Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Сергей Каргашин

Поэт Шаганов: "Не имеет смысла устраивать большие презентации"

Культура

И вновь в гостях у "Правды.Ру" поэт-песенник Александр Шаганов. Его произведения исполняли звезды от Аллы Пугачевой до Димы Билана, его поистине прославили на всю страну группа "Любэ" и прочие проекты Игоря Матвиенко. А теперь он занимается живописью.

Читайте начало интервью:

Поэт Александр Шаганов: "Всегда нужно пускать в жизнь романтику"

Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?

Сергей Каргашин: Сейчас замышляешь какой-то новый проект?

— Хочу записать пластинку с самим собой. Это, может быть, будет спектакль.

Как хорошо пройтись в осенний вечер

Столичною округой,

Что по Таганке,

Что по Замоскворечью,

Иль одному, иль с доброю подругой,

Зайти, проведать добрую кафеху,

Где разливал портвейн еще студентом,

Здесь не умолкнуть юношескому эху,

Былой любви и прочим сантиментам.

Такое вступление. Истории с позиции своих лет, но туда, где мы чуть лучше, моложе, романтичней. Не грустнявые, а с определенным стержнем.

— Дай бог, чтобы это все состоялось. И должно быть какое-то представление этого альбома.

— Опять же спасибо, но давно меня федеральные телеканалы никуда не приглашали. Зовут, когда юбилей у близких друзей либо чтобы рассказать о тех, кого уже с нами нет из наших артистов. Больше я, видимо, не интересен телевидению. Поэтому устраивать большие презентации я не буду, не имеет смысла. Есть интернет, соцсети. Эти 6000 подписчиков — твои родные, ты знаешь всех. Не стоит стучаться в чужие двери, просить кого-то, как у Булгакова, сами все придут и дадут.

— Ты сейчас занимаешься живописью, новая отдушина. Давай об этом поговорим.

— Это заполняет все мое пространство. Как в юности писал стихи, так сейчас занимаюсь живописью. Я для нее сейчас новичок, начинающий, хотя у меня уже есть работы, которые приобрели. Чувствую востребованность. Готов рисовать с утра до ночи и от этого не устаю. Бывает, что ты устал от стихосложения, а в живописи такого нет.

Хочу сказать, что если в детстве вы рисовали, вернитесь к этому делу. Как говорит мой друг, композитор Матецкий, одно сплошное здоровье. Ты работаешь и немного забываешься, абстрагируешься от всего, в тебе жизненные соки какие-то.

На вернисажи я как на футбол хожу. Смотришь на произведение искусства, и у тебя образы какие-то рождаются. А Вознесенский, свойственно ему, сказал: "Поэты, отращивайте глаз", футуризма немножко.

— Если твои поклонники захотят приобрести картину, что им для этого нужно сделать?

— Друзья мои, это случится. Понимаете, я не шкаф и не музей, чтобы хранить картины от друзей. Я не ставлю рекордов, у меня невысокая цена. Мне важно, что эта картина будет у кого-то дома висеть и дарить радость людям.

Картины — как хорошие друзья, сопровождают человека по жизни. Пришел усталый с работы, глянул на любимый пейзаж, поздоровался с ним даже. Иногда смотришь: господи, это же 1914 год. Глубь веков, ты к этому приобщен. А если еще картина каким-то интересным человеком написана, это будет такой кусочек Шаганова в твоем доме, кусочек его души.

— Так вкусно рассказываешь, огромное удовольствие.

— Если бы у тебя был набросок, выполненный Высоцким — это было бы украшение твоей квартиры, ты бы всем гостям говорил: "Смотрите, это Владимир Семенович". А ведь он был наш современник, ему бы сейчас было чуть за 80 лет. Его таланта очень не хватало в перестроечные годы, он бы сказал очень точным поэтическим словом.

Он наш современник, это не предание глубокой старины. Я его воспринимаю как человека, который мог бы проходить по соседней улице прямо сейчас. Еще такой маленький аспект, Михаил Анчаров — все прекрасно знают его песню: "Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда". Так вот, он был поэтом-песенником и писал картины, как тебе? Так что я ничего нового не открываю.

— Я думаю, что через несколько лет твой дар художника может тоже разгореться, как и дар поэта-песенника.

— Как мой друг говорил, иронизируя: "Как бы гениальный художник не закрыл гениального поэта нашего". В том плане, что стихи-то иногда продолжайте сочинять. Стихи напишу. Это еще дополнительная влюбленность в жизни. Как я сам себе завидую! Еще одна любовь в моей жизни появилась, когда люди уже машут рукой на себя, уже вроде бы игра сделана, а тут ты чувствуешь себя 17-летним парнем.

А какие сейчас магазины для этих художников — на любой кошелек, приобретите вы эти кисточки и красочки, альбом я вам подарю. Сделайте первые наброски, в детстве все рисовали, так верните себе это, сейчас время есть для этого.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Михаил Закурдаев
Темы стихи живопись александр шаганов
Новости
Су-35 пролетел над американским военным самолётом....вверх ногами
Несколько землетрясений произошли в регионах России
Пушков:Байден подписал указ, который может уничтожить женский спорт
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Ключевская сопка на Камчатке выбросила огромный столб пепла
Ouest-France: в угоду геополитике Украина лишила себя COVID-вакцин
Шотландия готовит референдум о независимости от Лондона
Венесуэла сообщила о результатах исследования вакцины "Спутник V"
Корейские ученые создают "невидимые солнечные панели"
Российский лыжник дисквалифицирован за нападение на соперника
Последние материалы
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Ключевская сопка на Камчатке выбросила огромный столб пепла
Ouest-France: в угоду геополитике Украина лишила себя COVID-вакцин
Шотландия готовит референдум о независимости от Лондона
Венесуэла сообщила о результатах исследования вакцины "Спутник V"
Корейские ученые создают "невидимые солнечные панели"
Российский лыжник дисквалифицирован за нападение на соперника
Жертвами стрелка в Индианаполисе стали пять человек
Сбербанк ждёт разрешения ЦБ на запуск собственной криптовалюты
В авиакатастрофе погибли футболисты и президент бразильского клуба
Популярное
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"

Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.

Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Общество
Из Росгвардии уволят бойца, смеявшегося над пострадавшей женщиной
Игорь Буккер Открыт ещё один способ распознавания лжи Игорь Буккер Усам Оздемиров Байден выходит на тропу санкционной войны Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти активно оповещают граждан о митингах протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев
Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Экономист: пересмотра соглашения об ассоциации ЕС с Украиной не будет
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников