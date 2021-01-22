Поэт Шаганов: "Не имеет смысла устраивать большие презентации"

И вновь в гостях у "Правды.Ру" поэт-песенник Александр Шаганов. Его произведения исполняли звезды от Аллы Пугачевой до Димы Билана, его поистине прославили на всю страну группа "Любэ" и прочие проекты Игоря Матвиенко. А теперь он занимается живописью.

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Сергей Каргашин: Сейчас замышляешь какой-то новый проект?

— Хочу записать пластинку с самим собой. Это, может быть, будет спектакль.

Как хорошо пройтись в осенний вечер Столичною округой, Что по Таганке, Что по Замоскворечью, Иль одному, иль с доброю подругой, Зайти, проведать добрую кафеху, Где разливал портвейн еще студентом, Здесь не умолкнуть юношескому эху, Былой любви и прочим сантиментам.

Такое вступление. Истории с позиции своих лет, но туда, где мы чуть лучше, моложе, романтичней. Не грустнявые, а с определенным стержнем.

— Дай бог, чтобы это все состоялось. И должно быть какое-то представление этого альбома.

— Опять же спасибо, но давно меня федеральные телеканалы никуда не приглашали. Зовут, когда юбилей у близких друзей либо чтобы рассказать о тех, кого уже с нами нет из наших артистов. Больше я, видимо, не интересен телевидению. Поэтому устраивать большие презентации я не буду, не имеет смысла. Есть интернет, соцсети. Эти 6000 подписчиков — твои родные, ты знаешь всех. Не стоит стучаться в чужие двери, просить кого-то, как у Булгакова, сами все придут и дадут.

— Ты сейчас занимаешься живописью, новая отдушина. Давай об этом поговорим.

— Это заполняет все мое пространство. Как в юности писал стихи, так сейчас занимаюсь живописью. Я для нее сейчас новичок, начинающий, хотя у меня уже есть работы, которые приобрели. Чувствую востребованность. Готов рисовать с утра до ночи и от этого не устаю. Бывает, что ты устал от стихосложения, а в живописи такого нет.

Хочу сказать, что если в детстве вы рисовали, вернитесь к этому делу. Как говорит мой друг, композитор Матецкий, одно сплошное здоровье. Ты работаешь и немного забываешься, абстрагируешься от всего, в тебе жизненные соки какие-то.

На вернисажи я как на футбол хожу. Смотришь на произведение искусства, и у тебя образы какие-то рождаются. А Вознесенский, свойственно ему, сказал: "Поэты, отращивайте глаз", футуризма немножко.

— Если твои поклонники захотят приобрести картину, что им для этого нужно сделать?

— Друзья мои, это случится. Понимаете, я не шкаф и не музей, чтобы хранить картины от друзей. Я не ставлю рекордов, у меня невысокая цена. Мне важно, что эта картина будет у кого-то дома висеть и дарить радость людям.

Картины — как хорошие друзья, сопровождают человека по жизни. Пришел усталый с работы, глянул на любимый пейзаж, поздоровался с ним даже. Иногда смотришь: господи, это же 1914 год. Глубь веков, ты к этому приобщен. А если еще картина каким-то интересным человеком написана, это будет такой кусочек Шаганова в твоем доме, кусочек его души.

— Так вкусно рассказываешь, огромное удовольствие.

— Если бы у тебя был набросок, выполненный Высоцким — это было бы украшение твоей квартиры, ты бы всем гостям говорил: "Смотрите, это Владимир Семенович". А ведь он был наш современник, ему бы сейчас было чуть за 80 лет. Его таланта очень не хватало в перестроечные годы, он бы сказал очень точным поэтическим словом.

Он наш современник, это не предание глубокой старины. Я его воспринимаю как человека, который мог бы проходить по соседней улице прямо сейчас. Еще такой маленький аспект, Михаил Анчаров — все прекрасно знают его песню: "Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда". Так вот, он был поэтом-песенником и писал картины, как тебе? Так что я ничего нового не открываю.

— Я думаю, что через несколько лет твой дар художника может тоже разгореться, как и дар поэта-песенника.

— Как мой друг говорил, иронизируя: "Как бы гениальный художник не закрыл гениального поэта нашего". В том плане, что стихи-то иногда продолжайте сочинять. Стихи напишу. Это еще дополнительная влюбленность в жизни. Как я сам себе завидую! Еще одна любовь в моей жизни появилась, когда люди уже машут рукой на себя, уже вроде бы игра сделана, а тут ты чувствуешь себя 17-летним парнем.

А какие сейчас магазины для этих художников — на любой кошелек, приобретите вы эти кисточки и красочки, альбом я вам подарю. Сделайте первые наброски, в детстве все рисовали, так верните себе это, сейчас время есть для этого.