близких людей. Сценография спектакля "Фаина. Эшелон" сделана Марией Трегубовой, внучкой той самой Фаины. Музыкальное сопровождение спектакля доверено Михаилу Кандаурову, который смог передать всю трагедию и боль утраты на той войне через удивительную тревожную музыку. Многим зрителям до посещения спектакля не удавалось слышать, чтобы обычная веселая трехструнка звучала так холодно и тревожно.
Михаил Кандауров молод, талантлив, у него далеко идущие жизненные планы. Он мечтает раскрыть зрителям глубину души балалайки, показать, что это не просто народный музыкальный инструмент, что он способен затронуть внутренние "струны" слушателя, помочь разобраться в важном и сокровенном. Композитор, виртуоз-исполнитель, лауреат многих российских и зарубежных конкурсов уже сегодня задумывается о лучших театральных площадках России и мира, на которые он выйдет со своей неизменной балалайкой.
Ну, а если вы заинтересовались творчеством этого неординарного музыканта, то посетите его ближайший сольный концерт, который состоится в Школе современной пьесы 13 февраля 2021 года, накануне Дня Влюбленных. Зрителей ждут сочинения самого исполнителя, обработки современных и классических произведений. Все, кому посчастливится побывать на этом выступлении, запомнят его надолго, потому что невозможно не влюбиться в волшебное звучание балалайки, в руках этого юного таланта.
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